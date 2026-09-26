Il ritorno dei personaggi storici di Ryan Murphy, la serie Marvel con Paul Bettany e James Spader, streghe e vampiri a New Orleans e lo spin-off di Snowfall: le uscite confermate del mese.

A ottobre 2026 Disney+ punta su tre titoli: American Horror Story 13, disponibile dal 1° ottobre con Sarah Paulson, Jessica Lange ed Evan Peters, la serie Coven Academy dal 2 ottobre e VisionQuest, la nuova miniserie Marvel con Paul Bettany, dal 14 ottobre. Il 7 ottobre arrivano lo spin-off di Snowfall e la romance Merry Berry Love.

American Horror Story 13, la riunione dei personaggi storici

American Horror Story: 13 (1 ottobre). La tredicesima stagione della serie FX arriva nell'area Star. Ryan Murphy l'ha presentata come l'"Avengers di AHS": tornano personaggi delle stagioni passate, da Constance Langdon a Cordelia Goode, uniti contro un male definitivo legato a un misterioso palazzo di Manhattan. Nel cast Sarah Paulson, Jessica Lange, Evan Peters, Angela Bassett, Emma Roberts, John Carroll Lynch, Madelaine Petsch e Tig Notaro. La serie è creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk. Al debutto escono tre episodi, poi la programmazione prosegue ogni settimana.

VisionQuest, la nuova serie Marvel

VisionQuest (14 ottobre). Otto episodi, secondo spin-off di WandaVision e parte della fase 6 del Marvel Cinematic Universe. Visione, ricostruito, si nasconde da chi vuole trasformarlo in un'arma e deve fare i conti con le intelligenze artificiali che abitano il suo codice, Ultron compreso. Una taglia sulla sua testa lo costringe alla fuga insieme a Thomas Shepard, un ragazzo che potrebbe essere la reincarnazione di suo figlio.

Paul Bettany torna nel ruolo di Visione, James Spader in quello di Ultron. Con loro Ruaridh Mollica, Todd Stashwick, T'Nia Miller, Orla Brady, Diane Morgan, Emily Hampshire e James D'Arcy. Lo showrunner è Terry Matalas. I primi due episodi vengono proiettati in anteprima al BFI London Film Festival il 12 ottobre.

Coven Academy, streghe e vampiri a New Orleans

Coven Academy: L'Accademia delle Streghe (2 ottobre). Serie Disney+ Original disponibile con tutti gli episodi dal giorno del debutto. Briar Roberts, adolescente di New York, si iscrive a un'accademia di magia di New Orleans per scoprire che cosa è successo a sua madre. Si ritrova in mezzo a una guerra tra streghe e vampiri e a un amore proibito. Crea Tim Federle, recitano Malina Weissman, Malachi Barton, Louis Thresher, Tiffani Amber Thiessen e Devon Sawa.

Le uscite del 7 ottobre

The Drop: A Snowfall Saga. Spin-off di Snowfall in otto episodi, creato da Malcolm Spellman. Nella Los Angeles degli anni Novanta, mentre esplode il rap della West Coast, Wanda Bell e Leon Simmons provano a rifarsi una vita. Lei punta all'industria musicale ma resta legata alla criminalità di strada, lui vuole chiudere con il passato. Con Gail Bean, Isaiah John, Asante Blackk, Peyton Alex Smith e Simmie Sims III.

Merry Berry Love. Romance coreano-giapponese coprodotto da CJ ENM e Nippon TV, in uscita mondiale su Disney+. Lee Yu-bin (Ji Chang-wook), designer coreano che ha perso tutto, si rifugia su un'isola giapponese. Lì incontra Karin Shirahama (Mio Imada), coltivatrice di fragole, e tra un malinteso e l'altro le loro vite si intrecciano.

Vampirina: Teenage Vampire, stagione 2. Per il pubblico più giovane, in tempo per Halloween, torna la serie Disney Channel. Vee lascia la Transilvania per un collegio e insegue i suoi sogni musicali, cercando di tenere nascosta la sua natura di vampira mentre imprevisti di ogni tipo rischiano di smascherarla.

Il calendario di ottobre 2026 su Disney+

1 ottobre: American Horror Story: 13

2 ottobre: Coven Academy: L'Accademia delle Streghe

7 ottobre: The Drop: A Snowfall Saga; Merry Berry Love; Vampirina: Teenage Vampire 2

14 ottobre: VisionQuest

Disney+ Italia pubblica di solito il programma completo del mese a ridosso dell'inizio di ottobre: altri titoli potranno aggiungersi nei prossimi giorni. Le novità di ottobre sulle altre piattaforme sono negli approfondimenti di Lifestyleblog.it su Netflix, Prime Video, Sky e NOW, Apple TV, Paramount+, HBO Max e Pluto TV.

Domande frequenti

Quando esce American Horror Story 13 su Disney+? American Horror Story 13 arriva su Disney+ giovedì 1° ottobre 2026 con tre episodi, poi prosegue ogni settimana. Ryan Murphy riporta in scena personaggi delle stagioni passate, come Constance Langdon e Cordelia Goode. Nel cast Sarah Paulson, Jessica Lange, Evan Peters, Angela Bassett ed Emma Roberts.

Quando esce VisionQuest? VisionQuest debutta su Disney+ mercoledì 14 ottobre 2026. La miniserie Marvel in otto episodi è il secondo spin-off di WandaVision: Paul Bettany torna nei panni di Visione, in fuga da chi vuole farne un'arma, e James Spader in quelli di Ultron. Lo showrunner è Terry Matalas.

Di cosa parla Coven Academy? Coven Academy: L'Accademia delle Streghe segue Briar Roberts, ragazza di New York che si iscrive a una scuola di magia a New Orleans per scoprire la verità sulla madre. Finisce dentro una guerra tra streghe e vampiri. Tutti gli episodi sono su Disney+ dal 2 ottobre 2026.

Cos'è The Drop: A Snowfall Saga? È lo spin-off di Snowfall, in otto episodi, disponibile su Disney+ dal 7 ottobre 2026. Ambientata nella Los Angeles degli anni Novanta, segue Wanda Bell e Leon Simmons nel pieno dell'esplosione del rap della West Coast. L'ha creata Malcolm Spellman, nel cast Gail Bean e Isaiah John.

Ci sono serie italiane su Disney+ a ottobre 2026? Al momento Disney+ non ha annunciato produzioni italiane in uscita a ottobre 2026. Le novità confermate sono tutte internazionali: American Horror Story 13, Coven Academy, VisionQuest, The Drop, Merry Berry Love e la seconda stagione di Vampirina: Teenage Vampire. Il programma completo del mese potrebbe aggiungere altri titoli.