Il Monza sblocca la stagione nell'anticipo della quinta giornata. Gustavo Varela segna al 51' approfittando di un errore di Muric e raddoppia su rigore al 63'. Nel finale Adzic riapre la partita su punizione all'88' e al 93' Bowie colpisce il palo. Esordio convincente per Törnqvist, arrivato dal Como.

Ci sono voluti cinque turni, ma al Brianteo il Monza ha finalmente vinto. 2-1 al Sassuolo nell'anticipo del venerdì, con una doppietta di Gustavo Varela e un finale da brividi che i novemila dello stadio hanno vissuto trattenendo il fiato.

Per Ivan Juric è il primo successo stagionale e una panchina che torna a essere più solida.

Un primo tempo di sofferenza

Il copione iniziale è stato quello di una squadra che subisce e di un portiere che risolve. Il Sassuolo di Alberto Aquilani ha comandato il gioco, chiudendo con il 64% di possesso e diciassette tiri, otto dei quali nello specchio.

A tenere in piedi il Monza è stato Noel Törnqvist, al debutto da titolare in campionato dopo l'arrivo dal Como: sue le parate decisive su Berardi e Thorstvedt nella prima frazione.

Varela cambia la partita in dodici minuti

La ripresa ha ribaltato tutto. Al 51' un errore di Muric ha spalancato la porta a Varela, che non ha perdonato.

Al 63' è arrivato il raddoppio dal dischetto, con il rigore procurato da Dany Mota, entrato pochi minuti prima nel triplo cambio di Juric. Varela ha trasformato con freddezza sotto la curva di casa.

Il finale e il palo di Bowie

All'88' il Sassuolo ha riaperto la partita con Vasilije Adzic, entrato al 72', che ha trovato il gol su calcio di punizione. È la seconda rete pesante in una settimana per il montenegrino, dopo quella al 94' che aveva deciso la sfida con la Juventus, club di cui è tuttora di proprietà e dal quale è in prestito ai neroverdi.

Il pareggio è passato vicinissimo al 93': cross dello stesso Adzic, colpo di testa di Bowie e pallone sul palo. Il Monza si è salvato lì.

Il tabellino

MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli (90+2' Maye), Folorunsho, Akinsanmiro (56' Foe Ondoa), Mangas (56' Bakoune); Cutrone (56' Dany Mota), Robinson (82' Mout); Varela. Allenatore: Juric.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Thorstvedt (65' Bowie), Matic (65' Lipani), Bakola (82' Skjellerup); Berardi (72' Dominguez), Sebastiano Esposito (72' Adzic), Laurienté. Allenatore: Aquilani.

RETI: 51' Varela, 63' rig. Varela (M), 88' Adzic (S).ARBITRO: Perenzoni di Rovereto.AMMONITI: Kouadio, Folorunsho, Birindelli, Varela (M); Lipani (S).SPETTATORI: 9.002.

Cosa cambia in classifica

Il Monza sale a quattro punti e affronta la sosta per le nazionali con un'aria diversa: prima di questa sera aveva raccolto un solo punto in quattro giornate, con undici gol subiti.

Il Sassuolo resta a sette punti, fermando la striscia di tre risultati utili consecutivi che si era chiusa con il 3-2 alla Juventus.

Le due squadre si ritrovano dopo la pausa, con il campionato che riprende a ottobre.