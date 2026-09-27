Lorenzo Cherubini festeggia il compleanno dopo un'estate di concerti chiusa al Circo Massimo. Dice di non pensarci e di non avere progetti in agenda, mentre il film di Dario Zonta e Carlo Zoratti sta per raccontarne la storia sul grande schermo.

Jovanotti compie 60 anni domenica 27 settembre 2026. Lorenzo Cherubini, nato a Roma nel 1966, festeggia dopo il Jova Summer Party, il tour estivo chiuso il 12 e 13 settembre al Circo Massimo. A novembre arriva al cinema Lorenzo – L'incredibile avventura di Jovanotti, il documentario di Dario Zonta e Carlo Zoratti presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Il compleanno che non festeggia

Jovanotti non ha mai dato troppo peso ai compleanni. In occasione della tappa romana del Jova Summer Party, secondo quanto riportato dall'ANSA, ha spiegato di non pensare affatto ai 60 anni: organizza feste per lavoro da quando aveva 16 anni, e per questo il proprio compleanno è sempre passato in secondo piano. Da ragazzo lo festeggiava insieme a quello del padre, nato il giorno dopo, con una delle rare cene di famiglia al ristorante.

Sul futuro ha detto di non avere progetti in calendario, precisando però che non si tratta di un addio alle scene: gli piace lavorare senza idee prefissate e senza scadenze. Tra le sue canzoni, ha raccontato, le più care sono quelle d'amore, le più capaci di durare nel tempo.

Da dj a star della musica italiana

Lorenzo Cherubini ha cominciato a 16 anni dietro la consolle, come dj. Alla fine degli anni Ottanta è esploso con il rap e la dance, per poi attraversare il pop, la world music e la canzone d'autore. In oltre quarant'anni di carriera ha firmato brani entrati nella memoria collettiva, da Ragazzo fortunato a Penso positivo, da L'ombelico del mondo a A te e Baciami ancora.

Negli ultimi anni ha reinventato il concerto dal vivo con i Jova Beach Party sulle spiagge italiane e con i tour nei palazzetti, fino al Jova Summer Party di quest'estate.

Lorenzo, il documentario in sala a novembre

Il 2026 porta anche il documentario Lorenzo – L'incredibile avventura di Jovanotti, diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti e presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Il film nasce da sette anni di lavoro con l'artista e mette insieme concerti, processo creativo, materiali d'archivio e di famiglia, tra cui filmati in Super 8 girati dal padre, con la partecipazione del produttore Rick Rubin.

Jovanotti, secondo l'ANSA, ha lasciato ai registi il controllo del racconto, perché ha sempre lavorato guardando avanti: il tema centrale, ha spiegato, è il bambino che si porta dentro. Il documentario sarà nelle sale come evento dal 26 novembre al 2 dicembre, distribuito da Plaion Pictures.

Domande frequenti

Quanti anni compie Jovanotti? Jovanotti compie 60 anni domenica 27 settembre 2026. Lorenzo Cherubini è nato a Roma il 27 settembre 1966 e ha cominciato a 16 anni come dj. Festeggia il compleanno dopo il Jova Summer Party, il tour estivo che si è chiuso il 12 e 13 settembre al Circo Massimo di Roma.

Quando esce il documentario su Jovanotti? Lorenzo – L'incredibile avventura di Jovanotti, diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, arriva al cinema come evento speciale dal 26 novembre al 2 dicembre 2026, distribuito da Plaion Pictures. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, racconta concerti, lavoro creativo e vita privata con materiali inediti.

Jovanotti ha nuovi progetti dopo i 60 anni? Jovanotti ha raccontato di non avere progetti in calendario dopo il Jova Summer Party, precisando che non si tratta di un ritiro: preferisce lavorare senza idee prefissate e senza scadenze. Intanto a novembre arriva al cinema il documentario Lorenzo sulla sua carriera e sulla sua vita.