Federico Quaranta e Daria Luppino fanno tappa a Pesaro nella seconda puntata di “Linea Verde – L’Italia è Straordinaria”, in onda sabato 19 settembre alle 12.00 su Rai 1. Un itinerario tra le testimonianze dei Malatesta, degli Sforza e dei Della Rovere, ville rinascimentali, giardini all’italiana, tradizione marinara e il legame della città con Gioachino Rossini.

Dopo il debutto della nuova edizione, “Linea Verde – L’Italia è Straordinaria” prosegue il suo viaggio alla ricerca dei territori italiani raccontati attraverso paesaggio, cultura, lavoro e comunità.

La seconda puntata, in onda sabato 19 settembre alle 12.00 su Rai 1, conduce Federico Quaranta e Daria Luppino a Pesaro, per scoprire una città nella quale il rapporto con il mare convive con un patrimonio storico e artistico costruito nel corso dei secoli.

Non sarà soltanto un percorso tra monumenti e luoghi da visitare. Il programma proverà infatti a raccontare l'identità del territorio attraverso le persone che continuano a custodirne e tramandarne le tradizioni.

Pesaro attraverso Malatesta, Sforza e Della Rovere

Il viaggio partirà dalle tracce lasciate dalle grandi famiglie signorili che hanno contribuito a trasformare Pesaro.

Il racconto attraverserà le epoche dei Malatesta, degli Sforza e dei Della Rovere, ricostruendo una parte della storia della città attraverso il patrimonio che ancora oggi ne testimonia il passato.

Federico Quaranta e Daria Luppino entreranno anche nel mondo delle ville rinascimentali e dei giardini all'italiana, utilizzando questi luoghi come filo conduttore per leggere l'evoluzione del territorio.

Storia e architettura saranno però soltanto una parte della puntata.

Dal mare all'artigianato, l'altra anima della città

Linea Verde – L’Italia è Straordinaria cercherà infatti di mostrare anche la dimensione più quotidiana di Pesaro.

Nel percorso troveranno spazio la sua identità marinara, l'artigianato e l'arte contemporanea, tre elementi differenti che permettono di raccontare il rapporto tra tradizione e presente.

È proprio questo uno dei punti centrali della nuova edizione del programma: osservare i luoghi non come semplici cartoline, ma attraverso il lavoro e le comunità che continuano a mantenerne viva l'identità.

Il legame di Pesaro con Gioachino Rossini

Non si può raccontare Pesaro senza incontrare la musica.

La puntata dedicherà infatti spazio alla grande eredità musicale della città e al suo legame con Gioachino Rossini, uno dei nomi che più profondamente identificano Pesaro nel panorama culturale.

La musica diventa così un altro elemento del viaggio di Quaranta e Luppino, accanto all'architettura, al mare, all'artigianato e al paesaggio.

Il filo conduttore sarà la necessità di non limitarsi a contemplare la bellezza di un territorio, ma di custodirla e tramandarla.

Un messaggio che accompagnerà l'intera tappa marchigiana: il patrimonio di una città continua ad avere valore soltanto se qualcuno se ne prende cura.

Quando vedere Linea Verde – L’Italia è Straordinaria

La puntata dedicata a Pesaro di Linea Verde – L’Italia è Straordinaria va in onda sabato 19 settembre 2026 alle ore 12.00 su Rai 1.

Alla conduzione ci sono Federico Quaranta e Daria Luppino, che nella seconda puntata attraverseranno storia, paesaggio e cultura della città marchigiana.