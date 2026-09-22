La Nazionale di Roberto Mancini esordisce venerdì 25 settembre contro il Belgio all'Olimpico, poi affronta Turchia e Francia in trasferta e di nuovo la Turchia a Bologna. Quattro partite in undici giorni, tutte alle 20.45 e in chiaro su Rai 1. Il girone si chiude a novembre con Italia-Francia a San Siro e Belgio-Italia a Bruxelles.

Tre settimane di sosta per il campionato, e per la Nazionale la prima prova vera del nuovo ciclo. L'Italia di Roberto Mancini riapre il proprio cammino con la UEFA Nations League 2026/2027, e lo fa con un calendario che non concede respiro.

Quattro partite in undici giorni tra fine settembre e inizio ottobre, poi altre due a novembre. Il gruppo è di quelli che non ammettono passi falsi.

Il calendario completo

Tutte le partite dell'Italia si giocano alle 20.45.

Venerdì 25 settembre: Italia-Belgio, Stadio Olimpico di RomaLunedì 28 settembre: Turchia-Italia, Atatürk Spor Kompleksi di BursaVenerdì 2 ottobre: Francia-Italia, Stade de France di Saint-DenisLunedì 5 ottobre: Italia-Turchia, Stadio Renato Dall'Ara di BolognaGiovedì 12 novembre: Italia-Francia, San Siro di MilanoDomenica 15 novembre: Belgio-Italia, Stadio Re Baldovino di Bruxelles

Dove vederle in tv

Tutte e sei le partite degli azzurri vanno in onda in diretta e in chiaro su Rai 1, con streaming gratuito su RaiPlay, dal sito e dall'app su smartphone, tablet, computer e smart tv.

In Italia i diritti della Nations League 2026/2027 sono divisi tra Rai, Mediaset e Sky, che trasmettono partite diverse della competizione. Quelle della Nazionale restano però tutte alla Rai.

Il girone e cosa c'è in palio

L'Italia è inserita nel Gruppo 1 della Lega A insieme a Belgio, Turchia e Francia. La composizione ricorda da vicino quella dell'edizione 2024/2025, quando gli azzurri chiusero al secondo posto con Israele al posto della Turchia.

Il regolamento è semplice e severo. Le prime due classificate accedono ai quarti di finale. La terza gioca uno spareggio per restare in Lega A. La quarta retrocede in Lega B.

In palio c'è anche qualcosa di meno immediato: il piazzamento in Nations League incide sulla composizione delle fasce per il sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028.

Perché è una prova delicata

Il contesto pesa quanto gli avversari. L'Italia arriva a questa Nations League dopo la terza mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali, e questa è la prima uscita ufficiale del secondo ciclo di Mancini.

Due delle tre avversarie, Belgio e Turchia, al Mondiale ci sono state. La Francia è la Francia.

Le curiosità del calendario

Il sorteggio ha prodotto qualche coincidenza che vale la pena segnalare.

L'ultima partita della Nazionale all'Olimpico è stata proprio contro il Belgio: il 2-2 dell'ottobre 2024, sempre in Nations League. L'ultima al Dall'Ara, invece, contro la Turchia: lo 0-0 in amichevole del giugno 2024.

E c'è una statistica che rende la partita di novembre a San Siro particolarmente carica. Nell'ultima edizione l'Italia vinse 3-1 a Parigi e perse 1-3 a Milano. In casa contro la Francia gli azzurri non vincono dal maggio 1962, quando un gol di José Altafini decise un'amichevole finita 2-1: sessantaquattro anni.

Il gruppo di Mancini

Il commissario tecnico ha diramato venerdì una lista di trentaquattro convocati, un gruppo ampio pensato proprio per reggere quattro partite in undici giorni, con nove giocatori alla prima chiamata in Nazionale maggiore e i ritorni di Zaniolo, Fagioli e Mandragora.

Nelle ultime ore la lista ha già subito una modifica: secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Bryan Cristante ha dato forfait e al suo posto è stato convocato Ricci.

Il raduno è fissato a Coverciano.

Domande frequenti

Quando gioca l'Italia in Nations League?Il 25 settembre contro il Belgio a Roma, il 28 settembre in Turchia a Bursa, il 2 ottobre in Francia a Saint-Denis, il 5 ottobre contro la Turchia a Bologna, il 12 novembre contro la Francia a Milano e il 15 novembre in Belgio a Bruxelles. Tutte le partite si giocano alle 20.45.

Dove vedere le partite dell'Italia in tv?Tutte e sei le partite degli azzurri sono trasmesse in diretta e in chiaro su Rai 1, con streaming gratuito su RaiPlay tramite sito e app per smartphone, tablet, computer e smart tv.

Chi sono gli avversari dell'Italia nel girone?Belgio, Turchia e Francia, nel Gruppo 1 della Lega A. Le prime due classificate accedono ai quarti di finale, la terza gioca uno spareggio per restare in Lega A, la quarta retrocede in Lega B.

Dove si gioca Italia-Belgio?Allo Stadio Olimpico di Roma, venerdì 25 settembre alle 20.45. È la prima partita del secondo ciclo di Roberto Mancini alla guida della Nazionale.

Da quanto l'Italia non batte la Francia in casa?Dal maggio 1962, quando vinse 2-1 in amichevole con un gol decisivo di José Altafini. Sono sessantaquattro anni senza una vittoria interna contro i francesi, che l'Italia ritroverà a San Siro il 12 novembre.