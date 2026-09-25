La moda online continua a occupare un posto molto rilevante nelle abitudini di acquisto europee, ma il modo di fare acquisti sta cambiando. Il fashion rappresenta circa il 20% della spesa e-commerce dell'Europa occidentale e i consumatori stanno diventando sempre più cauti e selettivi.

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Oggi il valore viene percepito in modo diverso e le persone preferiscono aspettare il momento giusto prima di acquistare un capo, confrontano i prezzi e puntano su prodotti che possano essere sfruttati in più occasioni. Il consumatore medio presta più attenzione al proprio guardaroba e cerca il giusto rapporto tra stile, qualità e budget. Non significa rinunciare ai marchi conosciuti o scegliere solo capi di fascia economica, significa saper cogliere le occasioni e tenere d'occhio le pagine con le offerte come twinset outlet dove trovi gli abiti, la maglieria, le borse e gli accessori del famoso brand italiano a prezzi accessibili. Il fashion 2026 si basa proprio su questo, si compra meno d'impulso e si valuta ciò che serve davvero.

Il ritorno dei capi femminili facili da reinterpretare

Nel guardaroba autunno-inverno 2026 tornano anche i pezzi riconoscibili ma non troppo rigidi. Maglieria, cardigan, abiti fluidi, gonne midi, blazer e borse dalla linea pulita funzionano perché si adattano bene a occasioni diverse.

Questa direzione è quella presa anche da Twinset che nella sua proposta FW26 fa convivere l'identità romantica del marchio, la maglieria e una femminilità contemporanea. Il punto importante è che non serve seguire ogni microtrend, ti basta usare alcuni elementi di stagione per aggiornare quello che possiedi già.

Un abito può diventare meno formale con degli stivali bassi e un cardigan, mentre una blusa più elegante può essere ridimensionata da un denim. Anche gli accessori e le scarpe acquistano importanza perché permettono di modificare un look senza sostituire ogni volta tutto l'outfit.

Il fashion online non cala, ma il consumatore è più selettivo

I dati pubblicati da NielsenIQ a luglio 2026 mostrano che nei principali mercati dell'Europa occidentale la moda vale circa un quinto della spesa totale online ed è una delle categorie più importanti dell'e-commerce. La crescita, però, sta rallentando: nell'ultimo anno le vendite online complessive sono aumentate del 5%, mentre quelle del fashion si sono fermate al 3%.

Non significa che l'interesse per la moda stia scomparendo. Piuttosto, significa che il consumatore alterna canali diversi e valuta di più il prezzo, l'utilità e le occasioni d'uso. Ormai, i marketplace, gli store dei singoli brand, le piattaforme second hand e gli operatori off-price fanno tutti parte dello stesso percorso di acquisto. Puoi scoprire un capo sui social, puoi controllarlo sul sito ufficiale e poi puoi cercare una proposta più conveniente altrove.

Dal "comprare di più" al "comprare meglio"

Anche il report State of Fashion 2026 di McKinsey e Business of Fashion evidenzia che c'è più attenzione al valore. L'incertezza economica continua a rendere prudenti i consumatori e spinge molte persone a chiedersi se il prezzo di un prodotto sia giustificato da:

Qualità Lavorazione Possibilità di utilizzarlo nel tempo

È proprio da qui che nasce un guardaroba più ragionato. Un cardigan può essere usato con dei jeans, dei pantaloni sartoriali o sopra un abito; una borsa dalla forma semplice può accompagnare sia il lavoro sia il tempo libero; un vestito midi può cambiare completamente con delle scarpe e degli accessori diversi. La versatilità diventa una forma di convenienza, perché aumenta il numero di occasioni in cui un singolo acquisto può essere sfruttato.

Outlet e second hand diventano parte dello shopping

Una volta outlet e seconda mano erano percepiti come circuiti paralleli rispetto allo shopping tradizionale. Oggi sono entrati nella quotidianità. Si prevede che il mercato fashion e luxury di seconda mano possa crescere da due a tre volte più velocemente rispetto al mercato del nuovo fino al 2027, proprio mentre i consumatori cercano modi diversi per accedere ai marchi e ai prodotti desiderati.

L'off-price risponde a un'esigenza simile, ma con una formula diversa: si acquistano prodotti nuovi di brand conosciuti approfittando delle campagne o delle collezioni proposte a prezzi ridotti. Privé by Zalando, per esempio, raccoglie più di 2.500 marchi e organizza delle campagne promozionali generalmente della durata di tre-cinque giorni.

La convenienza, però, funziona davvero solo quando non diventa una scusa per riempire l'armadio.

Nel 2026 lo stile dipende anche dalla capacità di scegliere

Il cambiamento più interessante della moda 2026, quindi, non riguarda un singolo colore o una silhouette. Riguarda il rapporto con l'acquisto. Il consumatore continua a cercare novità nello shopping, ma lo fa all'interno di un mercato in cui il prezzo, la qualità e la possibilità di scelta sono sempre più facili da confrontare.

Outlet online, second hand e promozioni non sono più soltanto degli strumenti per spendere meno, possono diventare dei modi per accedere a un guardaroba più personale senza inseguire necessariamente l'ultima uscita a prezzo pieno.

Oggi, scegliere bene fa parte del lusso. Non significa rinunciare al piacere della moda, ma significa renderlo più consapevole.