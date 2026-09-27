Sabato 26 settembre 2026 la Nations League ha vissuto il suo big match: la Spagna campione del mondo ha battuto 3-2 l'Inghilterra a Wembley, rimontando dopo un rigore sbagliato da Harry Kane. Nello stesso girone la Croazia ha vinto 2-1 in Cechia con un gol di Luka Modric. In Lega B successo netto della Svizzera, 3-0 in Macedonia del Nord.

Lega A: Inghilterra-Spagna 2-3, spettacolo a Wembley

La Spagna, alla prima partita da campione del mondo dopo la finale vinta con l'Argentina, è passata in vantaggio dopo due minuti con Lamine Yamal. L'Inghilterra ha ribaltato il risultato prima dell'intervallo: al 36' ha pareggiato Anthony Gordon, al 40' è arrivato il 2-1 con un colpo di testa di Kane.

La svolta al 54'. Kane si è presentato sul dischetto dopo un rigore assegnato con il Var e ha colpito la traversa, sprecando l'occasione del 3-1. La Spagna ha ripreso in mano la partita: al 60' ha pareggiato Álex Baena, entrato dalla panchina, al 74' Mikel Oyarzabal ha firmato il 3-2 finale.

Lega A: Cechia-Croazia 1-2, decide Pasalic

A Praga il primo tempo si è chiuso sullo 0-0. In avvio di ripresa, al 47', Luka Modric ha sbloccato la partita per la Croazia, alla prima gara ufficiale sotto la guida di Slaven Bilic. Adam Karabec ha pareggiato al 54', poi Marco Pasalic ha segnato il gol della vittoria croata.

Dopo la prima giornata, nel gruppo A3 Spagna e Croazia guidano con tre punti, Inghilterra e Cechia sono ferme a zero.

Lega B: la Svizzera dilaga, pari tra Slovenia e Scozia

La Svizzera di Murat Yakin ha vinto 3-0 a Skopje contro la Macedonia del Nord. Ha aperto Remo Freuler al 22', poi Zeki Amdouni ha segnato al 41' e ha fatto doppietta nella ripresa. Nello stesso girone Slovenia e Scozia hanno pareggiato 0-0 a Lubiana.

Lega C: tripletta di Pohjanpalo, sorpresa Lussemburgo

La Finlandia ha travolto San Marino 7-0. Joel Pohjanpalo, attaccante del Palermo, ha segnato una tripletta (5', 79' e 88' su rigore), gli altri gol sono di Svanback, Kallman e doppietta di Walta.

Nello stesso girone l'Albania ha battuto 2-0 la Bielorussia: rigore di Kristjan Asllani e raddoppio di Ernest Muci nel finale.

Il Lussemburgo ha vinto 2-1 in Bulgaria, con i gol di Barreiro e Thill dopo il vantaggio bulgaro di Candarov. Islanda-Estonia è finita 1-1 (Gudjohnsen, Paskotsi), Isole Far Oer-Kazakistan 1-1 (Samuelsen, Erlanov). La Slovacchia ha battuto 2-0 la Moldavia.

Tutti i risultati di sabato 26 settembre

Lega A, gruppo 3: Inghilterra-Spagna 2-3; Cechia-Croazia 1-2

Lega B, gruppo 1: Slovenia-Scozia 0-0; Macedonia del Nord-Svizzera 0-3

Lega C, gruppo 1: San Marino-Finlandia 0-7; Albania-Bielorussia 2-0

Lega C, gruppo 3: Isole Far Oer-Kazakistan 1-1; Slovacchia-Moldavia 2-0

Lega C, gruppo 4: Bulgaria-Lussemburgo 1-2; Islanda-Estonia 1-1

Il giorno prima, nel gruppo dell'Italia, la Francia aveva vinto 1-0 in Turchia e il Belgio 2-0 all'Olimpico contro gli azzurri, attesi lunedì 28 settembre a Bursa.

Domande frequenti

Come è finita Inghilterra-Spagna di Nations League? La Spagna ha battuto l'Inghilterra 3-2 a Wembley sabato 26 settembre 2026. Lamine Yamal ha aperto al 2', Gordon e Kane hanno ribaltato prima dell'intervallo. Al 54' Kane ha colpito la traversa su rigore, poi Baena al 60' e Oyarzabal al 74' hanno firmato la rimonta della squadra campione del mondo.

Chi ha segnato in Cechia-Croazia? La Croazia ha vinto 2-1 a Praga con i gol di Luka Modric al 47' e di Marco Pasalic nella ripresa. Per la Cechia aveva pareggiato Adam Karabec al 54'. È stata la prima partita ufficiale della Croazia guidata da Slaven Bilic, e nel gruppo A3 vale il primo posto insieme alla Spagna.

Quali sono stati i risultati di Nations League del 26 settembre? In Lega A Inghilterra-Spagna 2-3 e Cechia-Croazia 1-2. In Lega B Slovenia-Scozia 0-0 e Macedonia del Nord-Svizzera 0-3. In Lega C San Marino-Finlandia 0-7, Albania-Bielorussia 2-0, Far Oer-Kazakistan 1-1, Slovacchia-Moldavia 2-0, Bulgaria-Lussemburgo 1-2 e Islanda-Estonia 1-1. Il big match è stato quello di Wembley, vinto in rimonta dalla Spagna.