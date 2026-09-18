Piombino e il suo rapporto millenario con il mare sono al centro della nuova puntata di “Linea Blu – Porti d’Italia”. Sabato 19 settembre alle 14.00 su Rai 1, Donatella Bianchi e Livio Beshir viaggeranno dal Golfo di Baratti al porto industriale, passando per Punta Falcone, il Santuario dei Cetacei e le fortificazioni legate a Leonardo da Vinci.

Una costa selvaggia, un porto che conserva una forte vocazione industriale e un mare che nei secoli ha accompagnato la storia economica e culturale del territorio. Sabato 19 settembre alle 14.00 su Rai 1, Linea Blu – Porti d’Italia fa tappa a Piombino, in Toscana.

Il programma, realizzato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità di Sistema Portuale, sarà ancora una volta guidato da Donatella Bianchi e Livio Beshir.

Il loro viaggio partirà dal mare e dal Golfo di Baratti, per poi attraversare una Piombino nella quale natura, industria, architettura e storia convivono a pochi chilometri di distanza.

Dal Golfo di Baratti all'antica Populonia

La prima parte della puntata porterà gli spettatori lungo il promontorio di Piombino e all'estremità settentrionale del Golfo di Baratti, tra acque cristalline e il paesaggio naturale della Maremma.

La bellezza del luogo nasconde una storia antichissima. Questa insenatura naturale ebbe infatti un ruolo fondamentale come approdo per il commercio del ferro di Populonia.

A partire dal IX secolo a.C., la città etrusca rappresentò uno dei grandi centri metallurgici dell'antichità. Il rapporto tra il territorio e la lavorazione dei metalli diventa così uno dei fili che collegano la Piombino del passato a quella contemporanea.

Dentro il porto industriale di Piombino

Rientrati in città, Donatella Bianchi e Livio Beshir entreranno nel porto di Piombino.

Qui il racconto cambia scenario, mostrando il volto industriale dello scalo attraverso la movimentazione di rottami ferrosi, acciaio, carbone e materiali da costruzione destinati alle attività produttive del territorio.

A questi traffici si aggiunge il trasporto di prodotti energetici come il gas.

Il porto diventa quindi il punto attraverso cui osservare un rapporto con il mare che, iniziato nell'antichità con il commercio del ferro, continua oggi con modalità e dimensioni profondamente diverse.

Punta Falcone e il Santuario dei Cetacei

Il viaggio proseguirà lungo il promontorio roccioso di Punta Falcone, indicato come linea di demarcazione tra il Mar Ligure a nord e il Mar Tirreno a sud.

È un tratto di mare caratterizzato da forti correnti e acque ricche di nutrimento, inserito in uno dei corridoi biologici più importanti del Santuario dei Cetacei.

Sotto la superficie, il paesaggio cambia ancora: praterie di posidonia, pareti rocciose e coralligeno creano habitat preziosi per la biodiversità marina.

Una dimensione naturale che Linea Blu metterà in relazione con le altre anime di un territorio profondamente segnato dalla presenza dell'uomo.

La “casa Dinosauro” e le mura legate a Leonardo da Vinci

Piombino sarà raccontata anche attraverso la sua architettura.

Tra i luoghi scelti per la puntata figura la cosiddetta “casa Dinosauro”, opera pionieristica dell'architetto fiorentino Vittorio Giorgini, esempio di un'architettura che cerca di fondersi con il paesaggio circostante.

Nel cuore della città, invece, il viaggio raggiungerà le mura fortificate progettate da Leonardo da Vinci e il borgo medievale, alla scoperta di testimonianze che raccontano un'altra fase della lunga storia di Piombino.

La battaglia contro le reti fantasma

La conclusione della puntata tornerà al mare, questa volta affrontando il tema della sua protezione.

Linea Blu – Porti d'Italia seguirà le operazioni per la rimozione delle reti fantasma, attrezzi da pesca abbandonati sui fondali che continuano a rappresentare una presenza pericolosa nell'ambiente marino.

Il viaggio si chiuderà così con il tema della tutela, completando un percorso che parte dall'antico commercio del ferro, attraversa il porto contemporaneo e arriva alla necessità di proteggere gli ecosistemi del Mediterraneo.

“Linea Blu – Porti d'Italia” dedicato a Piombino va in onda sabato 19 settembre alle 14.00 su Rai 1.