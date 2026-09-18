L'anticipo della quinta giornata si gioca venerdì 18 settembre alle 20.45 allo stadio Brianteo. Il Monza di Juric ha un punto in quattro partite e undici gol subiti, il Sassuolo arriva dal 3-2 alla Juventus e da tre risultati utili di fila. Diretta su DAZN e Sky. I precedenti dicono tre vittorie su quattro per i brianzoli.

Ultima partita prima della sosta, e per il Monza è già una di quelle che pesano. La squadra di Ivan Juric apre la quinta giornata di Serie A con un punto in classifica e la necessità di trovare il primo successo stagionale.

Di fronte c'è il Sassuolo che quattro giorni fa ha battuto la Juventus al 94'.

Dove vedere Monza-Sassuolo

Calcio d'inizio alle 20.45 di venerdì 18 settembre 2026 allo stadio Brianteo.

La partita è trasmessa in co-esclusiva: su DAZN e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. In streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Il Monza ha un problema difensivo

I numeri raccontano una squadra che segna ma prende troppo. Quattro giornate, sei gol fatti e undici subiti, un solo punto conquistato con l'1-1 sul campo del Parma.

Le tre sconfitte sono arrivate con Inter (4-1), Udinese (3-2 in casa) e Lecce (3-2 nell'ultimo turno). In Salento i biancorossi avevano provato a rimontare dal 3-1, accorciando con Mangas e poi con Zeballos nel finale, senza riuscire a completare l'operazione.

La nota positiva è proprio Exequiel Zeballos, arrivato dal Boca Juniors e subito in gol all'esordio.

Il Sassuolo arriva col morale alto

I neroverdi di Alberto Aquilani hanno sette punti e una striscia di tre risultati utili consecutivi, chiusa con il 3-2 alla Juventus deciso dal gol di Adzic in pieno recupero.

Il bilancio offensivo è migliore: otto gol segnati e sette subiti in quattro giornate.

Le probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela. Allenatore: Juric.SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Bowie, Laurienté. Allenatore: Aquilani.

Juric valuta due cambi dopo il ko di Lecce, e il più significativo riguarda la porta, dove Tornqvist è candidato all'esordio al posto di Thiam. Sulla trequarti il tecnico ha diverse opzioni: Cutrone, Colpani e Zeballos si giocano due maglie accanto a Robinson.

Aquilani ha due dubbi: a centrocampo il ballottaggio è tra Thorstvedt e Bakola, in attacco tra Bowie e Sebastiano Esposito, che a Reggio Emilia ha sbloccato la partita contro la Juventus.

Gli indisponibili

Il Monza deve rinunciare a Pessina, Ciurria, Ziolkowski e Touré, con Ngonge e Mangas da valutare: il portoghese è uscito a fine primo tempo a Lecce per un problema fisico.

Lista lunga anche in casa neroverde: fuori Candé, Koné, Volpato, Boloca, Pieragnolo, Walukiewicz e Idzes, il cui posto in difesa dovrebbe prendere Caleta-Car.

I precedenti sorridono al Monza

Nelle quattro sfide di Serie A tra le due squadre il bilancio è netto: tre vittorie del Monza e un pareggio. Il Sassuolo non ha mai vinto.

È il tipo di statistica che vale poco sul campo ma che al Brianteo, in una serata così, qualcuno ricorderà.

Domande frequenti

Dove vedere Monza-Sassuolo in tv?La partita va in onda in co-esclusiva su DAZN e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, venerdì 18 settembre alle 20.45. In streaming è disponibile su DAZN, Sky Go e NOW.

Quanti punti ha il Monza?Uno, conquistato con l'1-1 sul campo del Parma. Nelle altre tre giornate sono arrivate le sconfitte con Inter, Udinese e Lecce, con un bilancio di sei gol segnati e undici subiti.

Quali sono le probabili formazioni?Il Monza dovrebbe schierare il 3-4-2-1 con Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela. Il Sassuolo il 4-3-3 con Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Bowie, Laurienté.

Come sono andati i precedenti?Nelle quattro sfide di Serie A tra le due squadre il Monza ha vinto tre volte e una è finita in parità. Il Sassuolo non ha ancora mai battuto i brianzoli nella massima serie.

Chi manca nel Sassuolo?Sono indisponibili Candé, Koné, Volpato, Boloca, Pieragnolo, Walukiewicz e Idzes. In difesa il posto dell'indonesiano dovrebbe essere preso da Duje Caleta-Car.