Marco Tardelli ha raccontato la madre a Domenica In, nella prima puntata di stagione andata in onda domenica 27 settembre 2026 su Rai 1. Rispondendo a Mara Venier, il campione del mondo ha ricordato una donna tosta e gran lavoratrice, che con quattro figli non voleva vederlo giocare a calcio: preferiva che studiasse, e sognava per lui il posto fisso.

«Mia mamma era tosta, una grande lavoratrice»

Tardelli ha descritto una madre instancabile. «Mia mamma era tosta, era una grande lavoratrice», ha detto. «Per questo l'amavo molto, perché con quattro figli doveva lavorare tutto il giorno e tornare a casa e riavere questi quattro scalmanati, era abbastanza difficile...».

Le scarpette buttate e i vestiti bruciati

Il rapporto, ha ammesso, non era semplice, e il motivo del contrasto era proprio il pallone. «C'era un rapporto conflittuale perché, per esempio, lei non voleva che io giocassi a calcio. Mi bruciava i vestiti, mi buttava via le scarpette perché lei voleva che studiassi. Per lei era troppo importante lo studio perché non l'aveva fatto».

Poi, sorridendo, ha aggiunto il paragone con il personaggio di Checco Zalone: «Voleva il posto fisso come Zalone».

Quel figlio che doveva studiare è diventato uno dei simboli del calcio italiano, campione del mondo con la Nazionale nel 1982. Nella stessa puntata, dedicata al rapporto con le mamme, anche Raoul Bova ha parlato della madre.

Domande frequenti

Cosa ha raccontato Marco Tardelli della madre a Domenica In?

Marco Tardelli ha raccontato che la madre, grande lavoratrice con quattro figli, non voleva che giocasse a calcio: gli bruciava i vestiti e gli buttava le scarpette perché voleva che studiasse, cosa che lei non aveva potuto fare. Ha aggiunto sorridendo che sognava per lui il posto fisso, come Zalone.

Quando è andato in onda Marco Tardelli a Domenica In?

Marco Tardelli è stato ospite della prima puntata della nuova stagione di Domenica In, andata in onda domenica 27 settembre 2026 su Rai 1 con Mara Venier. Lo spazio era dedicato al rapporto con le mamme, tema affrontato anche dall'attore Raoul Bova.