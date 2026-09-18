Göteborg è la protagonista del nuovo viaggio di “Linea Verde Europa”. Sabato 19 settembre alle 11.30 su Rai 1, Livio Beshir accompagnerà il pubblico alla scoperta della seconda città della Svezia, tra mobilità a emissioni zero, natura, innovazione e storie di italiani che hanno scelto di viverci.

Una città attraversata dai canali, immersa nel verde e capace di trasformare la sostenibilità da semplice obiettivo ambientale a elemento della vita quotidiana. È Göteborg la nuova destinazione di “Linea Verde Europa”, in onda sabato 19 settembre alle 11.30 su Rai 1.

Il programma farà tappa nella seconda città della Svezia per raccontare un modello urbano nel quale innovazione, industria e attenzione all'ambiente cercano di procedere nella stessa direzione. Un viaggio che permetterà anche di mettere a confronto la quotidianità svedese con quella italiana.

Göteborg protagonista di Linea Verde Europa

A guidare il racconto sarà Livio Beshir, che entrerà nel cuore di una città nella quale il rapporto con la natura influenza anche il modo di progettare gli spazi e organizzare la mobilità.

Una parte della puntata sarà infatti dedicata ai progetti che stanno sperimentando nuove soluzioni per una mobilità a emissioni zero. Il programma visiterà inoltre alcune realtà industriali che hanno contribuito allo sviluppo di Göteborg come centro internazionale legato all'innovazione, alla sicurezza e alla sostenibilità.

Non sarà però soltanto un racconto di tecnologia e trasformazione urbana. Linea Verde Europa proverà a osservare Göteborg anche attraverso la vita delle persone che la abitano.

Gli italiani che hanno scelto di vivere in Svezia

Livio Beshir incontrerà alcuni italiani trasferitisi a Göteborg. Attraverso le loro esperienze emergeranno differenze e punti di contatto tra la vita in Svezia e quella nel nostro Paese.

È uno degli elementi che caratterizzano il viaggio proposto dalla trasmissione: partire da realtà europee differenti per individuare esperienze, tradizioni e prospettive che possano dialogare con quelle italiane.

Göteborg diventa così un osservatorio privilegiato per capire come la sostenibilità possa entrare nella quotidianità, andando oltre le grandi strategie ambientali e coinvolgendo trasporti, spazi pubblici e qualità della vita.

Dall'Orto Botanico al castello di Tjolöholm

Nel percorso non mancherà la componente più naturalistica. Le telecamere raggiungeranno l'Orto Botanico di Göteborg, con una tappa nella sua serra delle palme.

Successivamente il viaggio si sposterà fuori città per raggiungere il castello di Tjolöholm, dimora in stile Tudor affacciata sulla costa.

Qui il racconto si concentrerà sul rapporto tra patrimonio, turismo e tutela del territorio, completando il ritratto di una regione nella quale natura e sviluppo possono essere considerate parti della stessa strategia.

La puntata di Linea Verde Europa del 19 settembre offrirà dunque uno sguardo su una Göteborg proiettata verso il futuro, senza rinunciare al rapporto con il paesaggio e con il proprio patrimonio.

L'appuntamento è sabato 19 settembre alle 11.30 su Rai 1.