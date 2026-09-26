Michael C. Hall a New York contro due killer, Sylvester Stallone tra politici corrotti e nuovi rivali, la nuova Avatar dopo Korra e il ritorno di Kayce Dutton: le uscite del mese.

A ottobre 2026 Paramount+ porta quattro serie. Si parte il 5 ottobre con la seconda stagione di Marshals: A Yellowstone Story, il 9 arriva la serie animata Avatar: I Sette Rifugi, il 16 Tulsa King 4 con Sylvester Stallone e il 30 ottobre, a ridosso di Halloween, Dexter: Resurrection 2 con Michael C. Hall.

Dexter: Resurrection 2, il ritorno per Halloween

Dexter: Resurrection, stagione 2 (30 ottobre). Dexter Morgan (Michael C. Hall) si ritrova a New York a fare i conti con due killer diversi. Entrano nel cast Dan Stevens e Brian Cox, mentre lo showrunner resta Clyde Phillips.

Tulsa King 4 con Sylvester Stallone

Tulsa King, stagione 4 (16 ottobre). Dwight Manfredi, interpretato da Sylvester Stallone, prova a consolidare il suo impero muovendosi tra politici corrotti e nuovi rivali. La novità nel cast è Gretchen Mol.

Marshals 2, dall'universo Yellowstone

Marshals: A Yellowstone Story, stagione 2 (5 ottobre). Lo spin-off dell'universo creato da Taylor Sheridan riparte con Kayce Dutton (Luke Grimes), ormai in forza a un'unità dei Marshals in Montana. In questa stagione suo figlio Tate viene preso in ostaggio.

Avatar: I Sette Rifugi, la nuova serie animata

Avatar: I Sette Rifugi (9 ottobre). Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, creatori di Avatar: La leggenda di Aang, tornano con una serie divisa in due libri per un totale di 26 episodi. Una giovane dominatrice della terra scopre di essere la nuova Avatar dopo Korra, in un mondo che la vede come una minaccia, e deve ritrovare la sorella gemella perduta.

Il calendario di ottobre 2026 su Paramount+

5 ottobre: Marshals: A Yellowstone Story 2

9 ottobre: Avatar: I Sette Rifugi

16 ottobre: Tulsa King 4

30 ottobre: Dexter: Resurrection 2

Le novità di ottobre sulle altre piattaforme sono negli approfondimenti di Lifestyleblog.it su Netflix, Prime Video, Disney+, Sky e NOW, Apple TV, HBO Max e Pluto TV.

Domande frequenti

Quando esce Dexter: Resurrection 2 su Paramount+? La seconda stagione di Dexter: Resurrection arriva su Paramount+ venerdì 30 ottobre 2026, a ridosso di Halloween. Michael C. Hall torna nei panni di Dexter Morgan, alle prese a New York con due killer diversi. Entrano nel cast Dan Stevens e Brian Cox, lo showrunner è ancora Clyde Phillips.

Quando esce Tulsa King 4? La quarta stagione di Tulsa King debutta su Paramount+ venerdì 16 ottobre 2026. Sylvester Stallone torna nei panni di Dwight Manfredi, deciso a consolidare il suo impero tra politici corrotti e nuovi rivali. Tra le novità del cast c'è l'attrice Gretchen Mol, al fianco del protagonista.

Di cosa parla Avatar: I Sette Rifugi? Avatar: I Sette Rifugi è la nuova serie animata di Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, su Paramount+ dal 9 ottobre 2026. Una giovane dominatrice della terra scopre di essere la nuova Avatar dopo Korra e deve ritrovare la gemella perduta. Gli episodi sono 26, divisi in due libri.

Quando esce la seconda stagione di Marshals? Marshals: A Yellowstone Story torna su Paramount+ lunedì 5 ottobre 2026 con la seconda stagione. Luke Grimes è di nuovo Kayce Dutton, in servizio nei Marshals del Montana, e questa volta deve affrontare il rapimento del figlio Tate, preso in ostaggio. È uno spin-off dell'universo di Taylor Sheridan.