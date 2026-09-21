Si chiama Škoda Peaq ed è la nuova ammiraglia elettrica del marchio: quasi 4,9 metri di lunghezza, sette posti, fino a 91 kWh di batteria e oltre 600 km di autonomia. In Italia arriverà da luglio 2027 nelle versioni Peaq 60 e Peaq 90x a trazione integrale.

Grande abbastanza per ospitare sette persone, elettrica e con un'autonomia pensata anche per i lunghi viaggi. Škoda Peaq è il modello con cui la Casa ceca porta la propria gamma a batteria in una categoria completamente nuova.

Non è soltanto il SUV elettrico più grande di Škoda, ma il SUV più grande mai realizzato dal marchio: misura 4,87 metri e ha un passo che sfiora i tre metri.

L'obiettivo è piuttosto evidente: trasformare l'auto elettrica in una soluzione utilizzabile anche da chi ha bisogno di molto spazio, viaggia con la famiglia e non vuole necessariamente rinunciare alla terza fila di sedili.

Sette posti e tanto spazio per i bagagli

Con 4.874 mm di lunghezza e 2.965 mm di passo, la Peaq supera per dimensioni anche la Kodiaq.

La terza fila non è stata pensata soltanto per le emergenze: Škoda parla di spazio sufficiente per ospitare adulti e, anche utilizzando tutti i sedili, rimangono 299 litri per i bagagli.

Abbattendo la terza fila la capacità cresce fino a 935 litri nella configurazione a cinque posti, ai quali si aggiunge un vano anteriore, il cosiddetto frunk, da altri 37 litri.

La seconda fila può inoltre scorrere longitudinalmente, permettendo di scegliere se privilegiare lo spazio per le gambe o quello destinato ai bagagli.

Più di 600 km con una ricarica

La Peaq sarà proposta con batterie da 63 e 91 kWh lordi. La più grande è la batteria con la capacità maggiore mai installata su un'elettrica Škoda.

In Italia saranno disponibili due versioni.

La Peaq 60 avrà trazione posteriore, 150 kW – circa 204 CV – e un'autonomia dichiarata superiore a 450 km.

La Peaq 90x, invece, abbina la batteria da 91 kWh alla trazione integrale e raggiunge 220 kW, equivalenti a circa 299 CV. Accelera da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi e può percorrere, secondo i dati dichiarati dal costruttore, oltre 610 km con una carica.

Per passare dal 10 all'80% sono dichiarati 27 minuti con la batteria più piccola e 28 minuti con quella da 91 kWh.

L'auto può anche fornire energia

Una delle caratteristiche più interessanti riguarda la possibilità di utilizzare la batteria non soltanto per muovere l'auto.

Peaq supporta la ricarica bidirezionale e la funzione V2L, attraverso la quale l'energia immagazzinata può alimentare dispositivi esterni.

Sono previste anche le tecnologie Vehicle-to-Home e Vehicle-to-Grid, che permettono rispettivamente di utilizzare la batteria dell'auto per alimentare un'abitazione e, con infrastrutture compatibili, di scambiare energia con la rete. Per queste funzioni sono necessarie apparecchiature bidirezionali dedicate.

Un tetto panoramico che cambia trasparenza

Anche il design introduce alcune novità.

Peaq segue lo stile Modern Solid già scelto da Škoda per la nuova generazione di modelli elettrici, con firma luminosa a T e superfici relativamente pulite.

Per la prima volta su una Škoda troviamo maniglie esterne a filo della carrozzeria.

Ancora più particolare è il tetto panoramico con Dynamic Shade Control. La superficie vetrata supera i 2,1 metri quadrati ed è divisa in nove segmenti: attraverso un sistema elettrocromico è possibile modificarne la trasparenza senza utilizzare una tradizionale tendina.

Dentro vuole essere una lounge

La grande disponibilità di spazio ha permesso a Škoda di lavorare molto sul comfort.

Con il pacchetto Relax sono previsti sedili anteriori riscaldati, ventilati e con funzione massaggio, poggiagambe elettrici e un'app dedicata al benessere che coordina climatizzazione, illuminazione ambientale e massaggio.

Debutta inoltre la collaborazione con Sonos per un impianto audio da 755 W con 16 altoparlanti, compreso un doppio subwoofer da 200 W.

Al centro della plancia troviamo invece un display verticale da 13,6 pollici, un'altra prima assoluta per Škoda.

Il sistema utilizza una piattaforma Android, integra Google Places e può accedere a oltre 150 applicazioni attraverso il Connect Store.

Anche l'assistente vocale Laura evolve grazie a funzioni di intelligenza artificiale e può utilizzare direttamente il manuale digitale dell'auto per rispondere alle domande dell'utente sulle varie funzionalità.

C'è anche una modalità per dormire in auto

Tra le curiosità della Peaq c'è una nuova Camp Mode, pensata per chi trascorre molto tempo fermo all'interno della vettura.

Attivandola dall'app MyŠkoda, l'auto può mantenere la temperatura impostata e garantire il ricambio dell'aria nell'abitacolo fino a dieci ore.

La funzione richiede almeno il 30% di carica della batteria e i servizi Škoda Connect attivi.

È una soluzione che racconta bene la filosofia della Peaq: non puntare soltanto sull'autonomia, ma utilizzare la grande batteria e lo spazio disponibile per ampliare ciò che è possibile fare a bordo.

Quando arriva Škoda Peaq in Italia

La Škoda Peaq sarà commercializzata in Italia a partire da luglio 2027. Le versioni previste inizialmente per il nostro mercato saranno Peaq 60 e Peaq 90x.

Al momento Škoda non ha comunicato nel pressbook il prezzo italiano.

La Peaq si posizionerà al vertice della gamma elettrica del marchio e, insieme alla più compatta Epiq, contribuirà ad ampliare ulteriormente l'offerta BEV Škoda.