Nella seconda puntata della stagione i conduttori raccontano l'hockey di Brunico, la miniera di Predoi trasformata in centro climatico, i sentieri in bici di Plan de Corones e la cucina di patate, crauti e segale.

Linea Verde Italia porta il pubblico in Alto Adige sabato 26 settembre 2026 alle 12.25 su Rai 1. Nella seconda puntata della nuova stagione Monica Caradonna e Tinto raccontano Brunico e la Val Pusteria: l'hockey su ghiaccio, la miniera di rame di Predoi, i percorsi in mountain bike di Plan de Corones e progetti di agricoltura sociale.

Brunico, la città dell'hockey su ghiaccio

Il viaggio parte dallo sport. A Brunico l'hockey su ghiaccio è una vocazione che coinvolge tutta la comunità, dai ragazzi campioni italiani con le formazioni Under 14 e Under 16 fino alla prima squadra dell'Hockey Club Val Pusteria, che gioca le partite casalinghe all'Intercable Arena e partecipa alla ICE Hockey League, il campionato internazionale che riunisce club austriaci, italiani e di altri Paesi dell'Europa centrale.

Il torrente Aurino e la miniera di Predoi

Lungo il torrente Aurino le telecamere mostrano un progetto di rinaturalizzazione che tiene insieme tutela della biodiversità, sicurezza del territorio e monitoraggio continuo dell'acqua.

A Predoi, in fondo alla Valle Aurina, la puntata entra nella storica miniera di rame. Oggi le gallerie ospitano un Centro Climatico: il microclima del sottosuolo viene usato per percorsi di speleoterapia e benessere respiratorio.

Giulia Neri e il Ripido Festival

Tra le storie di vita c'è quella dell'illustratrice Giulia Neri, che ha lasciato Bologna per trasferirsi in Val Pusteria. Qui ha fondato il Ripido Festival, dedicato all'illustrazione contemporanea, che ogni anno richiama oltre 5.000 visitatori.

Plan de Corones in mountain bike

A Plan de Corones la montagna diventa cultura, sport e lavoro. La puntata scopre i 40 chilometri di tracciati dedicati alla mountain bike e dà voce a due giovani atleti del territorio, Nadine Ellecosta e Jan Laner.

Agricoltura sociale e sapori della valle

Il programma racconta anche percorsi di reinserimento lavorativo per persone in difficoltà, che ricostruiscono il proprio futuro tra telai, mulini, cura degli animali e lavoro nei campi.

In chiusura Caradonna e Tinto presentano alcune buone pratiche della vallata, dalla cura del verde pubblico al gelato artigianale fatto con latte di capra seguendo i ritmi delle stagioni. Poi il torrentismo nelle Gole di Lappago e la cucina locale, costruita su patate, crauti e farina di segale.

La nuova stagione di Linea Verde Italia

Linea Verde Italia è ripartito sabato 19 settembre da Cagliari, con Monica Caradonna e Tinto al secondo anno insieme alla conduzione. Il programma va in onda il sabato alle 12.25 su Rai 1, dopo Linea Verde - L'Italia è Straordinaria, e si può rivedere in streaming e on demand su RaiPlay.

Domande frequenti

Dove va Linea Verde Italia sabato 26 settembre 2026?

Sabato 26 settembre 2026 Linea Verde Italia racconta Brunico e la Val Pusteria, in Alto Adige. Monica Caradonna e Tinto partono dall'hockey su ghiaccio di Brunico e visitano il torrente Aurino, la miniera di rame di Predoi, i tracciati per mountain bike di Plan de Corones e le Gole di Lappago.

A che ora va in onda Linea Verde Italia?

Linea Verde Italia va in onda il sabato alle 12.25 su Rai 1, con la conduzione di Monica Caradonna e Tinto. La nuova stagione è partita sabato 19 settembre 2026 da Cagliari e la puntata del 26 settembre è la seconda. Le puntate si possono vedere anche in streaming e on demand su RaiPlay.

Cos'è il Centro Climatico di Predoi?

Il Centro Climatico di Predoi si trova all'interno della storica miniera di rame del paese, in fondo alla Valle Aurina, in Alto Adige. Il microclima delle gallerie viene usato per percorsi di speleoterapia e benessere respiratorio. Linea Verde Italia lo racconta nella puntata del 26 settembre 2026 su Rai 1.

Cosa si mangia in Val Pusteria?

La cucina della Val Pusteria si basa su ingredienti semplici legati alla montagna, come patate, crauti e farina di segale, usata per il pane tipico. Nella puntata del 26 settembre 2026 Linea Verde Italia racconta anche un gelato artigianale prodotto con latte di capra secondo i ritmi delle stagioni.