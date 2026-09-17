Una piccola officina di Bologna, tre fratelli e un sogno destinato a diventare uno dei nomi più celebri dell'automobilismo. “Maserati - The Brothers” arriverà nei cinema italiani a febbraio 2027 con un cast internazionale che riunisce Anthony Hopkins, Al Pacino, Andy Garcia e Jessica Alba, insieme agli italiani Michele Morrone e Salvatore Esposito. Alla regia il Premio Oscar Bobby Moresco.

Prima delle auto da sogno, delle competizioni e di un marchio conosciuto in tutto il mondo, c'erano un'officina e una famiglia.

È da qui che parte “Maserati - The Brothers”, il nuovo biopic internazionale dedicato alla storia dei fratelli Maserati e alla nascita di un'avventura italiana capace di lasciare un segno nella storia dell'automobilismo.

Il film, diretto dal Premio Oscar Bobby Moresco, arriverà nelle sale italiane a febbraio 2027, distribuito da Notorious Pictures.

A rendere il progetto particolarmente ambizioso è anche il cast: Anthony Hopkins, Al Pacino, Andy Garcia e Jessica Alba, ai quali si aggiungono Michele Morrone e Salvatore Esposito per il cinema italiano.

Dal garage di Bologna nasce il sogno Maserati

Il racconto riporta lo spettatore alle origini, quando il nome Maserati non era ancora associato alle automobili che conosciamo oggi.

Al centro della storia ci sono Alfieri, Ettore ed Ernesto Maserati, raccontati negli anni in cui talento, determinazione e capacità di immaginare qualcosa di nuovo si incontrano all'interno di un piccolo garage di Bologna.

La dimensione familiare diventa così uno dei motori della narrazione.

Il film racconta un percorso fatto di difficoltà economiche, lavoro, intuizioni e ostacoli, ma soprattutto del legame tra i fratelli. L'obiettivo non sembra essere soltanto ricostruire la nascita di un'impresa, quanto mostrare cosa ci fosse dietro quel nome prima che diventasse un marchio automobilistico internazionale.

Un cast da Oscar per “Maserati - The Brothers”

La produzione ha riunito alcuni dei nomi più importanti del cinema internazionale.

Anthony Hopkins, vincitore di due Oscar, reciterà accanto ad Al Pacino, anche lui Premio Oscar, mentre nel cast figura Andy Garcia, candidato all'Academy Award.

Con loro ci sarà Jessica Alba, mentre la componente italiana sarà rappresentata da Michele Morrone e Salvatore Esposito.

Al momento non sono stati comunicati nel materiale diffuso gli abbinamenti completi tra attori e personaggi: bisognerà quindi attendere ulteriori informazioni per conoscere nel dettaglio i rispettivi ruoli.

Dietro la macchina da presa troviamo Bobby Moresco, sceneggiatore Premio Oscar per Crash – Contatto fisico, qui impegnato nella regia del biopic.

La produzione è affidata ad Andrea Iervolino.

Andrea Bocelli e Jennifer Hudson insieme per il film

Il progetto avrà anche una componente musicale di primo piano.

Andrea Bocelli e Jennifer Hudson interpreteranno insieme “One Right Here”, brano originale che accompagnerà “Maserati - The Brothers”.

A comporlo è Diane Warren, autrice che nel corso della sua carriera ha legato il proprio nome a numerose produzioni musicali e cinematografiche internazionali.

Il duetto Bocelli-Hudson aggiunge quindi un altro elemento internazionale a un film che parte da una vicenda profondamente italiana.

Una storia di fratelli prima ancora che di automobili

La sinossi insiste soprattutto sulla dimensione umana della vicenda.

Alfieri, Ettore ed Ernesto lavorano tra officine improvvisate, mani sporche di grasso e notti trascorse a immaginare il futuro. Devono fare i conti con povertà, tempo e diffidenza, continuando però a inseguire la propria idea.

È questo il terreno sul quale “Maserati - The Brothers” costruisce il suo racconto: prima del mito automobilistico, la famiglia.

Una scelta che può permettere al film di rivolgersi anche a chi non è necessariamente appassionato di motori. L'automobile rimane lo sfondo fondamentale, ma il centro emotivo è rappresentato dai fratelli e dalla loro volontà di costruire qualcosa che ancora non esiste.

Quando esce “Maserati - The Brothers”

“Maserati - The Brothers” arriverà nei cinema italiani a febbraio 2027, con distribuzione Notorious Pictures.

Non è stata ancora indicata una data precisa di uscita.

Il film porterà così sul grande schermo una storia nella quale industria, famiglia e passione automobilistica si incontrano, affidandola a un cast che difficilmente passerà inosservato.

E forse è proprio questa la prospettiva più interessante: tornare indietro, prima che Maserati diventasse Maserati, quando tutto era ancora racchiuso nelle idee e nelle mani di alcuni fratelli dentro un'officina di Bologna.