Madonna e Charli XCX pubblicano Danceteria Afterhours, nuova versione del singolo Danceteria tratto dall'album Confessions II. Il brano è disponibile da oggi, venerdì 25 settembre 2026, su Warner Records. Lo producono Madonna, Andrew Watt, Cirkut e Stuart Price. La collaborazione arriva a pochi giorni dagli MTV Video Music Awards, che Madonna aprirà domenica 27 settembre a Los Angeles.

Danceteria, il ritorno alle origini

Il titolo richiama il Danceteria, il club di New York dove Madonna mosse i primi passi nella scena musicale all'inizio degli anni Ottanta. Danceteria Afterhours celebra proprio questo: gli esordi senza paura e le influenze che hanno costruito il percorso di entrambe le artiste.

La collaborazione segue la festa Club Confessions, organizzata da Madonna e Charli XCX con Saint Laurent durante la Settimana della Moda di Parigi, e una serie di scambi scherzosi sui social che avevano alimentato le voci su un brano insieme. Negli Stati Uniti la canzone è uscita giovedì 24 settembre in serata, in Italia è disponibile da venerdì.

Confessions II e il successo in Italia

Danceteria è il singolo di Confessions II, l'album uscito il 10 luglio 2026 che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI in Italia, oltre che nel Regno Unito, in Francia e in Australia. Negli Stati Uniti il disco è diventato la decima numero uno di Madonna nella Billboard 200.

In Italia Danceteria è arrivato in radio il 10 luglio e nella settimana dal 4 al 10 settembre ha raggiunto il primo posto della classifica EarOne, la canzone più trasmessa dalle radio italiane.

Il disco affronta temi personali come l'amore, il trauma, la perdita, il tradimento e la guarigione, e ribadisce un'idea cara a Madonna: la musica dance è tutt'altro che superficiale, la pista è un luogo di evasione, di incontro e di sopravvivenza. Variety lo ha definito "il suo miglior album degli ultimi decenni", Pitchfork ha scritto che Madonna è "al massimo della forma" e Rolling Stone ha parlato di "un groove ininterrotto di 64 minuti che scorre come un perfetto set da DJ".

Madonna apre gli MTV VMA dopo 23 anni

Domenica 27 settembre Madonna apre gli MTV Video Music Awards al Peacock Theater di Los Angeles, condotti da Snoop Dogg. È la sua prima esibizione allo show dal 2003, l'anno del bacio con Britney Spears e Christina Aguilera. Secondo Billboard Italia è la quinta volta che apre la cerimonia, un primato che le fa superare Rihanna.

Madonna arriva alla serata come artista con il maggior numero di nomination di questa edizione, tra cui video dell'anno, artista dell'anno e canzone dell'anno. Il suo legame con i VMA risale alla prima edizione del 1984, quando cantò Like a Virgin. Nel 1986 fu la prima donna a ricevere il Video Vanguard Award.

In Italia la cerimonia cade nella notte tra domenica e lunedì. MTV la trasmette a livello internazionale il giorno successivo.

Domande frequenti

Quando esce Danceteria Afterhours di Madonna e Charli XCX?

Danceteria Afterhours è uscito giovedì 24 settembre 2026 in serata negli Stati Uniti ed è disponibile in Italia da venerdì 25 settembre su tutte le piattaforme, per Warner Records. È la nuova versione del singolo Danceteria di Madonna, prodotta da Madonna, Andrew Watt, Cirkut e Stuart Price, con la partecipazione di Charli XCX.

Cos'è il Danceteria a cui si riferisce il titolo?

Il Danceteria era un club di New York molto frequentato nei primi anni Ottanta, dove Madonna mosse i primi passi nella scena musicale prima del successo. Il singolo Danceteria, tratto dall'album Confessions II del 2026, e la nuova versione con Charli XCX celebrano proprio quegli esordi e le influenze della sua carriera.

Quando si tengono gli MTV VMA 2026?

Gli MTV Video Music Awards 2026 si tengono domenica 27 settembre al Peacock Theater di Los Angeles, con la conduzione di Snoop Dogg. Madonna apre la cerimonia, alla sua prima esibizione ai VMA dal 2003, e guida la classifica delle nomination. In Italia la serata cade nella notte tra domenica e lunedì.

Confessions II è arrivato primo in classifica in Italia?

Sì. Confessions II, l'album di Madonna uscito il 10 luglio 2026, ha debuttato al primo posto della classifica FIMI in Italia, come nel Regno Unito, in Francia e in Australia. Il singolo Danceteria ha raggiunto il primo posto della classifica radiofonica EarOne nella settimana dal 4 al 10 settembre 2026.