Valentino Aquilano è Lucio Dalla, Giovanna Mezzogiorno la madre Iole: il tv movie di Ambrogio Lo Giudice si gira tra Bologna e Sorrento.

Sono partite a Bologna le riprese di "Lucio", il tv movie dedicato a Lucio Dalla, il cantautore bolognese scomparso nel 2012. Dopo la sua città, la troupe si sposterà a Sorrento. Alla regia c'è Ambrogio Lo Giudice. Lucio Dalla ha il volto di Valentino Aquilano, mentre Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, interpreta proprio il padre da giovane.

Il cast di Lucio

Attore Ruolo Valentino Aquilano Lucio Dalla Achille Bianchi Lucio bambino Giovanna Mezzogiorno Iole, la madre di Lucio (partecipazione straordinaria) Tredici Pietro Gianni Morandi Gabriele Falsetta Gino Paoli Stefano Fregni Renzo Cremonini, il produttore

Secondo TV Sorrisi e Canzoni nel cast c'è anche Stefano Pesce, nel ruolo del poeta e paroliere Roberto Roversi.

La scelta più curiosa riguarda Tredici Pietro. Il rapper, all'anagrafe Pietro Morandi, dovrà rifare il padre ragazzo, l'amico che accompagnò Dalla negli anni della formazione. I due cantanti hanno condiviso tanto: nel 1988 il tour "Dalla/Morandi" e l'omonimo album, poi le domeniche allo stadio a tifare Bologna. Aquilano, invece, è stato scelto per la somiglianza con Dalla: canta in una cover band dedicata al cantautore e si era fatto notare come imitatore a "Like a Star", il programma di Amadeus sul Nove.

La storia: da Lucio a Dalla

Il film racconta l'uomo prima del mito. Lucio cresce senza il padre, che per lui resta un fantasma, e con un solo affetto: la madre Iole. È una donna libera per i suoi tempi e senza pregiudizi, e il suo amore gli fa da scudo e da gabbia allo stesso tempo.

A salvarlo è un talento musicale precoce, che lo porta presto a una carriera da clarinettista. A convincerlo a cantare è Gino Paoli, il primo di una serie di mentori: dopo di lui arrivano Ennio Melis, Paola Pallottino e Roberto Roversi. Accanto a loro ci sono gli amici, come Gianni Morandi. Il racconto copre tredici anni di formazione, umana e artistica, in cui Lucio passa faticosamente da cantante a cantautore, da ragazzo a uomo. E da Lucio diventa, per tutti, Dalla.

Il finale si sposta a Sorrento. Anni dopo, in piena crisi creativa e convinto di non avere più niente da dire, Dalla compone un successo clamoroso che lo consegna ai classici. La sinossi non fa il titolo, ma chi conosce la sua storia pensa subito a "Caruso", scritta nel 1986 proprio a Sorrento.

Regia, sceneggiatura e produzione

Ambrogio Lo Giudice firma il soggetto con Stefano Rulli e la sceneggiatura con Stefano Sardo. Il film è prodotto da Federico e Francesco Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica, in collaborazione con Rai Fiction. Il progetto ha il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso l'Emilia-Romagna Film Commission ed è realizzato con il contributo del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del ministero della Cultura.

Quando va in onda

La data non è ancora ufficiale. Secondo TV Sorrisi e Canzoni, "Lucio" dovrebbe arrivare su Rai 1 nei primi mesi del 2027.

Domande frequenti

Chi interpreta Lucio Dalla nel film Lucio?

Nel tv movie Rai "Lucio" Lucio Dalla è interpretato da Valentino Aquilano, cantante scelto per la forte somiglianza con il cantautore bolognese. Aquilano guida una cover band dedicata a Dalla. Da bambino, Lucio ha il volto di Achille Bianchi.

Chi fa Gianni Morandi nel film su Lucio Dalla?

Gianni Morandi da giovane è interpretato da Tredici Pietro, nome d'arte del rapper Pietro Morandi, figlio del cantante. Nel film racconta l'amicizia tra Morandi e Dalla negli anni della formazione. Giovanna Mezzogiorno è la madre Iole, Gabriele Falsetta è Gino Paoli.

Quando esce Lucio, il film su Lucio Dalla?

La data di messa in onda di "Lucio" non è ancora stata annunciata. Le riprese sono iniziate a Bologna e proseguiranno a Sorrento. Secondo TV Sorrisi e Canzoni il tv movie, prodotto con Rai Fiction, dovrebbe arrivare su Rai 1 nei primi mesi del 2027.