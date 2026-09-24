Nella terza puntata del programma di Rai Cultura, Eleonora Daniele accompagna l'attore e doppiatore e l'attrice dentro la storia delle loro famiglie, tra archivi, testimoni e immagini inedite.

Le cose che non sai torna stasera, giovedì 24 settembre 2026, in prima serata su Rai 3 con la terza puntata. Eleonora Daniele guida Francesco Pannofino e Stefania Sandrelli in un viaggio nella storia delle loro famiglie, dove le vicende private si intrecciano con quelle dell'Italia degli ultimi due secoli. In studio arrivano parenti, amici e persone legate agli ospiti.

Come funziona Le cose che non sai

Ogni famiglia ha un passato che ne definisce l'identità. A volte è una storia tramandata da una generazione all'altra, altre volte un ricordo sfocato, un fatto dimenticato, una domanda rimasta senza risposta. Il programma parte da qui e ricostruisce le radici di personaggi noti, due per puntata, per capire quanto le generazioni precedenti abbiano contribuito a renderli ciò che sono.

Eleonora Daniele accompagna gli ospiti attraverso ricerche, filmati e testimonianze. Ogni elemento è un tassello di un puzzle che tiene insieme passato, presente e futuro e prova a rispondere alle domande che i protagonisti si portano dietro sulla propria famiglia.

Parenti, amici e "sconosciuti" in studio

Nello studio di Rai 3 la ricostruzione passa anche dalle persone. Accanto agli ospiti siedono parenti, amici e "sconosciuti" legati in qualche modo alla loro storia familiare. I filmati girati nei luoghi d'origine delle famiglie completano il racconto insieme alle immagini di repertorio, alcune delle quali mai mostrate prima.

Gli ospiti: Francesco Pannofino e Stefania Sandrelli

Francesco Pannofino è una delle voci più riconoscibili del doppiaggio italiano: presta la voce a George Clooney e Denzel Washington, e il grande pubblico lo conosce anche come René Ferretti, il regista della serie Boris. È nato nel 1958 a Pieve di Teco, in provincia di Imperia, da genitori pugliesi.

Stefania Sandrelli è una delle attrici simbolo del cinema italiano, da Divorzio all'italiana di Pietro Germi in poi, con una carriera che attraversa più di sessant'anni di film.

Le storie familiari che il programma ha ricostruito per i due ospiti saranno svelate in puntata.

Il programma: sei puntate, dodici protagonisti

Le cose che non sai è un programma di Rai Cultura realizzato con Our Tv, con la regia di Fabrizio Guttuso. Ha debuttato su Rai 3 giovedì 10 settembre con Massimo Giletti e Claudia Gerini e prevede sei puntate con dodici celebrità, due per appuntamento.

Per Eleonora Daniele è il debutto in prima serata su Rai 3. La conduttrice resta impegnata al mattino su Rai 1, dal lunedì al venerdì, con Storie Italiane.

Dove vedere Le cose che non sai

Il programma va in onda il giovedì in prima serata su Rai 3. Le puntate si possono seguire anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

Domande frequenti

Chi sono gli ospiti di Le cose che non sai del 24 settembre?

I protagonisti della terza puntata di Le cose che non sai, in onda giovedì 24 settembre 2026 in prima serata su Rai 3, sono l'attore e doppiatore Francesco Pannofino e l'attrice Stefania Sandrelli. Eleonora Daniele li accompagna alla scoperta delle loro radici familiari con ricerche, filmati, testimonianze e immagini d'archivio, alcune inedite.

Di cosa parla Le cose che non sai?

Le cose che non sai è un programma di Rai Cultura condotto da Eleonora Daniele che ricostruisce la storia familiare di personaggi noti, due per puntata. Le vicende private degli ospiti si intrecciano con la storia italiana degli ultimi due secoli, grazie a ricerche d'archivio, filmati girati sul territorio e testimonianze di parenti e amici.

Quante puntate ha Le cose che non sai?

Le cose che non sai prevede sei puntate con dodici protagonisti, due per ogni appuntamento. Il programma ha debuttato su Rai 3 giovedì 10 settembre 2026 con Massimo Giletti e Claudia Gerini. La puntata del 24 settembre, con Francesco Pannofino e Stefania Sandrelli, è la terza della serie.

Dove vedere Le cose che non sai in streaming?

Le cose che non sai va in onda il giovedì in prima serata su Rai 3 e si può seguire anche in streaming su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai. Su RaiPlay le puntate sono disponibili in diretta durante la messa in onda e on demand, comprese quelle già trasmesse dal 10 settembre 2026.