Milan-Benfica 0-2, San Siro fischia: cade un tabù lungo sessant'anni

I portoghesi vincono a Milano per la prima volta nella loro storia e infliggono al Milan la prima sconfitta contro il Benfica in sei confronti europei. Decidono Lukebakio al 16' e Kaminski al 53'. Per Amorim è il primo ko stagionale in gare ufficiali e la terza partita consecutiva senza vittorie. Modric è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti.

Il tabù è durato dal 1963 al 2026, e si è chiuso in una serata che a San Siro hanno accompagnato con i fischi. Il Benfica ha vinto 2-0 sul campo del Milan nella prima giornata della fase campionato di Europa League, e lo ha fatto da squadra più cinica e meglio organizzata.

In sei precedenti europei il Milan non aveva mai perso contro i portoghesi: quattro vittorie e due pareggi, comprese le finali di Coppa dei Campioni del 1963 e del 1990. Il settimo confronto ha rotto la serie, e ha consegnato al Benfica anche il primo successo assoluto al Meazza.

I due gol

Il vantaggio arriva al 16'. Dodi Lukebakio riceve da Kaminski e batte Maignan: il Milan, che aveva provato a costruire dal basso contro un Benfica schierato a cinque in fase difensiva, si ritrova sotto senza aver mai davvero preso in mano la partita.

Il raddoppio al 53' porta la firma di Jakub Kaminski, servito da El Karouani, uno degli uomini migliori della serata sulla fascia portoghese. Da lì in avanti la gara non ha più avuto storia.

Ruben Amorim ha provato a cambiarla dalla panchina: doppio innesto all'intervallo con Gila e Pulisic, altri due al 57' con Saelemaekers e Moreira, infine Rabiot al 73'. Il Milan ha aumentato la pressione e all'81' Pulisic ha sfiorato la rete che avrebbe riaperto i conti, senza trovarla.

Modric in panchina, di nuovo

Alla vigilia il tecnico aveva parlato a lungo del croato, spiegando che per valorizzarlo serve un possesso palla prolungato e respingendo i giudizi affrettati sulla sua prestazione contro la Lazio.

Alla prova dei fatti Luka Modric è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti, senza entrare. In una partita che il Milan ha giocato inseguendo, la scelta di non ricorrere al giocatore più tecnico della rosa diventa un tema.

Il tabellino

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Terracciano (46' Gila), De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari (73' Rabiot), Bartesaghi (57' Saelemaekers); Hutchinson (46' Pulisic), Cisse (57' Moreira); Gonçalo Ramos. A disposizione: Torriani, Estupiñan, Gabbia, Tomori, Loftus-Cheek, Modric, Camarda. Allenatore: Amorim.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Banjaqui, Circati, Tomás Araújo, El Karouani (88' Dahl); Aursnes (70' Barreiro), João Palhinha; Lukebakio, Sudakov (70' Prestianni), Kaminski (80' Schjelderup); Durán (80' Pavlidis). Allenatore: Marco Silva.

RETI: 16' Lukebakio, 53' Kaminski.ARBITRO: Gillett (Australia), al VAR Attwell.AMMONITI: Pavlovic (M); El Karouani, Durán, Banjaqui, Barreiro, Pavlidis (B).

Tre partite senza vittorie

Il dato che pesa oltre il risultato riguarda la continuità. Dopo l'1-1 con la Juventus e il 2-2 con la Lazio, entrambi in campionato, questa è la terza partita consecutiva senza successi per il Milan di Amorim, e la prima sconfitta in una gara ufficiale della stagione.

Nel contesto della fase campionato, con otto partite a disposizione e le prime otto classificate che accedono direttamente agli ottavi, perdere in casa contro un'avversaria di prima fascia significa cominciare in salita.

Cosa arriva adesso

Il calendario non concede pause. In campionato il Milan affronta il Lecce e poi il Sassuolo, mentre il secondo impegno europeo è in programma il 15 ottobre in trasferta contro il Salisburgo.

Domande frequenti

Come è finita Milan-Benfica?

Il Benfica ha vinto 2-0 a San Siro nella prima giornata della fase campionato di Europa League. Le reti sono arrivate al 16' con Dodi Lukebakio e al 53' con Jakub Kaminski, su assist di El Karouani.

È la prima volta che il Milan perde con il Benfica?

Sì. Nei sei precedenti europei i rossoneri avevano ottenuto quattro vittorie e due pareggi, comprese le finali di Coppa dei Campioni del 1963 e del 1990. È anche la prima vittoria assoluta del Benfica allo stadio Meazza.

Modric ha giocato contro il Benfica?

No. Il croato è rimasto in panchina per l'intera partita senza entrare, nonostante alla vigilia Amorim avesse dedicato buona parte della conferenza stampa a spiegare le condizioni necessarie per valorizzarlo.

Quante partite senza vittorie ha il Milan?

Tre consecutive, contando l'1-1 con la Juventus e il 2-2 con la Lazio in campionato. Quella con il Benfica è la prima sconfitta stagionale in una gara ufficiale per la squadra di Amorim.

Quando gioca di nuovo il Milan in Europa League?

Il 15 ottobre 2026, in trasferta contro il Salisburgo. Prima ci sono gli impegni di campionato contro Lecce e Sassuolo.