Il finto documentario sulla carriera di Fanelli nel 2049, la Los Angeles degli chef di Anthony Bourdain, Carmen Maura e Maribel Verdú e il mito di Baba Yaga, più UFC, ciclismo su pista e sci: le uscite del mese.

A ottobre 2026 HBO Max apre il mese con Peccato, mockumentary italiano con Emanuela Fanelli disponibile dal 2 ottobre. Seguono la serie animata Get Jiro il 4 ottobre, la seconda parte della spagnola Furia il 9 e il mystery canadese Yaga il 23. Per lo sport, UFC 332, ciclismo su pista e sci.

Peccato, la serie di Emanuela Fanelli

Peccato (2 ottobre). Sei episodi a cadenza settimanale. Siamo nel 2049: Emanuela Fanelli, 63 anni, vive reclusa in un paesino della Valle d'Aosta, lontana dalle scene, e la serie ne ripercorre la carriera in forma di finto documentario. La scrivono Fanelli, Giulio Somazzi e Valerio Vestoso, che firma anche la regia. Tra gli ospiti Alessandro Borghi, Paola Cortellesi e Sabrina Ferilli.

Le serie internazionali

Get Jiro (4 ottobre). Dieci episodi animati prodotti da Warner Bros. Animation e DC Studios, tratti dalla graphic novel di Anthony Bourdain e Joel Rose. In una Los Angeles post-apocalittica gli chef sono le figure più potenti e Jiro intraprende un percorso di vendetta. Le voci originali sono di Brian Tee, Titus Welliver e Alison Pill.

Furia, Parte 2 (9 ottobre). Otto episodi da mezz'ora della serie spagnola creata da Félix Sabroso. Le protagoniste sono donne alle prese con un mercato capace di trasformare tutto in spettacolo. Nel cast Carmen Maura, Maribel Verdú, María León, Cecilia Suárez e Ana Torrent.

Yaga (23 ottobre). Otto episodi settimanali di mystery canadese prodotto da Crave. In una cittadina costiera di oggi un investigatore privato indaga sulla scomparsa di un giovane erede, e la storia rilegge il mito di Baba Yaga. Con Noah Reid, Hudson Williams, Clark Backo e Carrie-Anne Moss.

Lo sport su HBO Max a ottobre

4 ottobre: UFC 332, con Marvin Vettori contro Ismail Naurdiev nei pesi medi

14-18 ottobre: Mondiali di ciclismo su pista da Shanghai

24-25 ottobre: Coppa del Mondo di sci alpino, i giganti di apertura a Sölden

Il calendario di ottobre 2026 su HBO Max

2 ottobre: Peccato

4 ottobre: Get Jiro; UFC 332

9 ottobre: Furia, Parte 2

14-18 ottobre: Mondiali di ciclismo su pista

23 ottobre: Yaga

24-25 ottobre: Coppa del Mondo di sci alpino a Sölden

Le novità di ottobre sulle altre piattaforme sono negli approfondimenti di Lifestyleblog.it su Netflix, Prime Video, Disney+, Sky e NOW, Apple TV, Paramount+ e Pluto TV.

Domande frequenti

Cos'è Peccato, la serie di Emanuela Fanelli su HBO Max? Peccato è un mockumentary in sei episodi, disponibile su HBO Max dal 2 ottobre 2026 con uscita settimanale. Emanuela Fanelli interpreta sé stessa nel 2049, a 63 anni, reclusa in Valle d'Aosta, mentre un finto documentario ne ripercorre la carriera. Tra gli ospiti Alessandro Borghi, Paola Cortellesi e Sabrina Ferilli.

HBO Max è disponibile in Italia? Sì. HBO Max è attivo in Italia come servizio autonomo dal 13 gennaio 2026, e dal 1° gennaio 2026 le nuove serie HBO non debuttano più su Sky e NOW. A ottobre 2026 sulla piattaforma escono Peccato, Get Jiro, Furia Parte 2 e Yaga, oltre a diversi eventi sportivi.

Cos'è Get Jiro? Get Jiro è una serie animata in dieci episodi, su HBO Max dal 4 ottobre 2026. È tratta dalla graphic novel di Anthony Bourdain e Joel Rose e si svolge in una Los Angeles post-apocalittica dove gli chef sono le figure più potenti. Le voci originali sono di Brian Tee, Titus Welliver e Alison Pill.

Quali eventi sportivi trasmette HBO Max a ottobre 2026? A ottobre HBO Max propone UFC 332 il 4 ottobre, con Marvin Vettori contro Ismail Naurdiev, i Mondiali di ciclismo su pista da Shanghai dal 14 al 18 ottobre e i giganti di Sölden che aprono la Coppa del Mondo di sci alpino, il 24 e 25 ottobre.