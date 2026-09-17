Laura Pausini torna tra i candidati ai Latin Grammy Awards. La cantante italiana ha ottenuto una nomination nella categoria “Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional” grazie a “Yo Canto 2”, versione spagnola del progetto di cover “Io Canto 2”. La cerimonia della 27ª edizione è in programma il 12 novembre 2026 alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas.

Un nuovo appuntamento con i Latin Grammy Awards per Laura Pausini. La nomination annunciata il 16 settembre porta la cantante italiana tra i candidati della 27ª edizione, in programma il prossimo 12 novembre a Las Vegas.

A concorrere nella categoria “Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional” sarà Yo Canto 2, versione in lingua spagnola dell'album di cover Io Canto 2, pubblicato nel marzo 2026.

La candidatura arriva inoltre tre anni dopo uno dei riconoscimenti più importanti ricevuti da Pausini nel mondo latino: nel 2023 la Latin Recording Academy l'aveva scelta come Person of the Year.

“Yo Canto 2”, da Shakira ad Alejandro Sanz

Se Io Canto 2 nasce come omaggio a interpreti, autori e compositori della musica italiana, la versione spagnola amplia il progetto guardando al repertorio latino che ha accompagnato il rapporto di Laura Pausini con il pubblico internazionale.

La selezione attraversa generazioni, generi e Paesi differenti.

Nel disco trovano spazio brani legati ai Mecano, con Hijo de la Luna, a Gloria Estefan con Oye Mi Canto, a Juan Luis Guerra con Bachata Rosa e ad Alejandro Sanz con Cuando Nadie Me Ve.

Ci sono inoltre Antología di Shakira, Livin' La Vida Loca di Ricky Martin, La Isla Bonita di Madonna, Mariposa Tecknicolor di Fito Páez, Hasta La Raíz di Natalia Lafourcade, El Patio di Pablo López ed Eso y Más di Joan Sebastian.

È proprio questo lato internazionale del progetto ad aver portato ora Yo Canto 2 nella corsa ai Latin Grammy 2026.

Un 2026 particolarmente intenso per Laura Pausini

La nomination arriva durante un anno nel quale Laura Pausini ha moltiplicato gli appuntamenti tra musica e grandi eventi.

Nel 2026 è stata protagonista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, dove ha interpretato l'inno italiano, ed è salita sul palco del Teatro Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo insieme al direttore artistico Carlo Conti.

Più recentemente si è esibita anche in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Monza del 6 settembre.

Sul fronte discografico, dopo Io Canto 2 è arrivata anche la cover di un brano di Raf, “Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è”.

Dal 1° ottobre riparte il World Tour

Il prossimo grande appuntamento sarà però dal vivo.

Dal 1° ottobre 2026 partirà la leg europea del World Tour 2026/2027, undicesima tournée mondiale di Laura Pausini.

Secondo i dati diffusi dal suo staff, il tour ha già raggiunto 450 mila biglietti venduti nel mondo, con diverse date esaurite, e proseguirà fino alla fine del 2027.

Un calendario che accompagnerà anche l'avvicinamento alla notte dei Latin Grammy.

Per sapere se Yo Canto 2 trasformerà la candidatura in un nuovo premio bisognerà infatti aspettare giovedì 12 novembre, quando alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas saranno assegnati i riconoscimenti della Latin Recording Academy.

Per Laura Pausini sarà un altro capitolo di un rapporto con il pubblico latino costruito nel corso di oltre trent'anni e che, nel 2026, passa proprio attraverso quelle canzoni che ha scelto di reinterpretare in Yo Canto 2.