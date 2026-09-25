Il weekend del 26 e 27 settembre 2026 porta sole e temperature sopra la media su quasi tutta l'Italia. Dopo la perturbazione di venerdì, un'alta pressione risale dalla penisola iberica e dal Nord Africa: sabato restano rovesci solo fra Sicilia e Calabria, domenica il cielo si apre quasi ovunque, con punte di 28 gradi in Sardegna.

Venerdì il passaggio della perturbazione

Prima di godersi il fine settimana bisogna attraversare la giornata di venerdì. Nella notte fra giovedì e venerdì una massa d'aria fresca proveniente dall'Europa centrale raggiunge la penisola e porta rovesci sulle regioni nordorientali, lungo la fascia adriatica, sul Lazio e al Sud. Al Nord la giornata resta in prevalenza soleggiata, con qualche temporale mattutino in Romagna.

È un passaggio rapido. Entro la serata il fronte scivola verso sudest e lascia spazio all'aria più stabile.

Sabato 26 settembre: sole quasi ovunque

Nord: cielo in prevalenza sereno. Qualche nube al mattino su Piemonte e Liguria di ponente si dissolve entro mezzogiorno. Massime fra 23 e 26 gradi.

Centro: ampie schiarite. Nubi residue al primo mattino sul basso Lazio e sull'Abruzzo, in dissolvimento. Massime fra 24 e 27 gradi.

Sud e isole: qui si concentra quel che resta del maltempo. Fra notte e mattina scendono rovesci sparsi sulla Sicilia settentrionale e sulla Calabria meridionale, in esaurimento nel pomeriggio. Qualche nube anche sulla Basilicata meridionale e sulla Sardegna meridionale. La Sardegna interna arriva intorno ai 30 gradi.

Le mattine sono la parte fresca della giornata. Nelle vallate interne del Centro e del Sud le minime scendono a una cifra, in Val Padana si misurano 11-13 gradi al primo mattino.

Domenica 27 settembre: la giornata migliore

L'anticiclone si consolida e domenica è la giornata più stabile del fine settimana. Il cielo resta soleggiato su tutta la penisola, con velature di passaggio al Nord e qualche annuvolamento residuo sulle estreme regioni meridionali.

Le massime pomeridiane, misurate intorno alle 15:

28 gradi in Sardegna

in Sardegna 27 gradi in Val Padana e sulla Sicilia occidentale

in Val Padana e sulla Sicilia occidentale 26 gradi su buona parte del Centro e del Sud

Il vento soffia da nordest, con rinforzi locali al Sud, e domenica ruota a est sulle regioni meridionali.

Le temperature nelle grandi città

A Roma il weekend scorre asciutto: sabato fra 16 e 27 gradi, domenica fra 17 e 27, con cielo da sereno a poco nuvoloso in entrambe le giornate.

A Milano sabato porta sole alternato a qualche nube sparsa, con minima intorno ai 15 gradi e massima sui 24. Domenica il cielo si apre del tutto e la colonnina sale ancora di poco.

A Torino le massime del fine settimana si attestano intorno ai 26 gradi, con sole o poche nuvole.

Quanto è anomalo questo caldo di fine settembre

I valori attesi superano le medie stagionali di 2-4 gradi, secondo la lettura del meteorologo Lorenzo Tedici di iLMeteo.it ripresa dall'ANSA. Nelle zone interne della Sardegna si sfiorano i 30 gradi, un dato che a fine settembre appartiene più all'estate che all'autunno.

L'equinozio è caduto il 22 settembre, quindi questo è il primo fine settimana della stagione autunnale sul calendario astronomico. Il tempo, per ora, non se n'è accorto.

Cosa succede la prossima settimana

L'inizio della settimana mantiene la stessa impostazione: alta pressione, tempo stabile e temperature ancora sopra le medie del periodo. Le proiezioni oltre i tre giorni perdono affidabilità, quindi conviene ricontrollare gli aggiornamenti da lunedì in poi.

Le domande più frequenti

Che tempo farà sabato 26 settembre 2026 in Italia?

Sole prevalente al Nord e al Centro, con qualche nube mattutina su Piemonte e Liguria di ponente. Rovesci residui fra notte e mattina sulla Sicilia settentrionale e sulla Calabria meridionale, in esaurimento nel pomeriggio.

Che tempo farà domenica 27 settembre 2026?

La giornata più stabile del fine settimana: cielo soleggiato quasi ovunque, velature al Nord e qualche annuvolamento sulle estreme regioni meridionali.

Quali saranno le temperature massime del weekend?

Si arriva a 28 gradi in Sardegna, 27 in Val Padana e sulla Sicilia occidentale, 26 su gran parte di Centro e Sud. La Sardegna interna sfiora i 30 gradi già sabato.

Pioverà durante il weekend?

Le piogge riguardano soltanto la Sicilia settentrionale e la Calabria meridionale, fra la notte e la mattina di sabato. Domenica la penisola resta asciutta.

Fa caldo più del normale per fine settembre?

Sì. Le massime attese superano le medie stagionali di 2-4 gradi.

Come sarà il tempo la settimana prossima?

L'alta pressione resiste almeno nei primi giorni, con tempo stabile e temperature ancora sopra la media.