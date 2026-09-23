La settimana milanese si è aperta martedì con Prada e con Vogue World in Galleria Vittorio Emanuele II. Restano cinque giorni di sfilate, con l'unico debutto di rilievo, quello di Moschino, venerdì pomeriggio, e la chiusura affidata a Giorgio Armani domenica mattina. Più che la stagione dei nuovi arrivi, è quella delle verifiche.

La settimana della moda milanese dedicata alle collezioni donna Primavera/Estate 2027 si è aperta martedì 22 settembre e si chiude lunedì 28. Il calendario definitivo, presentato a Palazzo Marino, conta 203 appuntamenti: 61 sfilate, di cui 54 fisiche e sette digitali, 88 presentazioni e 54 eventi.

È uno dei programmi più densi degli ultimi anni, e arriva in una fase in cui il settore attraversa una congiuntura economica meno favorevole rispetto al lungo ciclo di crescita del decennio precedente.

Come seguirla da casa

Le sfilate sono su invito, ma quasi tutte vengono trasmesse in diretta streaming sui canali ufficiali delle maison e sulla piattaforma digitale della Camera Nazionale della Moda Italiana. Per seguirle basta conoscere l'orario.

L'ultima giornata, lunedì 28, è interamente dedicata agli appuntamenti digitali e ai giovani talenti, con sette show trasmessi attraverso i canali ufficiali della manifestazione.

Come è cominciata

Ad aprire il calendario è stata Prada, martedì alle 14. In serata, alle 20, la Galleria Vittorio Emanuele II ha ospitato Vogue World Milano, una maxi sfilata costruita attorno al rapporto tra artigianalità sartoriale e tecnologia.

Cosa resta in calendario

Giovedì 24 tocca a Emporio Armani, alle 20.

Venerdì 25 è la giornata di Gucci con Demna e, alle 17, di Moschino.

Sabato 26 si concentra il blocco più corposo del Made in Italy: Ferragamo, Dolce&Gabbana, Bottega Veneta, Ermanno Scervino, MSGM e Laura Biagiotti.

Domenica 27 chiude le sfilate fisiche Giorgio Armani, alle 11.

Lunedì 28 restano i soli appuntamenti digitali.

Il solo debutto della settimana

L'attesa maggiore riguarda Moschino. Venerdì alle 17 va in scena la prima collezione firmata da Loris Messina e Simone Rizzo, i fondatori di Sunnei arrivati alla direzione creativa della maison.

È l'unico esordio di peso di questa edizione, e basta da solo a giustificare la curiosità intorno a quella giornata.

La stagione delle seconde prove

Il resto del calendario racconta qualcosa di diverso da una stagione di debutti, ed è il motivo per cui questa settimana interessa più agli addetti ai lavori che ai cacciatori di novità.

Maria Grazia Chiuri presenta il suo secondo show da Fendi, riportando il marchio a Milano dopo la sfilata romana della scorsa estate. Meryll Rogge è alla seconda prova con Marni. Demna al secondo appuntamento ready-to-wear con Gucci.

Dopo stagioni segnate da una rapida successione di cambi ai vertici creativi, comincia la fase in cui le collezioni devono dimostrare di reggere oltre l'effetto annuncio. Per un marchio come Gucci, il punto non è più sorprendere ma trasformare la discontinuità degli ultimi anni in un'identità riconoscibile e in risultati commerciali.

Assente Versace, che attende la prima collezione firmata da Pieter Mulier.

I nomi nuovi

La settimana si apre con il CNMI Fashion Hub, il progetto con cui Camera Moda sostiene marchi emergenti e nuovi talenti.

Tra i debutti in calendario ci sono due marchi portoghesi, Marques' Almeida e Miguel Vieira.

Un'avvertenza per chi guarda con l'idea di comprare

Vale la pena ricordarlo, perché genera parecchia confusione: quello che sfila in questi giorni è la collezione Primavera/Estate 2027, che arriverà nei negozi l'anno prossimo.

Chi vede in passerella un capo e vuole acquistarlo subito trova in boutique la stagione in corso, cioè l'autunno-inverno. Tra sfilata e scaffale passano circa sei mesi.

Domande frequenti

Quando si svolge la Milano Fashion Week di settembre 2026?

Da martedì 22 a lunedì 28 settembre 2026. È dedicata alle collezioni donna Primavera/Estate 2027 e comprende 203 appuntamenti complessivi, tra cui 61 sfilate, 88 presentazioni e 54 eventi.

Chi ha aperto e chi chiude le sfilate?

Ha aperto Prada martedì 22 settembre alle 14. Chiude Giorgio Armani domenica 27 alle 11, nell'ultima giornata di sfilate fisiche. Lunedì 28 il calendario prosegue con i soli appuntamenti digitali.

Come si possono vedere le sfilate?

Gli show sono su invito, ma quasi tutti vengono trasmessi in diretta streaming sui canali ufficiali delle maison e sulla piattaforma digitale della Camera Nazionale della Moda Italiana.

Qual è la sfilata più attesa?

Il debutto di Moschino, venerdì 25 settembre alle 17, con la prima collezione dei nuovi direttori creativi Loris Messina e Simone Rizzo, fondatori di Sunnei. È l'unico esordio di rilievo di questa edizione.

Quando arrivano in negozio i capi visti in passerella?

L'anno prossimo. Le collezioni presentate in questi giorni sono quelle della Primavera/Estate 2027: tra la sfilata e l'arrivo nei punti vendita passano circa sei mesi.