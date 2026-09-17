Nelle puntate de La Promessa in onda su Rete 4 da lunedì 21 a domenica 27 settembre 2026, l'arrivo di Carlo sconvolge Maria, che prova a dirgli di aspettare un figlio. Leocadia e Cristóbal ingannano Adriano con un falso investigatore, Lope e Vera accusano Santos di essere Madame Cocotte. Appuntamento alle 19.45.

Quando va in onda La Promessa dal 21 al 27 settembre

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.45, con un appuntamento aggiuntivo il sabato in prima serata. Le puntate sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity. Rete 4 propone anche le repliche al mattino, intorno alle 7.

Maria e il ritorno di Carlo

Maria è scossa dall'arrivo di Carlo. Deve dirgli di essere incinta e si prepara al confronto, ma ogni tentativo va a vuoto. Samuel la rimprovera per non essere riuscita a parlargli. A peggiorare le cose ci pensa Carlo, che fa il cascamorto con tutte le cameriere del palazzo e accende in Maria gelosia e fastidio.

Curro, Manuel e Pía contro Lorenzo

Curro confida ad Angela di aver coinvolto Manuel nella sua battaglia contro Lorenzo, e Alonso gli promette sostegno. Poco dopo Curro trova un'alleata anche in Pía. Su richiesta del ragazzo, Pía parla con Angela: sa che la giovane è a pezzi, anche se finge di stare bene per non far preoccupare Curro.

Angela, intanto, pensa al dopo: vuole proseguire gli studi in Svizzera una volta celebrate le nozze.

Il falso investigatore su Catalina

Adriano chiede a Leocadia di poter parlare con l'investigatore incaricato di ritrovare Catalina. Leocadia e Cristóbal organizzano un incontro con un investigatore finto, e Adriano esce dal colloquio deluso e senza risposte. Leocadia, poi, valuta una nuova versione sulla sorte di Catalina.

Santos è Madame Cocotte?

Il mistero delle ricette plagiate arriva al dunque. Petra si unisce alle indagini e scopre che dietro Madame Cocotte si nasconde Santos. Lope e Vera lo accusano di essere il falso cuoco e lo denunciano a Cristóbal, che si incarica di andare a fondo. Lorenzo, ignaro di tutto, pretende la presenza della misteriosa cuoca alle sue nozze.

Teresa governante, Manuel e il nuovo motore

Teresa affronta nuove difficoltà nel ruolo di governante. Manuel scopre i miglioramenti che Enora e Toño hanno portato al motore e decide di collaudarlo in volo, poi affida ai due il progetto di un nuovo aeroplano. Tra loro la tensione resta: Enora ribadisce a Toño di aver bisogno di tempo per chiarire i propri sentimenti. Jacobo, infine, parte per andare a trovare i genitori.

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Domande frequenti

A che ora va in onda La Promessa dal 21 al 27 settembre 2026?

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.45, con un appuntamento extra il sabato in prima serata. Nella settimana dal 21 al 27 settembre 2026 la programmazione resta questa. Le puntate sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity e in replica al mattino su Rete 4.

Cosa succede tra Maria e Carlo in La Promessa?

Nelle puntate dal 21 al 27 settembre 2026 Carlo torna a La Promessa e Maria, sconvolta, deve dirgli di essere incinta. Ci prova più volte senza riuscirci e Samuel la rimprovera. Carlo, intanto, corteggia tutte le cameriere del palazzo e alimenta la gelosia della ragazza.

Chi si nasconde dietro Madame Cocotte?

Nelle puntate dal 21 al 27 settembre 2026 Petra scopre che dietro Madame Cocotte si nasconde Santos. Lope e Vera lo accusano di aver rubato le ricette e lo denunciano a Cristóbal, che avvia un'indagine. Lorenzo, all'oscuro della vicenda, vuole la misteriosa cuoca presente alle sue nozze.

Dove vedere La Promessa in streaming?

Le puntate de La Promessa sono disponibili gratis su Mediaset Infinity, sia in diretta durante la messa in onda su Rete 4 sia on demand. Chi perde l'appuntamento serale può recuperare gli episodi anche con le repliche che Rete 4 trasmette al mattino, intorno alle 7, dal lunedì alla domenica.