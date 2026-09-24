Nelle puntate de La Promessa in onda su Rete 4 da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre 2026, Manuel offre al capitano de la Mata un quarto della tenuta perché rinunci a sposare Angela. La ragazza sviene davanti all'abito da sposa. Maria si avvicina a Carlo e continua a nascondere la gravidanza.

Quando va in onda La Promessa dal 28 settembre

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.45 e in streaming su Mediaset Infinity. Chi perde la puntata serale può recuperarla con le repliche che Rete 4 trasmette al mattino, intorno alle 7.

Manuel prova a comprare la libertà di Angela

Manuel tenta una mossa disperata per salvare Angela da un matrimonio che lei non vuole. Offre al capitano Lorenzo de la Mata il 25% de La Promessa in cambio della rinuncia alle nozze. Lorenzo resta sorpreso dall'offerta.

Alonso rientra dal viaggio a mani vuote, senza prove contro Lorenzo, e scopre quello che Manuel ha proposto al capitano.

Angela sviene davanti all'abito da sposa

Leocadia vuole che Angela sostenga gli esami dopo le nozze. Lorenzo si oppone. Angela ascolta la conversazione e scoppia a piangere.

Quando arriva l'abito da sposa, l'agitazione la travolge e Angela sviene. Curro la salva. Dopo il malore la ragazza riceve una cura da seguire con attenzione.

Maria e Carlo sempre più vicini

Carlo racconta a Maria della sua infanzia difficile e tra i due nasce un'intesa. Maria però continua a nascondergli la gravidanza. Giorno dopo giorno appare più stanca, e resta decisa a non rivelare nulla. Pía, intanto, rimprovera Samuel.

Lope, Santos e le ricette di Madame Cocotte

Lope pretende una punizione per Santos, che gli ha rubato le ricette e l'onore. Cristóbal gli consegna il denaro guadagnato con le pubblicazioni. Petra rivela che è stato Lope a dichiararsi Madame Cocotte, e presto tutti lo celebrano come il vero autore delle ricette. Gli affidano il banchetto nuziale. Mentre lo prepara, Lope si scontra con Santos e i due arrivano alle mani.

Teresa governante, Toño ed Enora

Teresa impone più disciplina alla servitù e scatena malumori. Accusa Petra di seminare zizzania e chiarisce la situazione con Maria e Vera.

Enora, Toño e Manuel lavorano al nuovo motore. Quando Enora si ammala, Toño si prende cura di lei. Poi scopre che la ragazza continua a mentirgli e decide di aspettare prima di affrontarla.

Adriano e Martina, un bacio davanti al fuoco

Leocadia comunica ad Adriano e Martina che l'investigatore ha trovato una pista su Catalina, senza poter dire altro. Adriano ringrazia Martina e organizza una cena per lei. Sorpresi dalla pioggia, i due passano la serata davanti al camino e si baciano.

Domande frequenti

A che ora va in onda La Promessa dal 28 settembre 2026?

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.45, dal lunedì alla domenica. Nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2026 l'orario resta questo. Le puntate sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity e in replica al mattino su Rete 4, intorno alle 7.

Cosa offre Manuel a Lorenzo in La Promessa?

Manuel offre al capitano Lorenzo de la Mata il 25% de La Promessa in cambio della rinuncia al matrimonio con Angela. Nelle puntate dal 28 settembre al 4 ottobre 2026 Lorenzo resta sorpreso dalla proposta, e Alonso ne viene a conoscenza al suo rientro dal viaggio, senza prove contro il capitano.

Maria rivela a Carlo di essere incinta?

No. Nelle puntate dal 28 settembre al 4 ottobre 2026 Carlo racconta a Maria della sua infanzia difficile e i due si avvicinano. Maria appare sempre più stanca, ma continua a nascondergli la gravidanza e resta decisa a non rivelarla. Pía, intanto, se la prende con Samuel.

Dove vedere La Promessa in streaming?

Le puntate de La Promessa sono disponibili gratis su Mediaset Infinity, sia in diretta durante la messa in onda su Rete 4 sia on demand. Se perdi l'appuntamento serale puoi recuperare gli episodi anche con le repliche che Rete 4 trasmette al mattino, intorno alle 7, dal lunedì alla domenica.