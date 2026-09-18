Quattro giorni dopo aver perso al 94' sul campo del Sassuolo, la Juventus ha risposto nel modo più netto possibile. 5-0 al NEC Nijmegen all'Allianz Stadium, con la partita già archiviata all'intervallo.

Luciano Spalletti aveva chiesto alla squadra di farsi sentire, e la squadra lo ha fatto nei primi quarantacinque minuti.

Il primo tempo che chiude i conti

Il vantaggio arriva al 9' con una giocata che vale il prezzo del biglietto: Grabara, portiere all'esordio da titolare in bianconero, lancia lungo, il portiere olandese Polster sbaglia clamorosamente l'uscita e Nico Gonzalez ne approfitta. Assist del portiere, primo gol della serata.

Al 24' il raddoppio: McKennie serve Kerim Alajbegovic, che dal limite dell'area scarica un destro imprendibile.

Al 35' il terzo, dal dischetto. Kabar commette fallo in area su uno scatenato Gonzalez e Woltemade trasforma. Nel mezzo la Juventus aveva anche segnato con Gatti, gol annullato per un fallo sul portiere.

Nella ripresa gestione e poker

Con il risultato in cassaforte Spalletti ha abbassato i ritmi, gestendo senza correre rischi e cambiando cinque uomini. Al 75' è arrivato il quarto gol, con Kolo Muani che ha servito a porta vuota Zeki Celik.

All'82' il francese si è messo in proprio: lancio di Lucumí, anticipo su Polster e pallone accompagnato in rete per il definitivo 5-0.

Grabara è stato chiamato in causa pochissimo, e nelle rare occasioni si è fatto trovare pronto.

Il tabellino

JUVENTUS (3-4-2-1): Grabara; Kalulu, Gatti, Lucumí; Celik, Douglas Luiz (61' Koopmeiners), Sarr, McKennie (61' Bremer); Nico Gonzalez (61' Conceição), Alajbegovic (71' Kolo Muani); Woltemade (83' Owusu). A disposizione: Vicario, Pinsoglio, Pagnucco, Elimoghale. Allenatore: Spalletti.

NEC NIJMEGEN (3-4-2-1): Polster; Storm, Sandler (67' Schuurs), Kabar (46' Monteiro); Bischoff (32' Geiger), Nejasmic, Lebreton (78' Kers), Thomas; Chery, Tadic; Linssen (78' Nuytinck). Allenatore: Schreuder.

RETI: 9' Nico Gonzalez, 24' Alajbegovic, 35' rig. Woltemade, 75' Celik, 82' Kolo Muani.ARBITRO: Derevinskyi (Ucraina), al VAR Shurman.AMMONITI: Douglas Luiz (J), Monteiro (N).

Cosa dice questa partita

Il valore del risultato va pesato con il contesto. Il NEC arrivava da un 3-0 incassato dal Cambuur in Eredivisie e da un solo punto nelle ultime tre giornate di campionato olandese, e ha una tradizione europea modesta.

Resta però il segnale che serviva dopo Reggio Emilia, e soprattutto le indicazioni sui singoli: il primo gol di Alajbegovic con questa maglia, la prestazione di Nico Gonzalez, il rientro di McKennie con tanto di assist, la conferma di Woltemade dal dischetto e i segnali di Kolo Muani, entrato e subito decisivo con un gol e un assist.

Va ricordato che Zhegrova, autore della doppietta a Reggio Emilia, non è inserito nella lista UEFA e in Europa non può giocare.

Il prossimo impegno

La Juventus torna in campo in campionato contro l'Atalanta. Il secondo turno europeo è in programma il 15 ottobre.

Domande frequenti

Come è finita Juventus-NEC?La Juventus ha vinto 5-0 all'Allianz Stadium. Reti di Nico Gonzalez al 9', Alajbegovic al 24', Woltemade su rigore al 35', Celik al 75' e Kolo Muani all'82', nella prima giornata della fase campionato di Europa League.

Chi ha fatto l'assist per il primo gol?Il portiere Karol Grabara, all'esordio da titolare con la maglia bianconera. Il suo lancio lungo ha sorpreso il portiere del NEC Polster, uscito a vuoto, e Nico Gonzalez ha segnato.

Perché Zhegrova non ha giocato?Il kosovaro non è stato inserito nella lista UEFA della Juventus e non può quindi essere impiegato nelle gare europee, nonostante la doppietta segnata sul campo del Sassuolo nell'ultimo turno di campionato.

Chi ha segnato su rigore?Nick Woltemade, al 35', su un penalty concesso per un fallo di Kabar su Nico Gonzalez in area di rigore.

Quando torna in campo la Juventus?In campionato contro l'Atalanta, mentre il secondo impegno di Europa League è in programma il 15 ottobre 2026.