Max Pezzali sorprende i fan con un nuovo capitolo del progetto MAX FOREVER. Il 30 ottobre 2026 esce “MAX FOREVER VOL.2 – L’ALBUM”, una raccolta che mescola due brani inediti, registrazioni dal vivo, versioni acustiche, remix, materiale d'archivio e un particolare “reborn demo”. Uno dei nuovi pezzi entrerà anche nella seconda stagione di “Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883”, dal 9 ottobre su Sky e NOW.

Il viaggio di Max Pezzali tra passato e presente continua. Dopo un'estate trascorsa negli stadi, il cantautore annuncia a sorpresa “MAX FOREVER VOL.2 – L’ALBUM”, in uscita venerdì 30 ottobre in digitale e nei negozi per Atlantic / Warner Music Italy.

Non sarà semplicemente una raccolta dei suoi successi. Come già accaduto con il primo volume, Pezzali ha costruito il progetto come una sorta di vecchia musicassetta personale, nella quale convivono materiali provenienti da epoche e situazioni differenti.

Questa volta, però, c'è una novità importante: nell'album troveremo anche due canzoni completamente inedite scritte nel 2026.

Due nuovi brani e il legame con la serie sugli 883

Uno dei due inediti avrà anche un legame diretto con “Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883”, la serie Sky Original firmata da Sydney Sibilia.

Il brano farà infatti parte della seconda stagione, attesa dal 9 ottobre su Sky e NOW.

Un incrocio tra musica e racconto televisivo che riporta inevitabilmente Pezzali alle origini della propria carriera, mentre il resto dell'album continuerà a muoversi liberamente attraverso oltre trent'anni di canzoni.

La tracklist completa non è stata ancora comunicata, ma il contenuto annunciato è già piuttosto vario: inediti, registrazioni live dell'ultimo tour negli stadi, nuove versioni acustiche, un remix mai pubblicato, altri remix recuperati dagli archivi e conversazioni d'epoca.

Max Pezzali rispolvera persino il vecchio quattro piste

La curiosità maggiore riguarda probabilmente quello che Max ha definito “reborn demo”.

Per realizzarlo, Pezzali ha ripreso un registratore a quattro piste e ha inciso nuovamente una delle sue canzoni più celebri cercando di riprodurre il modo in cui l'aveva originariamente abbozzata oltre trent'anni fa.

Un'operazione diversa dal semplice remaster o dalla pubblicazione di un vecchio demo conservato in archivio: il brano è stato nuovamente registrato nel presente, ma ricreando l'approccio utilizzato all'epoca della sua nascita.

È lo stesso Pezzali a spiegare lo spirito del progetto, ricordando come il primo MAX FOREVER fosse nato dall'idea delle vecchie cassette nelle quali si metteva insieme materiale diverso:

“Dopo un primo volume doveva pur arrivarne anche un secondo, con quello stesso approccio, anche se a sto giro lo abbiamo arricchito non poco”.

E il cantante guarda già oltre, anticipando che prima o poi potrebbe arrivare anche un terzo volume.

Dal tour negli stadi al nuovo album

MAX FOREVER VOL.2 arriva dopo MAX FOREVER GLI ANNI D'ORO – STADI 2026, tour che secondo i dati diffusi dall'organizzazione ha superato 680.000 biglietti venduti in 15 appuntamenti.

Una parte di quell'esperienza finirà direttamente nel disco attraverso alcune registrazioni live.

L'album sarà pubblicato in tre formati fisici: doppio vinile colorato autografato in edizione limitata, doppio vinile nero standard e CD, oltre naturalmente alla distribuzione digitale.

A dicembre Max Pezzali riparte dai palasport

Il 2026 di Max Pezzali non finirà con l'uscita del disco.

Dal 15 dicembre prenderà il via da Pesaro “MAX FOREVER – STESSA STORIA STESSO POSTO STESSO BAR”, nuova produzione pensata questa volta per i palasport.

I brani contenuti in MAX FOREVER VOL.2 entreranno a far parte anche del nuovo show.

Il calendario è particolarmente lungo e proseguirà fino a marzo 2027, attraversando Pesaro, Milano, Roma, Bologna, Firenze e Torino, con numerose date già esaurite.

Dopo i primi quattro appuntamenti alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, Pezzali si trasferirà all'Unipol Dome di Milano per una lunga serie di concerti tra dicembre e gennaio. Seguiranno le date al Palazzo dello Sport di Roma, all'Unipol Arena di Bologna, al Mandela Forum di Firenze e infine all'Inalpi Arena di Torino.

MAX FOREVER VOL.2, quando esce

La data da segnare è dunque 30 ottobre 2026.

MAX FOREVER VOL.2 – L’ALBUM arriverà a due anni dall'inizio di un progetto che Max Pezzali sembra ormai considerare una vera e propria saga.

Un modo per evitare la classica raccolta celebrativa e continuare invece a giocare con il proprio catalogo: recuperando materiali dimenticati, modificando le canzoni, riportandole sul palco e, questa volta, aggiungendo anche due nuovi brani.