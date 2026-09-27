Sole su tutta Italia e temperature di 4-5 gradi sopra la media fino al 30 settembre, con punte vicine ai 30 gradi in Sardegna. Dal 1° ottobre l'alta pressione perde forza e tra il 5 e il 6 potrebbero arrivare le prime perturbazioni organizzate.

L'autunno è iniziato da pochi giorni, ma sull'Italia torna un clima quasi estivo. Da domenica 27 settembre un anticiclone subtropicale porta sole da Nord a Sud e temperature fino a 27-28 gradi, con punte vicine ai 30 in Sardegna. Il bel tempo dovrebbe durare fino al 30 settembre, poi da giovedì 1° ottobre l'alta pressione comincerà a indebolirsi.

Domenica 27 settembre: sole su tutta Italia

La giornata di oggi è dominata dall'alta pressione, con cielo sereno su quasi tutte le regioni. Le massime salgono in fretta: secondo le previsioni diffuse da Sky TG24 sui dati di iLMeteo.it si va da 24 a 28 gradi al Nord e da 25 a 27 al Sud, mentre MeteoGiornale indica valori di 27-28 gradi in diverse zone e fino a 30 in Sardegna.

Le notti restano fresche: con il cielo sereno la temperatura cala molto dopo il tramonto e l'escursione tra giorno e notte è ampia. Al mattino possono formarsi foschie nelle pianure del Nord.

Da lunedì 28 a mercoledì 30: caldo fuori stagione

Nei primi giorni della settimana il tempo resta stabile e soleggiato. Nelle ore centrali le temperature supereranno di 4-5 gradi le medie del periodo, con la Sardegna che potrebbe avvicinarsi ai 30 gradi. Nessuna pioggia significativa è attesa fino alla fine del mese.

Da giovedì 1° ottobre: l'alta pressione perde terreno

Con l'arrivo di ottobre l'anticiclone dovrebbe indebolirsi. Le nuvole aumenteranno soprattutto sulle Alpi, sulle regioni occidentali e in Sicilia, con qualche pioggia possibile in Sardegna e sui rilievi del Nord-Ovest. Le temperature caleranno un po', pur restando miti.

Il vero cambiamento potrebbe arrivare tra lunedì 5 e martedì 6 ottobre, quando da ovest potrebbero raggiungere l'Italia perturbazioni più organizzate. Essendo una tendenza a oltre una settimana, conviene seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Domande frequenti

Quanto dura il caldo di fine settembre 2026? Secondo le previsioni, l'anticiclone subtropicale garantirà sole e temperature sopra la media almeno fino a mercoledì 30 settembre. Da giovedì 1° ottobre l'alta pressione dovrebbe indebolirsi, con più nuvole e qualche pioggia su Sardegna e Nord-Ovest. Un cambiamento più deciso è atteso intorno al 5-6 ottobre.

Quali temperature sono previste nei prossimi giorni? Le massime oscillano tra 24 e 28 gradi al Nord e tra 25 e 27 al Sud, con punte vicine ai 30 gradi in Sardegna. Nelle ore centrali i valori superano di 4-5 gradi le medie di fine settembre, mentre di notte le temperature calano molto per via del cielo sereno.

Quando arriva la pioggia a inizio ottobre? Le prime piogge sono possibili da giovedì 1° ottobre in Sardegna e sui rilievi del Nord-Ovest, con l'aumento delle nuvole su Alpi, regioni occidentali e Sicilia. Perturbazioni più organizzate da ovest potrebbero arrivare tra il 5 e il 6 ottobre, ma la tendenza va confermata.