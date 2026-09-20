Caterina Balivo torna in diretta su Rai 1 da lunedì 25 settembre. In agenda i matrimoni di Ilary Blasi e Bastian Muller, Dove Cameron e Damiano David, più un tributo alla leggenda del cinema italiano.

La Volta Buona ritorna con la sua consueta programmazione. Il daily show di Caterina Balivo va in onda da lunedì 21 a venerdì 25 settembre alle 14.05 su Rai 1, con una scaletta ricca di temi e ospiti.

La settimana si apre all'insegna dei matrimoni vip che hanno occupato il calendario dell'estate: il focus del programma riguarderà le nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller, Dove Cameron e Damiano David, e Vanessa Incontrada e Rossano Laurini. Attraverso il racconto della cronaca e le curiosità legate a questi eventi, il divano arancione ospiterà le storie dietro le quinte delle celebrazioni.

Il compleanno di Sophia Loren

Tra gli appuntamenti della settimana spicca il tributo a Sophia Loren, che il 20 settembre spegne le candeline. La leggenda del cinema italiano e internazionale sarà al centro di una puntata speciale, con amici, parenti e colleghi che condivideranno aneddoti, ricordi personali e retroscena della sua straordinaria carriera.

Benessere e intrattenimento

Il programma alterna contenuti dedicati all'alimentazione, al benessere e alla longevità, con interventi degli esperti che forniscono consigli pratici sulla salute. Accanto a questi momenti si alterneranno interviste, collegamenti in diretta, esibizioni musicali, giochi con il pubblico da casa e momenti di intrattenimento. La regia è affidata a Daniela Celotto.