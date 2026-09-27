Nella nuova settimana del daily show di Rai 1 i segreti delle famiglie celebri, le curiosità sui recenti matrimoni dello spettacolo, gli esperti di alimentazione e un confronto su bellezza e canoni estetici.

Da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre 2026 La Volta Buona torna ogni giorno alle 14.05 su Rai 1 con Caterina Balivo. La settimana racconta segreti e dinamiche delle famiglie celebri e le curiosità sui recenti matrimoni vip, con spazio ad alimentazione e diete, bellezza, canoni estetici e chirurgia estetica. La regia è di Daniela Celotto.

Famiglie celebri e matrimoni vip

Storie, curiosità e confessioni sono il filo del racconto quotidiano. Caterina Balivo accompagna il pubblico in un viaggio tra i segreti delle famiglie famose: legami, rapporti tra generazioni e retroscena meno conosciuti. Spazio anche alle indiscrezioni sui recenti matrimoni vip, che continuano ad animare le pagine della cronaca rosa.

Diete, falsi miti e benessere

Tornano i temi dell'alimentazione e del benessere. Gli esperti in studio fanno chiarezza sulle diete del momento, tra nuove tendenze, falsi miti e consigli per trovare il giusto equilibrio a tavola.

Bellezza, canoni estetici e chirurgia

Il programma affronta anche il tema della bellezza: come sono cambiati i canoni estetici nel tempo e quanto influenzano il rapporto con il proprio corpo e con la propria immagine. Il confronto tocca la chirurgia estetica, tra desiderio di migliorarsi, nuove tendenze e consapevolezza.

Interviste, musica e giochi

Come ogni giorno, il racconto è scandito da interviste, collegamenti con gli inviati, esibizioni e momenti musicali, con l'accompagnamento al pianoforte di Emanuele Fasano, novità di questa quarta stagione. Non mancano i giochi telefonici che coinvolgono il pubblico da casa.

Domande frequenti

Quando va in onda La Volta Buona? La Volta Buona va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.05 su Rai 1, in diretta, condotta da Caterina Balivo. La quarta stagione è partita il 7 settembre 2026. La nuova settimana di programmazione va da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre, con la regia di Daniela Celotto.

Di cosa si parla a La Volta Buona dal 28 settembre al 2 ottobre? Nella settimana dal 28 settembre al 2 ottobre 2026 La Volta Buona racconta segreti e dinamiche delle famiglie celebri e le curiosità sui recenti matrimoni vip. Spazio anche ad alimentazione e diete con gli esperti, a bellezza e canoni estetici e alla chirurgia estetica, oltre a interviste, musica e giochi.

Chi conduce La Volta Buona? La Volta Buona è condotta da Caterina Balivo, al timone del daily show del primo pomeriggio di Rai 1 dalla prima stagione. Nella quarta edizione, partita il 7 settembre 2026, la affianca al pianoforte Emanuele Fasano. Il programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.05.