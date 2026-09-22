La nuova Miss Italia è una nuotatrice artistica della Nazionale. Sarah Rizea, diciotto anni, in gara con la fascia della Liguria, ha vinto la finale dell'87ª edizione lunedì 21 settembre al Castello di Santa Severa, davanti a Michela Meli e Sara Genova. Serata condotta da Giulia Salemi e trasmessa su San Marino RTV e in streaming su RaiPlay.

La corona di Miss Italia quest'anno è finita sulla testa di un'atleta. Sarah Rizea, diciotto anni, arriva dalle vasche del nuoto artistico, dove ha collezionato cento medaglie tra competizioni nazionali e internazionali.

È stata eletta nella serata finale dell'87ª edizione del concorso, lunedì 21 settembre, al Castello di Santa Severa, alle porte di Roma.

Chi è Sarah Rizea

Nata a Moncalieri, in provincia di Torino, ma savonese d'adozione, vive a Vado Ligure e ha origini rumene. Ha partecipato con la fascia della Liguria.

È un'atleta professionista: fa parte della Nazionale di nuoto artistico e milita nelle Fiamme Oro. Una carriera sportiva già strutturata, che la distingue dal profilo tradizionale delle vincitrici del concorso.

Commentando il risultato ha detto di essere «fiera» di sé.

Il podio

Alle spalle di Rizea si sono classificate Michela Meli, in gara per il Lazio, e Sara Genova, per la Calabria.

La vincitrice è arrivata alla proclamazione superando tre selezioni successive: le sedici finaliste sono scese prima a otto, poi a cinque e infine a tre, fino al verdetto.

Una finale con un formato nuovo

L'edizione 2026 ha cambiato l'impostazione classica dello show televisivo. La serata, condotta da Giulia Salemi, si è aperta con una parte preregistrata che raccontava il percorso delle concorrenti durante l'Academy, la settimana di formazione con prove, lezioni e incontri che si è svolta dall'8 al 13 settembre.

Quel percorso era già stato raccontato in una docuserie pubblicata a puntate nei giorni precedenti. La finale ne era l'ultimo episodio, chiuso con la cosiddetta Notte della Rivelazione, cioè la proclamazione della vincitrice.

Durante l'Academy le ragazze sono state seguite da un gruppo di coach tra cui Francesca Ambrosetti, Fioretta Mari, Anna Vagli, Giulia Ghiretti e Gianmarco Chieregato.

Dove è andata in onda

La finale è stata trasmessa da San Marino RTV, sul canale 550 del digitale terrestre e via satellite, e in streaming gratuito su RaiPlay. Un'impostazione diversa da quella delle edizioni storiche, quando il concorso era uno degli appuntamenti fissi della prima serata della televisione generalista.

La corona passa di mano

A consegnare il titolo è stata Katia Buchicchio, Miss Italia 2025, la prima vincitrice nella storia del concorso proveniente dalla Basilicata.

La patron Patrizia Mirigliani aveva presentato l'edizione rivendicando il profilo delle concorrenti: «Le nostre concorrenti non sono soltanto bellezza: sono ragazze che studiano, lavorano, affrontano difficoltà e scelgono liberamente di mettersi in gioco attraverso il carattere, la personalità e il talento».

Un anniversario simbolico

L'edizione 2026 coincide con un anniversario che il concorso ha ricordato: sono passati trent'anni da quando Denny Mendez, nel 1996, divenne la prima Miss Italia di colore, un'elezione che all'epoca finì anche sulle pagine della stampa internazionale.

Domande frequenti

Chi ha vinto Miss Italia 2026?

Sarah Rizea, diciotto anni, in gara con la fascia della Liguria. È una nuotatrice artistica della Nazionale, milita nelle Fiamme Oro e ha vinto cento medaglie tra competizioni nazionali e internazionali.

Chi sono la seconda e la terza classificata?

Michela Meli, in gara per il Lazio, si è classificata seconda. Sara Genova, per la Calabria, ha chiuso al terzo posto.

Dove si è svolta la finale di Miss Italia 2026?

Al Castello di Santa Severa, alle porte di Roma, lunedì 21 settembre 2026. Era l'87ª edizione del concorso, condotta da Giulia Salemi.

Dove è andata in onda la finale?

Su San Marino RTV, sul canale 550 del digitale terrestre e via satellite, e in streaming gratuito su RaiPlay.

Chi era Miss Italia 2025?

Katia Buchicchio, la prima vincitrice del concorso proveniente dalla Basilicata, che durante la finale ha consegnato la corona alla nuova Miss Italia.