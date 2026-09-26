Due titoli italiani, il ritorno di Omar Sy, Florence Pugh in La valle dell'Eden, Ben Affleck regista e protagonista di Animals e due docuserie su Mike Tyson e Matthew Perry: il calendario completo del mese.

A ottobre 2026 Netflix porta in catalogo la seconda stagione di Maschi veri (7 ottobre), Noi, un po' meglio di Daniele Luchetti con Elio Germano e Maria Chiara Giannetta (29 ottobre), Lupin Parte 4 (23 ottobre) e The Diplomat 4 (15 ottobre). Si parte il primo del mese con La valle dell'Eden, miniserie con Florence Pugh.

Le novità italiane: Maschi veri 2 e Noi, un po' meglio

Maschi veri, stagione 2 (7 ottobre). Tornano Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti. I quattro amici credono di essersi lasciati alle spalle la mascolinità tossica, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo una vita sentimentale stravolta. Entrano nel cast Carolina Crescentini, Silvia D'Amico, Alessio Boni, Giancarlo Commare e Ilenia Pastorelli. Dirigono Matteo Oleotto e Milena Cocozza, scrivono Furio Andreotti, Giulia Calenda e Ugo Ripamonti. La serie è il remake della spagnola Machos Alfa.

Noi, un po' meglio (29 ottobre). Il nuovo film di Daniele Luchetti, prodotto da Lucky Red, passa prima dalla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public. Simone (Elio Germano) è un uomo metodico che vuole una famiglia, Lucia (Maria Chiara Giannetta) una donna indipendente che di figli non ne vuole. Quando provano ad adottare un bambino, tutte le loro differenze vengono a galla. Completano il cast Anna Bonaiuto, Filippo Nigro e Caterina Guzzanti.

Chi segue il reality italiano ha un appuntamento il 2 ottobre: esce l'ottavo e ultimo episodio di Physical Italia: Da 100 a 1, la gara girata al Lingotto di Torino e partita a settembre.

Le serie più attese del mese

La valle dell'Eden (1 ottobre). Nuova versione del romanzo di John Steinbeck, in forma di miniserie. Racconta più generazioni della famiglia Trask, con al centro l'antieroina Cathy Ames, interpretata da Florence Pugh, che è anche produttrice esecutiva. La serie è scritta da Zoe Kazan, co-showrunner con Jeb Stuart. Nel cast Christopher Abbott, Mike Faist, Tracy Letts, Ciarán Hinds, Martha Plimpton e Hoon Lee.

Below (8 ottobre). Sei episodi di thriller con venature horror ambientati in un paesino remoto di Terranova, terrorizzato da una creatura marina. Un pescatore burbero cerca di proteggere la famiglia e la comunità. Crea Jesse McKeown, recitano Josh Hartnett, Mackenzie Davis, Charlie Heaton e Natasha Henstridge.

The Diplomat, stagione 4 (15 ottobre). Un evento catastrofico incrina la pace tra Stati Uniti e Regno Unito. Intanto la presidente Penn e il vicepresidente Hal Wyler tramano per mettere le mani sull'arma più potente della Russia, e due matrimoni vacillano. Tornano Keri Russell, Rufus Sewell, Allison Janney e Bradley Whitford.

Cyberpunk: Edgerunners 2 (20 ottobre). Lo studio Trigger e CD Projekt Red tornano a Night City con personaggi nuovi e una storia indipendente dalla prima stagione.

Nobody Wants This, stagione 3 (22 ottobre). Joanne e Noah vanno a vivere insieme e la nuova casa mette alla prova la coppia. Con Kristen Bell, Adam Brody, Timothy Simons, Jackie Tohn e Justine Lupe.

Lupin, Parte 4 (23 ottobre). Otto episodi, quattro anni dopo la terza parte. Assane Diop è in carcere quando un impostore che si firma Lupin mette a segno furti in più musei nello stesso momento. Per scagionarsi deve smascherarlo. Omar Sy ritrova Ludivine Sagnier e Antoine Gouy, con i nuovi arrivi Théo Christine e Laïka Blanc-Francard. La serie è creata da George Kay con François Uzan.

Il film del mese: Animals di Ben Affleck

Animals (9 ottobre). Ben Affleck dirige e interpreta un thriller ambientato a Los Angeles. Il figlio di un candidato sindaco viene rapito, e i genitori, che hanno speso quasi tutto nella campagna elettorale, devono trovare il riscatto con ogni mezzo. Così vengono fuori i segreti della loro vita. Accanto ad Affleck ci sono Kerry Washington, Gillian Anderson e Steven Yeun.

Documentari: Tyson, Matthew Perry e Schumacher

Schumacher '94: La nascita di una leggenda (2 ottobre). Il documentario ripercorre la stagione 1994 di Formula 1: il primo titolo di Michael Schumacher vinto per un punto su Damon Hill, le polemiche sul controllo di trazione della Benetton e le morti di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger a Imola.

TYSON (13 ottobre). Quattro episodi diretti da Floyd Russ sulla vita di Mike Tyson: l'infanzia a Brooklyn, il titolo mondiale, il carcere, le dipendenze, fino al ritorno sul ring contro Jake Paul.

The One About Matthew Perry (27 ottobre). Tre puntate firmate da Mary Robertson. Il ritratto dell'attore di Friends si costruisce con la testimonianza della sorella Mia Perry Bowick, i ricordi degli amici e filmati e foto di famiglia mai mostrati prima.

Il calendario completo di ottobre 2026 su Netflix

1 ottobre: La valle dell'Eden

2 ottobre: Schumacher '94; Physical Italia, finale; Doing Life, film di Tyler Perry; #Love, serie indiana

3 ottobre: Ranma ½, stagione 3

4 ottobre: Blue Box, stagione 2

7 ottobre: Maschi veri 2; Dentro il cerchio, thriller messicano

8 ottobre: Below

9 ottobre: Animals; Haunted Hotel 2; Is It Cake? Halloween 2

10 ottobre: WWE Money in the Bank, evento live

13 ottobre: TYSON; La trappola, thriller tedesco

15 ottobre: The Diplomat 4; Hollywood Arts, sequel di Victorious

16 ottobre: Organize İşler: Money Trap, commedia turca

20 ottobre: Cyberpunk: Edgerunners 2

22 ottobre: Nobody Wants This 3; Did Someone Happen to Mention Me?, dramedy giapponese

23 ottobre: Lupin Parte 4

26 ottobre: Minimum Wage

27 ottobre: The One About Matthew Perry

29 ottobre: Noi, un po' meglio

Le novità di ottobre sulle altre piattaforme sono negli approfondimenti di Lifestyleblog.it su Prime Video, Disney+, Sky e NOW, Apple TV, Paramount+, HBO Max e Pluto TV.

Domande frequenti

Quando esce Maschi veri 2 su Netflix? La seconda stagione di Maschi veri arriva su Netflix mercoledì 7 ottobre 2026. Tornano Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti, affiancati da Carolina Crescentini, Silvia D'Amico, Alessio Boni, Giancarlo Commare e Ilenia Pastorelli. Dirigono Matteo Oleotto e Milena Cocozza.

Quando esce Lupin Parte 4? Lupin Parte 4 debutta su Netflix venerdì 23 ottobre 2026 con otto episodi. Omar Sy torna nei panni di Assane Diop, in carcere, costretto a smascherare un impostore che firma furti simultanei in diversi musei con il nome di Lupin. Nel cast anche Ludivine Sagnier e Antoine Gouy.

Quali film italiani escono su Netflix a ottobre 2026? Il titolo italiano di punta è Noi, un po' meglio di Daniele Luchetti, disponibile dal 29 ottobre dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Elio Germano e Maria Chiara Giannetta interpretano una coppia molto diversa che prova ad adottare un bambino. Nel cast Anna Bonaiuto, Filippo Nigro e Caterina Guzzanti.

Quando esce The Diplomat 4? La quarta stagione di The Diplomat esce su Netflix giovedì 15 ottobre 2026. Keri Russell, Rufus Sewell, Allison Janney e Bradley Whitford tornano in una storia che parte da un evento catastrofico capace di mettere in crisi i rapporti tra Stati Uniti e Regno Unito, tra complotti e matrimoni in bilico.

Quali documentari escono su Netflix a ottobre 2026? Tre titoli: Schumacher '94 il 2 ottobre, sulla stagione del primo mondiale del pilota tedesco; TYSON il 13 ottobre, docuserie in quattro episodi sulla vita di Mike Tyson; The One About Matthew Perry il 27 ottobre, ritratto dell'attore in tre parti con la testimonianza della sorella.