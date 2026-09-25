Federico Quaranta e Daria Luppino salgono al castello longobardo di Montesarchio e scendono verso Benevento, tra la montagna della "dormiente" e le leggende di una terra sospesa tra sacro e profano.

Linea Verde - L'Italia è Straordinaria arriva nel Sannio beneventano sabato 26 settembre 2026 alle 12 su Rai 1. Federico Quaranta e Daria Luppino partono dal castello di Montesarchio, attraversano i boschi del Taburno e raccontano Benevento, crocevia di storia sannita, dominazione longobarda, riti antichi e credenze popolari. È la terza puntata della nuova stagione.

Il castello di Montesarchio

Il viaggio comincia ai piedi del castello di Montesarchio, piccola fortezza di origine longobarda che domina la valle Caudina. Da lassù lo sguardo corre verso valle, dove la memoria del territorio si mescola a storie e leggende antiche: rituali notturni, credenze popolari, elementi pagani intrecciati con le radici più profonde del Sannio.

Il castello e la torre accanto hanno avuto molte vite. Nell'Ottocento la fortezza fu usata come carcere dai Borbone per i prigionieri politici del Risorgimento. Oggi il complesso ospita il Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino.

Il Taburno, la montagna della "dormiente"

Dalla valle il racconto sale verso il Taburno, il massiccio che chiude l'orizzonte del Sannio. Il suo profilo, visto da lontano, ricorda una donna distesa: per questo la montagna è conosciuta come la "dormiente del Sannio". Nei suoi boschi, dove il silenzio amplifica ogni suggestione, la puntata cerca le tracce di un'atmosfera che si percepisce più di quanto si veda.

Benevento, tra sacro e profano

Il Sannio beneventano resta sospeso tra storia e mito. Qui sono passati i Sanniti, poi i Longobardi, che fecero di Benevento il centro di un grande ducato. Riti pagani e culto religioso hanno convissuto a lungo, fino a costruire la fama di Benevento come città delle streghe, legata alla tradizione delle janare e al noce sotto cui, secondo la leggenda, si riunivano di notte.

Il programma racconta questa spiritualità irregolare accanto ai pellegrini di oggi, in un territorio dove il passato continua a far parte del paesaggio.

La stagione di Linea Verde

Linea Verde - L'Italia è Straordinaria è ripartito il 12 settembre dalla Maremma, con Grosseto e il sito archeologico di Roselle, e il 19 settembre ha fatto tappa a Pesaro, nella città di Rossini. Il programma, condotto da Federico Quaranta e Daria Luppino, racconta ogni sabato un'Italia fatta di paesaggi, lavoro e comunità.

Dove vedere Linea Verde

Linea Verde - L'Italia è Straordinaria va in onda il sabato alle 12 su Rai 1. Le puntate si possono seguire anche in streaming e on demand su RaiPlay.

Domande frequenti

Dove va Linea Verde sabato 26 settembre 2026?

Sabato 26 settembre 2026 Linea Verde - L'Italia è Straordinaria racconta il Sannio beneventano. Federico Quaranta e Daria Luppino partono dal castello longobardo di Montesarchio, attraversano i boschi del Taburno, la montagna della dormiente, e arrivano a Benevento, tra leggende, riti antichi e storia sannita e longobarda.

A che ora va in onda Linea Verde - L'Italia è Straordinaria?

Linea Verde - L'Italia è Straordinaria va in onda il sabato alle 12 su Rai 1, con la conduzione di Federico Quaranta e Daria Luppino. La nuova stagione è partita il 12 settembre 2026 dalla Maremma. Le puntate si possono vedere anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

Perché il Taburno si chiama la dormiente del Sannio?

Il massiccio del Taburno, in provincia di Benevento, è chiamato la dormiente del Sannio perché il suo profilo, visto da lontano, ricorda quello di una donna distesa che dorme. I suoi boschi fanno da sfondo alla puntata di Linea Verde - L'Italia è Straordinaria del 26 settembre 2026 su Rai 1.

Perché Benevento è la città delle streghe?

Benevento deve la fama di città delle streghe alla tradizione popolare delle janare e alla leggenda del noce sotto cui si sarebbero radunate di notte. La leggenda affonda le radici nei riti pagani sopravvissuti all'epoca longobarda, quando la città era capitale di un grande ducato nel cuore del Sannio.