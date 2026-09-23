Lunedì 28 settembre, alla vigilia della Giornata mondiale del cuore, Rai 3 trasmette il ritratto del medico che nel 1993 ha fondato l'associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo. Cinquantadue minuti tra filmati di interventi, missioni e testimonianze, poi subito su RaiPlay.

Rai 3 trasmette lunedì 28 settembre, alle 15.45 circa, La vita tra le mani, il docufilm scritto, diretto e prodotto da Anna Carlucci sul cardiochirurgo pediatrico Alessandro Frigiola. La messa in onda anticipa di un giorno la Giornata mondiale del cuore del 29 settembre. Dopo il passaggio in tv il documentario, lungo 52 minuti e sottotitolato in inglese, resta disponibile su RaiPlay.

Il film racconta un medico che ha passato oltre cinquant'anni a operare il cuore dei bambini, in Italia e nei Paesi privi di strutture adeguate di cardiochirurgia pediatrica. Il racconto passa dalle sale operatorie alle missioni all'estero, con la voce di colleghi, amici e pazienti.

Chi è Alessandro Frigiola

Alessandro Frigiola dirige la cardiochirurgia pediatrica del Policlinico San Donato, a San Donato Milanese. Secondo il Gruppo San Donato, in carriera ha eseguito oltre 12.000 interventi cardiochirurgici su adulti e bambini e ha organizzato più di 400 missioni umanitarie in 27 Paesi, operando circa 3.000 bambini. Nel 1993 ha fondato con Silvia Cirri l'associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo, di cui è presidente: medici e specialisti volontari organizzano missioni operatorie, formano medici locali e costruiscono centri di cardiochirurgia pediatrica.

Oggi Frigiola guida il progetto Esculapio, dedicato alla formazione dei giovani cardiochirurghi italiani e dei Paesi emergenti. I corsi usano simulatori e modelli di cuore stampati in 3D e sono gratuiti per i partecipanti.

Frigiola riassume così il suo lavoro: "Più vite salvo più valore ha la mia vita".

Il racconto di Anna Carlucci

Per costruire il docufilm Anna Carlucci ha lavorato sui materiali fotografici e video dell'archivio dell'associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo. Il montaggio è di Pasquale Mattia Gelorini.

"Navigheremo attraverso i ricordi di oltre quattrocento missioni", racconta la regista e produttrice. "Nel docufilm sono raccolti straordinari filmati di interventi e testimonianze toccanti di colleghi, amici e pazienti. Una narrazione corale sulla straordinarietà dell'uomo e del medico".

Carlucci ricorda anche il contesto in cui Frigiola ha iniziato: "L'inarrestabile Dottor Frigiola, oggi ottantatreenne, è stato il pioniere della cardiochirurgia pediatrica in un'epoca in cui le cardiopatie congenite erano considerate non operabili. I suoi studi e il suo infaticabile lavoro sono stati determinanti per passare da una mortalità del 70%, negli anni '70, al 4% di oggi".

E sul lato umanitario: "Non tutti hanno la sorte di nascere nella parte fortunata del Pianeta e nel corso di tutta la sua intera carriera questo grande medico non ha mai perso di vista l'obbiettivo di colmare tale ingiustizia, impegnandosi anche in un instancabile percorso filantropico".

Il percorso del film prima della tv

La vita tra le mani è stato presentato in anteprima a Roma il 6 novembre 2024. A febbraio 2025 è stato proiettato e discusso in Senato, e nello stesso anno è passato dalla Sala Alessi di Palazzo Marino, a Milano. Il film ha ricevuto il premio Buone Pratiche 2025 della Comunità europea e il Premio Rassegna Storie di Donne 2026, oltre alle menzioni speciali del Festival del Cinema di Milazzo 2025, del Festival Pianeta Donna 2025 per la ricerca scientifica e del Premio internazionale per la ricerca Regina Elena 2026.

Anna Carlucci lavora in Rai dal 1984 come regista, autrice e conduttrice, da Parola mia ad Atlante. Dal 2012 coordina i social di Ballando con le stelle, il programma condotto dalla sorella Milly, ed è ideatrice e produttrice esecutiva di Ballando On The Road, il tour di casting dello show.

Quando e dove vederlo

La vita tra le mani va in onda lunedì 28 settembre 2026 su Rai 3 alle 15.45 circa. Subito dopo la messa in onda è disponibile su RaiPlay. Il documentario dura 52 minuti ed è sottotitolato in inglese.

Domande frequenti

Quando va in onda La vita tra le mani su Rai 3?

La vita tra le mani, il docufilm di Anna Carlucci sul cardiochirurgo Alessandro Frigiola, va in onda su Rai 3 lunedì 28 settembre 2026 alle 15.45 circa, alla vigilia della Giornata mondiale del cuore del 29 settembre. Dopo la messa in onda è subito disponibile su RaiPlay. Dura 52 minuti.

Chi è Alessandro Frigiola?

Alessandro Frigiola è un cardiochirurgo pediatrico, direttore della cardiochirurgia pediatrica del Policlinico San Donato. Nel 1993 ha fondato l'associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo. Secondo il Gruppo San Donato ha eseguito oltre 12.000 interventi e organizzato più di 400 missioni umanitarie in 27 Paesi, operando circa 3.000 bambini.

Chi ha realizzato il docufilm La vita tra le mani?

La vita tra le mani è scritto, diretto e prodotto da Anna Carlucci, regista e autrice Rai dal 1984, sorella di Milly Carlucci. Il montaggio è di Pasquale Mattia Gelorini. I filmati e le foto d'archivio vengono dall'associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo, fondata da Frigiola nel 1993.

Il giorno dopo la messa in onda, il 29 settembre, si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del cuore promossa dalla World Heart Federation.