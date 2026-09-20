Tv e Radio

La Volta Buona dedica la settimana ai matrimoni vip e a Sophia Loren

Caterina Balivo torna in diretta su Rai 1 da lunedì 25 settembre. In agenda i matrimoni di Ilary Blasi e Bastian Muller, Dove Cameron e Damiano David, più un tributo alla leggenda del cinema italiano.

La Volta Buona dedica la settimana ai matrimoni vip e a Sophia Loren
di domenica 20 settembre 2026 1 min di lettura

La Volta Buona ritorna con la sua consueta programmazione. Il daily show di Caterina Balivo va in onda da lunedì 21 a venerdì 25 settembre alle 14.05 su Rai 1, con una scaletta ricca di temi e ospiti.

La settimana si apre all'insegna dei matrimoni vip che hanno occupato il calendario dell'estate: il focus del programma riguarderà le nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller, Dove Cameron e Damiano David, e Vanessa Incontrada e Rossano Laurini. Attraverso il racconto della cronaca e le curiosità legate a questi eventi, il divano arancione ospiterà le storie dietro le quinte delle celebrazioni.

Il compleanno di Sophia Loren

Tra gli appuntamenti della settimana spicca il tributo a Sophia Loren, che il 20 settembre spegne le candeline. La leggenda del cinema italiano e internazionale sarà al centro di una puntata speciale, con amici, parenti e colleghi che condivideranno aneddoti, ricordi personali e retroscena della sua straordinaria carriera.

Benessere e intrattenimento

Il programma alterna contenuti dedicati all'alimentazione, al benessere e alla longevità, con interventi degli esperti che forniscono consigli pratici sulla salute. Accanto a questi momenti si alterneranno interviste, collegamenti in diretta, esibizioni musicali, giochi con il pubblico da casa e momenti di intrattenimento. La regia è affidata a Daniela Celotto.

Seguici su TelegramLe notizie di Lifestyleblog in tempo reale, sul telefono. Gratis. Unisciti
Pubblicità
Bruno Bellini
Scritto da Bruno Bellini Direttore responsabile

Bruno Bellini, giornalista pubblicista e direttore di Lifestyleblog.it. Fondatore della testata online dal 2011, membro della giuria stampa del Festival di Sanremo.

📚 Tutti i suoi articoli