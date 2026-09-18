Sabato 19 settembre i rovesci si concentrano su Appennino centro-meridionale, regioni adriatiche, Sardegna orientale e Sicilia, con fenomeni localmente intensi nel pomeriggio. Il Nord migliora già da sabato. Domenica 20 l'anticiclone delle Azzorre riporta il sole su gran parte del Paese, con le ultime piogge al Sud e sulle Isole maggiori. Al Nord si torna a 28-29 gradi.

Il fine settimana si divide in due, e non soltanto geograficamente. Sabato la perturbazione che ha attraversato l'Italia si sposta verso sud e scarica quello che resta sulle regioni centrali e meridionali. Domenica rientra l'anticiclone delle Azzorre e il quadro si stabilizza quasi ovunque.

Sabato 19 settembre

Al Nord la giornata è già di miglioramento, con ampie schiarite e qualche nube sui rilievi. La rimonta dell'alta pressione dall'Europa occidentale si fa sentire per prima sulle regioni settentrionali.

Al Centro e al Sud il copione è diverso. In mattinata i rovesci più probabili interessano le coste tirreniche centrali, la Sardegna e la Sicilia occidentale.

Nel pomeriggio l'instabilità cresce e si organizza lungo la dorsale appenninica: rovesci e temporali diffusi dalla Toscana fino alla Basilicata, con i fenomeni più intensi sull'Appennino centro-meridionale. Coinvolte anche le regioni adriatiche, specie nelle zone interne, le aree interne di Molise e Puglia, e la Sardegna orientale. Tra pomeriggio e sera i temporali si fanno forti su diverse zone della Sicilia.

Sul medio e basso Tirreno l'attività temporalesca si sviluppa soprattutto in mare aperto, con estensioni locali alle coste della Sicilia settentrionale e della Calabria tirrenica.

Domenica 20 settembre

Il quadro cambia. L'anticiclone delle Azzorre prende possesso del Centro-Nord, dove la giornata è stabile e in prevalenza soleggiata. Al Nord passano velature, più compatte a tratti sulle Alpi centro-orientali, senza fenomeni di rilievo.

L'instabilità residua si concentra al Sud e sulle Isole maggiori: le ultime precipitazioni riguardano i versanti tirrenici e ionici della Sicilia, la Calabria e le aree peninsulari meridionali, accompagnate da una ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.

C'è un dettaglio che spiega perché questi rovesci possono risultare forti nonostante il contesto in miglioramento: la temperatura superficiale del mare è di circa cinque gradi sopra la media, e l'energia disponibile per i temporali resta alta.

Le temperature

Al Nord sabato si registra un calo limitato al Nord-Ovest, con valori stazionari altrove. Domenica arriva invece un aumento più consistente su tutta la fascia settentrionale, con massime fino a 28-29 gradi in pianura, alcuni gradi sopra la media del periodo.

Al Centro-Sud le temperature sono in leggero calo durante tutto il weekend, pur restando ancora sopra i valori medi stagionali. La diminuzione più avvertibile arriva domenica al Sud, insieme ai venti settentrionali.

Cosa aspettarsi dopo

Il 23 settembre cade l'equinozio, e proprio intorno a quella data i modelli indicano un cambio di passo più netto verso condizioni autunnali. Nella prima parte della settimana l'anticiclone resta comunque protagonista su gran parte del Paese.

Le previsioni oltre le quarantott'ore restano indicative e vengono aggiornate quotidianamente: per gli spostamenti conviene sempre verificare il bollettino del giorno.

Domande frequenti

Che tempo farà sabato 19 settembre?

Sole e ampie schiarite al Nord, instabilità al Centro-Sud. In mattinata rovesci su coste tirreniche centrali, Sardegna e Sicilia occidentale; nel pomeriggio temporali diffusi lungo l'Appennino centro-meridionale, sulle regioni adriatiche e sulle aree interne di Molise e Puglia.

E domenica 20 settembre?

Torna l'anticiclone delle Azzorre: giornata stabile e soleggiata su Centro e Nord, con le ultime precipitazioni concentrate al Sud e sulle Isole maggiori, in particolare tra Sicilia e Calabria, accompagnate da venti settentrionali.

Dove sono previsti i temporali più forti?

Sabato pomeriggio sull'Appennino centro-meridionale e, tra pomeriggio e sera, su diverse zone della Sicilia. Domenica i fenomeni più intensi restano possibili su Sicilia e Sardegna, dove il mare più caldo della media alimenta i temporali.

Che temperature ci saranno?

Al Nord domenica si arriva a 28-29 gradi in pianura, alcuni gradi sopra la media. Al Centro-Sud le massime calano leggermente durante tutto il fine settimana, restando comunque su valori superiori alla norma stagionale.

Quando cambia davvero il tempo?

I modelli indicano intorno al 23 settembre, data dell'equinozio d'autunno, un passaggio più deciso verso condizioni autunnali. Le tendenze a lungo termine vanno però verificate con gli aggiornamenti dei giorni successivi.