La seconda giornata della Nations League 2026/27 ha un protagonista, Lamine Yamal. Martedì 29 settembre la sua doppietta ha guidato la Spagna al 4-1 sulla Croazia a Siviglia, secondo successo in due partite dopo la vittoria a Wembley. L'Inghilterra di Thomas Tuchel si è rialzata vincendo 2-0 a Praga, mentre la Svizzera ha dominato in casa della Scozia (0-3).

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Tutti i risultati di martedì 29 settembre

Lega Partita Risultato A Repubblica Ceca-Inghilterra 0-2 A Spagna-Croazia 4-1 B Scozia-Svizzera 0-3 B Slovenia-Macedonia del Nord 2-0 C Finlandia-Bielorussia 0-0 C Moldavia-Isole Far Oer 1-1 C San Marino-Albania 0-3 C Slovacchia-Kazakistan 2-1 C Bulgaria-Estonia 0-0 C Lussemburgo-Islanda 0-3

Spagna-Croazia 4-1, doppietta di Yamal

Al Ramón Sánchez Pizjuán la Spagna è passata dopo due minuti: Yamal ha raccolto l'assist di Baena e ha chiuso di sinistro nell'angolino. La Croazia ha pareggiato al 28' con un colpo di testa di Beljo, ma tre minuti dopo Pubill, sempre di testa, ha riportato avanti gli spagnoli. Nella ripresa Yamal ha firmato il 3-1 al 63' e Nico Williams ha chiuso i conti all'89'.

Marcatori: 2' e 63' Yamal, 28' Beljo (C), 31' Pubill, 89' Nico Williams.

Repubblica Ceca-Inghilterra 0-2, Gordon e Kane

Dopo la sconfitta interna con la Spagna, l'Inghilterra aveva bisogno di punti e li ha presi a Praga. La partita è girata al 23', quando il difensore ceco Šulc è stato espulso. In superiorità numerica gli inglesi hanno sbloccato il risultato a inizio ripresa con Anthony Gordon, al 47'. Al 69' Harry Kane ha firmato il raddoppio.

Marcatori: 47' Gordon, 69' Kane.

Scozia-Svizzera 0-3, e la Slovenia vince ancora

In Lega B la Scozia è rimasta in dieci dopo appena 11 minuti per l'espulsione di Hendry. La Svizzera ne ha approfittato con Ricardo Rodríguez, poi Elvedi e Amdouni hanno completato il 3-0 nel secondo tempo. Nello stesso girone la Slovenia ha battuto 2-0 la Macedonia del Nord con le reti di Lovrić e Matko, entrambe nella ripresa.

In Lega C vittorie esterne per Albania (3-0 a San Marino) e Islanda (3-0 in Lussemburgo), successo di misura della Slovacchia sul Kazakistan (2-1). Pareggi a reti bianche in Finlandia-Bielorussia e Bulgaria-Estonia, mentre Moldavia e Far Oer hanno chiuso 1-1: rigore di Davidsen al 26', pari di Perciun al 66'.

Le classifiche dopo due giornate

Lega A, Gruppo 3 : Spagna 6 punti, Inghilterra 3.

: Spagna 6 punti, Inghilterra 3. Lega B, Gruppo 1: Svizzera 6 punti (sei gol fatti, nessuno subito), Slovenia 4.

La fase a leghe della Nations League 2026/27 è iniziata il 24 settembre e si chiuderà il 17 novembre.

Domande frequenti

Come è finita Spagna-Croazia in Nations League?

Spagna-Croazia è finita 4-1. Si è giocata martedì 29 settembre 2026 a Siviglia. Per la Spagna doppietta di Lamine Yamal (2' e 63'), poi Pubill (31') e Nico Williams (89'). Per la Croazia gol di Beljo al 28'. Gli spagnoli sono a punteggio pieno nel girone.

Chi ha segnato in Repubblica Ceca-Inghilterra?

L'Inghilterra ha vinto 2-0 a Praga con i gol di Anthony Gordon al 47' e di Harry Kane al 69'. La Repubblica Ceca ha giocato in dieci dal 23' per l'espulsione di Šulc. Per la squadra di Tuchel è la prima vittoria dopo il ko con la Spagna.

Quando finisce la fase a leghe della Nations League 2026/27?

La fase a leghe della Nations League 2026/27 è cominciata il 24 settembre 2026 e si concluderà il 17 novembre 2026, secondo il calendario pubblicato dalla Uefa. Le partite si giocano in più finestre tra settembre e novembre.