Peppe Guida torna su Food Network: nuova stagione de “Le ricette di Peppe Guida”
Peppe Guida torna ai fornelli con una nuova stagione de “Le ricette di Peppe Guida”. Da domenica 20 settembre alle 10.00 su Food Network, canale 33, lo chef stellato riparte dai prodotti della sua terra, tra verdure dell'orto, pescato del Golfo di Napoli e piatti della tradizione campana reinterpretati con creatività.
La Campania, il suo orto e il mare diventano ancora una volta il punto di partenza della cucina di Peppe Guida. Lo chef torna in televisione con la nuova stagione di “Le ricette di Peppe Guida”, in onda da domenica 20 settembre alle 10.00 su Food Network, canale 33 del digitale terrestre.
Al centro delle nuove puntate ci saranno materie prime del territorio, stagionalità e tradizione, con ricette che partono da ingredienti familiari per arrivare a preparazioni più originali.
Dall'orto affacciato sul Vesuvio alla cucina
Uno dei protagonisti della nuova stagione sarà l'orto affacciato sul Vesuvio, dal quale arriveranno diverse delle verdure utilizzate da Peppe Guida.
L'attenzione alla stagionalità diventerà così parte integrante delle ricette.
Tra i piatti anticipati ci sono i peperoncini verdi ripieni di insalata caprese in tempura, preparazione che mette insieme alcuni sapori immediatamente riconoscibili della cucina campana con una tecnica differente.
Spazio anche alla parmigiana bianca di melanzane, un'altra ricetta costruita intorno a uno degli ingredienti più utilizzati nella tradizione mediterranea.
Il pescato del Golfo di Napoli
Dalla terra si passerà al mare.
Il pescato fresco del Golfo di Napoli avrà infatti un ruolo importante nelle nuove ricette dello chef.
Tra le preparazioni annunciate figura il cordon bleu di triglia, che rilegge in maniera insolita una preparazione molto conosciuta utilizzando il pesce.
Ci saranno poi le seppie con le patate, piatto che riporta invece il racconto verso sapori più immediatamente legati alla cucina di mare.
Il filo conduttore rimarrà la tradizione campana, utilizzata però come base sulla quale Peppe Guida costruirà le proprie interpretazioni.
Quando vedere Le ricette di Peppe Guida
La nuova stagione di “Le ricette di Peppe Guida” parte domenica 20 settembre alle 10.00 su Food Network.
Il canale è disponibile al numero 33 del digitale terrestre e al canale 33 di Tivùsat.
Gli appuntamenti saranno disponibili anche in streaming su discovery+ dopo la messa in onda televisiva.
Il programma è prodotto da Me Production per Warner Bros. Discovery.