I biancocelesti vincono 2-0 a Venezia e agganciano Roma e Inter a quota tredici. La partita si decide su due calci di rigore opposti: al 17' Mandas para quello di Yeboah, al 51' Zaccagni trasforma il suo. Poi il raddoppio di Noslin di testa. Quattro vittorie e un pareggio in cinque giornate, con otto gol fatti e tre subiti.

Il primo tempo del Penzo la Lazio lo ha passato a difendersi. Sei conclusioni nello specchio concesse al Venezia ultimo in classifica, un rigore regalato dopo diciassette minuti e un portiere costretto a fare gli straordinari.

È finita 2-0, con i biancocelesti primi in classifica. E questo scarto tra quello che si è visto in campo e quello che dice il tabellino racconta bene la stagione di Gennaro Gattuso fino a qui.

I due rigori che hanno deciso tutto

Al 17' il Venezia ha in mano la partita. Retropassaggio sbagliato di Floriani, Mandas interviene su Correia e l'arbitro indica il dischetto. Va Yeboah, numero dieci lagunare, e il portiere greco gli para il tiro.

Nella ripresa la scena si ribalta quasi identica, sullo stesso lato del campo. Al 51' è lo stesso Yeboah a stendere Taylor nell'area che pochi minuti prima lo aveva visto fallire il penalty. Dal dischetto va Mattia Zaccagni, che incrocia di destro e batte Stankovic.

Nove minuti dopo, al 60', arriva il raddoppio: cross da sinistra di Nuno Tavares, su una combinazione costruita ancora con Zaccagni, e incornata di Tijjani Noslin.

Mandas, l'uomo del primo tempo

Il rigore parato è solo l'episodio più visibile. Il portiere greco si è superato anche su Sohm e su Adams, tenendo la Lazio sullo 0-0 fino all'intervallo in una frazione che il Venezia aveva dominato.

I numeri finali sono impietosi per i lagunari e fotografano il paradosso: sedici tiri per il Venezia, sei nello specchio, zero gol. La Lazio ha calciato undici volte, due nello specchio, e le ha trasformate entrambe.

Il tecnico lagunare Giovanni Stroppa lo ha detto senza giri di parole nel dopogara: «Abbiamo tirato 6 volte in porta e la Lazio 2 e finisce 2-0».

Zaccagni ritrova il gol dopo ventuno partite

Per il capitano biancoceleste quello del Penzo è il primo gol in questo campionato, ed è arrivato dopo una serie lunga ventuno partite senza segnare.

C'è anche una statistica che lo riguarda e che vale la pena segnalare: da quando ha realizzato la sua prima rete nella massima serie, nel 2019/20, Zaccagni è tra i pochissimi giocatori ad aver segnato in tutte le stagioni successive di Serie A.

Noslin invece va a segno per la seconda partita consecutiva, e conferma la scelta di Gattuso che lo ha preferito ancora a Pinamonti.

Il dato che pesa più di tutti

Quattro vittorie e un pareggio in cinque giornate. Otto gol segnati e tre subiti. Sei punti su sei nelle due trasferte disputate. L'unico passo falso è il 2-2 con il Milan all'Olimpico, peraltro dopo essere andati sul 2-0.

Alla vigilia del campionato nessuno aveva accreditato la Lazio di una partenza simile, e secondo le ricostruzioni statistiche si tratta del miglior avvio nella storia del club.

Prima della partita, interrogato sul big match dell'Olimpico, Gattuso aveva liquidato il confronto con le rivali: «Loro fanno un altro sport, testa alla partita». Poche ore dopo il suo era lo stesso sport, e la stessa classifica.

Come si arriva alla sosta

La quinta giornata consegna una fotografia che ad agosto nessuno avrebbe scommesso di vedere: Roma, Inter e Lazio appaiate a tredici punti, con il Cagliari quarto a dodici.

Lo scontro diretto dell'Olimpico, finito 2-2 tra giallorossi e nerazzurri, ha aperto la porta e la Lazio ci è entrata poche ore dopo.

Dall'altra parte il Venezia resta l'unica squadra ancora a quota zero, alla quinta sconfitta consecutiva. Nel finale e all'uscita dal campo la squadra di Stroppa è stata fischiata dal proprio pubblico, e la sosta sarà occasione di riflessioni in società.