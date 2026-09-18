La nuova stagione di “Linea Verde Italia” comincia dalla Sardegna. Sabato 19 settembre alle 12.30 su Rai 1 Monica Caradonna e Tinto accompagneranno il pubblico alla scoperta di Cagliari, tra archeologia, musica, artigianato, biodiversità e tradizioni gastronomiche.

Un'Italia che cambia senza dimenticare le proprie radici. È questa la prospettiva scelta da “Linea Verde Italia”, che torna su Rai 1 con una nuova stagione e riparte da Cagliari.

L'appuntamento con la prima puntata è per sabato 19 settembre alle 12.30 su Rai 1. Alla conduzione ritroviamo Monica Caradonna e Tinto, impegnati in un nuovo viaggio attraverso città e territori italiani nei quali innovazione, ricerca e sostenibilità incontrano storia, cultura e tradizioni.

Per il debutto è stata scelta una città nella quale due elementi, pietra e acqua, diventano il filo conduttore di un racconto che attraversa passato e futuro.

Linea Verde Italia torna il 19 settembre da Cagliari

La nuova stagione comincerà dalla storia millenaria di Cagliari, andando alla ricerca dei luoghi nei quali le pietre conservano ancora le tracce delle diverse epoche attraversate dalla città.

Monica Caradonna e Tinto entreranno anche in un particolare giardino nel quale calcare e basalto diventano strumenti capaci di produrre suoni, creando una sorta di musica ancestrale.

È uno degli esempi attraverso i quali la trasmissione proverà a raccontare il territorio andando oltre il tradizionale itinerario turistico, mettendo in relazione patrimonio, creatività e identità.

Dal Museo Archeologico alla musica barocca

Una delle tappe sarà il Museo Archeologico Nazionale.

Qui il viaggio incontrerà anche la musica: davanti ai retabli della Pinacoteca, i conduttori ascolteranno un gruppo di giovani appassionati impegnato nell'esecuzione di musica barocca.

La puntata intreccerà così linguaggi differenti, utilizzando archeologia, arte e musica per mostrare alcune delle anime culturali della città.

Da un luogo dedicato alla conservazione del passato si passerà poi a uno spazio nel quale tradizione e trasformazione cercano nuove forme di convivenza.

L'ex manifattura del tabacco tra artigianato e futuro

Linea Verde Italia farà infatti tappa nell'ex manifattura del tabacco, scelta per raccontare l'incontro tra l'artigianato tradizionale e nuove prospettive di sviluppo.

Il tema rientra nella filosofia della nuova stagione: osservare come luoghi, competenze e tradizioni possano cambiare funzione senza perdere il rapporto con la propria storia.

Non mancherà poi la componente naturalistica, con uno degli ambienti più caratteristici dell'area cagliaritana.

Il Parco di Molentargius tra biodiversità e riqualificazione

Monica Caradonna e Tinto raggiungeranno il Parco Naturale Regionale Molentargius Saline, dove il racconto si concentrerà sulla biodiversità, sul paesaggio e sui progetti di riqualificazione.

Natura e trasformazione urbana torneranno quindi a incrociarsi, mostrando un'altra delle prospettive attraverso cui Linea Verde Italia intende osservare il Paese.

Ci sarà spazio anche per una storia personale: quella di chi ha deciso di cambiare vita per realizzare quella che il programma definisce “l'impresa del cuore”, trasformando un sogno in un progetto concreto.

I sapori della tradizione chiudono il viaggio

Non sarebbe Linea Verde senza un incontro con la cucina del territorio.

Anche nella prima puntata della nuova stagione ci sarà quindi uno spazio dedicato a cibo e ricette della tradizione, completando un percorso che utilizzerà Cagliari per raccontare le diverse anime di un'Italia sospesa tra memoria e cambiamento.

Il nuovo viaggio di “Linea Verde Italia” parte sabato 19 settembre alle 12.30 su Rai 1, con Monica Caradonna e Tinto alla conduzione.