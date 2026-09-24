Le Iene tornano stasera, giovedì 24 settembre 2026, in prima serata su Italia 1. Veronica Gentili conduce la nuova stagione affiancata da quattro comici: Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. Nella prima puntata arrivano in studio Jalisse, Welo, Álvaro Soler e Roy Paci, mentre gli inviati tornano sui casi Yara Gambirasio e Pierina Paganelli.

La nuova squadra di Veronica Gentili

Veronica Gentili guida Le Iene dal 2023. Quest'anno cambia quasi tutto intorno a lei: Max Angioni ed Eleazaro Rossi lasciano il programma e dalla formazione della scorsa stagione resta solo Nathan Kiboba, nel gruppo dal 2022. Accanto a lui arrivano Carmine Del Grosso, Daniele Gattano e Vincenzo Comunale, tre nomi della stand-up comedy.

Cambia anche la serata. La passata edizione era partita di domenica e si era poi spostata al martedì. Da stasera l'appuntamento passa al giovedì.

Gli ospiti della prima puntata

La formula resta quella degli ultimi anni: servizi, inchieste e interviste degli inviati, alternati agli ospiti in studio. Le guest star arrivano dallo sport, dalla musica, dall'arte e dal cinema, e portano in scena monologhi su temi di attualità. Nel primo appuntamento salgono sul palco i Jalisse, Welo, Álvaro Soler e Roy Paci.

Caso Yara Gambirasio, la difesa di Bossetti e le nuove immagini

Luigi Pelazza torna sull'omicidio di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate uccisa nel 2010, per il quale Massimo Bossetti è stato condannato in via definitiva. L'inviato intervista l'avvocato di Bossetti, Claudio Salvagni, e il genetista Marzio Capra.

I due raccontano che per la prima volta la difesa ha potuto visionare parte del materiale d'indagine. Tra i reperti ci sono alcune immagini in alta definizione che, secondo la difesa, potrebbero segnare una svolta nella vicenda giudiziaria.

Ilaria Salis e la causa con gli ex collaboratori

Filippo Roma raggiunge Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra. Il Tribunale del lavoro di Milano l'ha condannata in primo grado a risarcire con circa 150mila euro ciascuno due ex assistenti parlamentari, Valentina Dadda e François Gelmetti, licenziati nel 2025 senza giusta causa secondo il giudice. Salis ha fatto appello e l'udienza davanti alla Corte d'Appello di Milano è fissata per ottobre.

Nelle scorse settimane i legali dei due ex assistenti hanno ottenuto il pignoramento del suo conto corrente per circa 7mila euro di spese legali non pagate. Gli avvocati di Salis contestano la ricostruzione: sostengono che gli atti non le siano stati notificati alla residenza e che l'eurodeputata non si sia mai rifiutata di pagare.

Roma raccoglie la sua versione e le chiede conto di un documento che circola in rete, in cui si parla di presunti accordi con i collaboratori presi all'inizio del mandato e poi non rispettati. Nel servizio interviene anche Nicola Fratoianni, portavoce nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra.

Pierina Paganelli, l'intervista a Louis Dassilva

Gaston Zama e Marco Occhipinti tornano sull'omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino, a Rimini. Il 10 giugno 2026 la Corte d'assise di Rimini ha assolto in primo grado Louis Dassilva, unico imputato, per non aver commesso il fatto. La Procura ha annunciato ricorso in appello.

Dassilva ha trascorso 694 giorni in carcere. Oggi è libero e l'inviato de Le Iene lo ha incontrato in esclusiva insieme alla moglie Valeria Bartolucci, per farsi raccontare la sua vicenda e la vita dopo la scarcerazione.

Dove vedere Le Iene in streaming

Le Iene vanno in onda il giovedì in prima serata su Italia 1. Il programma è ideato da Davide Parenti, con la regia di Antonio Monti. Puoi seguire la puntata in streaming anche dall'estero sul sito ufficiale iene.it, dove trovi anche i singoli servizi.

Domande frequenti

Quando tornano Le Iene nel 2026?

Le Iene tornano giovedì 24 settembre 2026 in prima serata su Italia 1. Per la nuova stagione il programma cambia giorno: la scorsa edizione era partita di domenica e si era poi spostata al martedì, mentre ora l'appuntamento è fissato al giovedì sera. La puntata si può seguire anche in streaming sul sito iene.it.

Chi conduce Le Iene quest'anno?

Veronica Gentili, alla guida del programma dal 2023, conduce anche la stagione 2026. Al suo fianco c'è una squadra di quattro comici: Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba, l'unico confermato dalla scorsa edizione. Max Angioni ed Eleazaro Rossi non fanno più parte del cast.

Chi sono gli ospiti della prima puntata de Le Iene?

Nella prima puntata della nuova stagione, in onda giovedì 24 settembre 2026 su Italia 1, arrivano in studio i Jalisse, Welo, Álvaro Soler e Roy Paci. Come nelle ultime edizioni, gli ospiti del mondo della musica, dello sport, dell'arte e del cinema portano in scena monologhi dedicati a temi di attualità.

Dove vedere Le Iene in streaming?

Le Iene si possono seguire in streaming sul sito ufficiale iene.it, disponibile anche dall'estero, in diretta durante la messa in onda su Italia 1 e con i singoli servizi pubblicati dopo la puntata. Il programma, ideato da Davide Parenti, va in onda il giovedì in prima serata con la regia di Antonio Monti.