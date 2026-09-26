Un detective della omicidi contro un serial killer in Pennsylvania, Tom Hiddleston sull'Everest, John Cena e Jessica Biel in un'avventura d'azione e la nuova comedy di Mackenzie Crook: le uscite del mese.

A ottobre 2026 Apple TV chiude il mese con Nocturne, crime drama con Liev Schreiber, Zazie Beetz e Stephen Graham in arrivo il 30 ottobre. Prima escono due film, Matchbox con John Cena il 9 ottobre e Tenzing con Tom Hiddleston il 16, la comedy Small Prophets il 7 e le nuove stagioni di Le sorelle Grimm e Dov'è Wanda?.

Nocturne, il crime drama del mese

Nocturne (30 ottobre). Dieci episodi: i primi due escono insieme, poi uno ogni venerdì fino al 25 dicembre. Jonah Lynn è un ex soldato diventato detective della squadra omicidi. Quando si trasferisce in Pennsylvania si trova davanti il serial killer Jurek Walter. Liev Schreiber guida un cast che comprende Zazie Beetz e Stephen Graham. La serie è creata da Rowan Joffé, con John Hlavin showrunner.

I film: Matchbox e Tenzing

Matchbox: Il film (9 ottobre). Action comedy diretta da Sam Hargrave. Un ex agente della CIA riunisce gli amici d'infanzia per un'avventura in giro per il mondo. Nel cast John Cena e Jessica Biel.

Tenzing (16 ottobre). Jennifer Peedom dirige un film biografico sullo sherpa Tenzing Norgay e sulla prima scalata dell'Everest. Recitano Tom Hiddleston e Willem Dafoe.

Le serie: Small Prophets e i ritorni

Small Prophets (7 ottobre). Sei episodi di comedy britannica creata, scritta e diretta da Mackenzie Crook. Michael Sleep non vede la sua amata Clea da sette anni e, per sapere se la rivedrà, prova a creare degli homunculi, spiriti magici capaci di predire il futuro. Nel cast Pearce Quigley, Lauren Patel e Michael Palin.

Le sorelle Grimm, stagione 2 (2 ottobre). Sei nuovi episodi animati. Sabrina e Daphne, sorelle orfane, vivono in una città abitata dai personaggi delle fiabe e continuano a indagare sulla scomparsa dei genitori.

Dov'è Wanda?, stagione 2 (21 ottobre). Torna la dark comedy tedesca. Wanda, la figlia ritrovata, viene sorpresa accanto a un cadavere e la famiglia si ritrova dentro un nuovo mistero. Con Heike Makatsch, Axel Stein e Lea Drinda.

Il calendario di ottobre 2026 su Apple TV

2 ottobre: Le sorelle Grimm 2

7 ottobre: Small Prophets

9 ottobre: Matchbox: Il film

16 ottobre: Tenzing

21 ottobre: Dov'è Wanda? 2

30 ottobre: Nocturne

Le novità di ottobre sulle altre piattaforme sono negli approfondimenti di Lifestyleblog.it su Netflix, Prime Video, Disney+, Sky e NOW, Paramount+, HBO Max e Pluto TV.

Domande frequenti

Quando esce Nocturne su Apple TV? Nocturne debutta su Apple TV venerdì 30 ottobre 2026 con i primi due episodi. Gli altri otto escono uno a settimana, ogni venerdì, fino al 25 dicembre. Liev Schreiber interpreta Jonah Lynn, detective della omicidi sulle tracce del serial killer Jurek Walter, con Zazie Beetz e Stephen Graham.

Quando esce Tenzing con Tom Hiddleston? Tenzing arriva su Apple TV venerdì 16 ottobre 2026. Il film di Jennifer Peedom racconta lo sherpa Tenzing Norgay e la prima scalata dell'Everest. Nel cast Tom Hiddleston e Willem Dafoe. Una settimana prima, il 9 ottobre, esce l'action comedy Matchbox con John Cena.

Cos'è Small Prophets? Small Prophets è una comedy britannica in sei episodi disponibile su Apple TV dal 7 ottobre 2026. La crea, scrive e dirige Mackenzie Crook. Il protagonista prova a creare degli homunculi, spiriti capaci di predire il futuro, per sapere se rivedrà la donna amata. Nel cast anche Michael Palin.

Il servizio si chiama ancora Apple TV+? No. Il servizio di streaming di Apple ha tolto il "+" dal nome con il rebranding ufficializzato a novembre 2025 e oggi si chiama Apple TV. Tra le uscite di ottobre 2026 ci sono Nocturne con Liev Schreiber, il film Tenzing con Tom Hiddleston, Matchbox con John Cena e la comedy Small Prophets.