Otto partite in tre leghe: la Francia di Zidane espugna Bruxelles nel finale e resta a punteggio pieno, la Bosnia ne fa quattro in Romania, la Svezia stende la Polonia e in Lega C il Montenegro vince al 90'.

La seconda giornata di Nations League ha messo in campo otto partite lunedì 28 settembre 2026, distribuite fra Lega A, Lega B e Lega C. Oltre al 1-4 dell'Italia in Turchia, la serata ha consegnato il successo della Francia a Bruxelles con un gol di Olise all'88', il 2-4 della Bosnia in Romania, il 3-1 della Svezia sulla Polonia e tre pareggi senza reti.

Lega A: Olise all'88' e la Francia fa due su due

Nel girone dell'Italia il match più atteso era Belgio-Francia, e lo ha deciso un episodio quando la partita sembrava scritta sullo 0-0. Olise ha segnato all'88', regalando alla Francia di Zinédine Zidane la seconda vittoria in due giornate.

I transalpini restano l'unica squadra del gruppo a punteggio pieno, con sei punti. Il Belgio si ferma a tre e si vede raggiunto dall'Italia, che nella stessa serata ha travolto la Turchia. Il calendario mette la Francia davanti agli azzurri già venerdì.

Lega B, gruppo 2: due partite senza gol

Il gruppo 2 della Lega B ha prodotto la giornata più avara. Georgia-Ucraina è finita 0-0 a Tbilisi, e lo stesso punteggio è arrivato da Irlanda del Nord-Ungheria, altro 0-0 che lascia la classifica compatta.

Per l'Ungheria e per l'Ucraina, entrambe a caccia della promozione in Lega A, sono due punti persi più che uno guadagnato.

Lega B, gruppo 4: la Bosnia ne fa quattro, la Svezia stende la Polonia

Qui si è giocato per davvero. La Bosnia ha vinto 2-4 in Romania con una partita chiusa quasi subito: Gigovic al 12', Muharemovic al 19' e il doppio vantaggio costruito in venti minuti. Birligea ha accorciato al 28', poi Tabakovic e Mahmic al 55' hanno rimesso due gol di distanza. Il 62' di Cicaldau è servito solo per il tabellino.

Nell'altra gara del girone la Svezia ha battuto la Polonia 3-1. Nygren ha aperto all'8', Szymanski ha pareggiato al 43', poi Ayari al 63' e Gyokeres al 72' hanno chiuso il conto.

Lega C: il Montenegro colpisce all'89'

In Lega C il Montenegro ha vinto 3-2 in Armenia al termine di una partita mossa. L'autorete di Piloyan al 20' ha aperto il tabellino, Serobyan ha pareggiato al 34', Krstovic ha riportato avanti gli ospiti al 38'. Spertsyan ha firmato il 2-2 al 65', poi Latkovic ha deciso tutto all'89'.

L'altra gara del girone, Lettonia-Cipro, è finita 0-0.

Tutti i risultati di lunedì 28 settembre

Lega Girone Partita Risultato A 1 Belgio-Francia 0-1 A 1 Turchia-Italia 1-4 B 2 Georgia-Ucraina 0-0 B 2 Irlanda del Nord-Ungheria 0-0 B 4 Romania-Bosnia 2-4 B 4 Svezia-Polonia 3-1 C 2 Armenia-Montenegro 2-3 C 2 Lettonia-Cipro 0-0

I marcatori, partita per partita

Belgio-Francia 0-1 : Olise (88')

: Olise (88') Turchia-Italia 1-4 : Bastoni (9'), Frattesi (22'), Kayode (27'), Yilmaz (47'), Pio Esposito (51')

: Bastoni (9'), Frattesi (22'), Kayode (27'), Yilmaz (47'), Pio Esposito (51') Romania-Bosnia 2-4 : Gigovic (12'), Muharemovic (19'), Birligea (28'), Tabakovic, Mahmic (55'), Cicaldau (62')

: Gigovic (12'), Muharemovic (19'), Birligea (28'), Tabakovic, Mahmic (55'), Cicaldau (62') Svezia-Polonia 3-1 : Nygren (8'), Szymanski (43'), Ayari (63'), Gyokeres (72')

: Nygren (8'), Szymanski (43'), Ayari (63'), Gyokeres (72') Armenia-Montenegro 2-3: Piloyan (20', autogol), Serobyan (34'), Krstovic (38'), Spertsyan (65'), Latkovic (89')

Cosa aspetta l'Italia

Il risultato di Bruxelles pesa sul percorso azzurro. La Francia arriva al confronto diretto di venerdì 2 ottobre a Saint-Denis con sei punti e nessun gol subito in due partite, mentre l'Italia ci arriva con tre punti e la fiducia ritrovata a Bursa.

Poi, il 5 ottobre, la Nazionale ospita la Turchia a Bologna per il ritorno. Le prime due di ogni girone di Lega A vanno ai quarti di finale, in programma a marzo 2027.

Domande frequenti

Quali partite di Nations League si sono giocate lunedì 28 settembre 2026?

Otto: Belgio-Francia e Turchia-Italia in Lega A, Georgia-Ucraina, Irlanda del Nord-Ungheria, Romania-Bosnia e Svezia-Polonia in Lega B, Armenia-Montenegro e Lettonia-Cipro in Lega C.

Come è finita Belgio-Francia?

0-1 per la Francia, con gol di Olise all'88'. I francesi restano a punteggio pieno nel girone dell'Italia con sei punti.

Chi ha vinto fra Romania e Bosnia?

La Bosnia, 2-4 in trasferta. In gol Gigovic, Muharemovic, Tabakovic e Mahmic per gli ospiti, Birligea e Cicaldau per la Romania.

Come è finita Svezia-Polonia?

3-1 per la Svezia, con le reti di Nygren, Ayari e Gyokeres. Per la Polonia ha segnato Szymanski.

Quante partite sono finite senza gol?

Tre: Georgia-Ucraina, Irlanda del Nord-Ungheria e Lettonia-Cipro, tutte 0-0.

Quando torna in campo l'Italia?

Venerdì 2 ottobre a Saint-Denis contro la Francia, poi il 5 ottobre a Bologna contro la Turchia.