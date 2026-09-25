Italia-Belgio si gioca venerdì 25 settembre 2026 alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, in diretta su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay. È la prima giornata del girone A1 di Nations League e l'esordio di Roberto Mancini nel suo secondo ciclo da commissario tecnico. Arbitra il tedesco Siebert.

Dove vedere Italia-Belgio in tv e in streaming

La partita è in chiaro. Rai 1 la trasmette a partire dal prepartita, RaiPlay la propone in streaming gratuito su app e sito, senza abbonamento. Tutte e sei le gare del girone azzurro sono fissate alle 20.45.

Cinque mesi dopo il disastro, riparte Mancini

Per capire il peso della serata conviene tornare al 31 marzo, quando l'Italia è rimasta fuori dal Mondiale 2026. Gennaro Gattuso ha lasciato la panchina nei giorni successivi, Silvio Baldini ha guidato la Nazionale a interim nelle amichevoli di giugno (0-1 in Lussemburgo e 0-1 in Grecia, entrambe decise da Pio Esposito) e il 28 luglio il consiglio federale ha affidato la squadra a Roberto Mancini, con Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico.

Stasera Mancini siede in panchina da commissario tecnico per la prima volta dal suo ritorno. «Le sensazioni sono positive, l'Olimpico ci ha sempre accolto bene», ha detto alla vigilia. Sull'obiettivo non si è nascosto: «Speriamo di arrivare alla finale per il titolo. Il gruppo è forte e non sarà facile, ci proveremo. Vogliamo giocare bene fin da subito».

Il tema vero, però, è un altro. «Dobbiamo essere bravi a portare i tifosi dalla nostra parte», ha aggiunto il ct. «Per riconquistarli dobbiamo riportare la Nazionale dove merita».

Le probabili formazioni di Italia-Belgio

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Gianluca Mancini, Coppola, Calafiori; Romano, Barella, Tonali; Cambiaghi, Pio Esposito, Raspadori. Ct: Roberto Mancini.

Belgio (4-3-3): Lammens; Seys, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Lavia, Tielemans, De Bruyne; Lukebakio, De Ketelaere, Moreira. Ct: van Bommel.

Due maglie restano in ballo nell'undici azzurro. Il ct ha spiegato che Cambiaghi, Kean e Zaniolo possono giocare in più posizioni e che la scelta sarebbe arrivata nelle ultime ore. Sull'ipotesi Kean ed Esposito insieme dal primo minuto la risposta è stata secca: si può fare.

A centrocampo la sorpresa possibile si chiama Alessandro Romano, ventenne del Cagliari mai convocato prima. «Lo conoscevo poco, ma dopo la prima giornata ha dato una buona impressione», ha raccontato Mancini. «Crediamo possa essere molto utile».

Il Belgio senza Courtois e senza Doku

I Diavoli Rossi arrivano a Roma con un ciclo appena cominciato. Mark van Bommel ha sostituito Rudi Garcia dopo il Mondiale, chiuso ai quarti con la sconfitta per 2-1 contro la Spagna il 10 luglio, gol di Merino all'88'. L'olandese ha annunciato un 4-3-3 di scuola classica, fondato su intensità alta e recuperi rapidi.

Le assenze pesano. Thibaut Courtois ha messo in pausa la carriera in nazionale il 9 settembre e salta l'intera Nations League, Jeremy Doku è fuori per infortunio, Leandro Trossard resta in dubbio per un problema al tallone, Alexis Saelemaekers è stato escluso dalla lista dei 28.

Restano gli uomini di qualità. Kevin De Bruyne, trentacinque anni e una seconda giovinezza al Napoli, guida la manovra. Romelu Lukaku parte dalla panchina dopo un avvio di stagione con poco minutaggio. In lista ci sono sei giocatori che militano in Serie A.

Nove esordienti e quattro partite in undici giorni

Mancini ha convocato 34 giocatori, numero fuori scala giustificato dal calendario. L'Italia gioca quattro gare in undici giorni: stasera il Belgio, lunedì 28 la Turchia a Bursa, il 2 ottobre la Francia a Saint-Denis, il 5 ottobre di nuovo la Turchia a Bologna.

I nove esordienti assoluti sono:

Massimo Pessina (Bologna, portiere) Daniele Ghilardi (Roma, difensore) Michael Kayode (Brentford, difensore) Eddy Kouadio (Monza, difensore) Alessandro Romano (Cagliari, centrocampista) Issa Doumbia (Sporting CP, centrocampista) Sebastiano Esposito (Sassuolo, attaccante) Antonio Vergara (Napoli, attaccante) Mohamed Alì Zoma (Norimberga, attaccante)

Tornano anche Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo, fuori dal giro azzurro da ottobre 2024, e Rolando Mandragora, che non riceveva una chiamata dal marzo 2021. C'è Daniel Maldini.

Una novità riguarda lo staff: Diana Bianchedi, ex schermitrice olimpica e vicepresidente del CONI, è la prima donna a ricoprire il ruolo di capo delegazione della Nazionale maschile.

Il calendario completo del girone A1

Data Partita Sede 25 settembre Italia-Belgio Roma 28 settembre Turchia-Italia Bursa 2 ottobre Francia-Italia Saint-Denis 5 ottobre Italia-Turchia Bologna 12 novembre Italia-Francia Milano 15 novembre Belgio-Italia Bruxelles

Le prime due classificate di ogni girone di Lega A vanno ai quarti di finale, in programma a marzo 2027. Le Finals si giocano a giugno.

Cosa dicono i precedenti

Negli ultimi cinque confronti l'Italia ha vinto tre volte, il Belgio una, una è finita in parità. L'ultimo incrocio risale al novembre 2024, sempre in Nations League: gli azzurri si imposero 1-0 in casa belga.

Le domande più frequenti

A che ora si gioca Italia-Belgio? Venerdì 25 settembre 2026 alle 20.45, allo Stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Italia-Belgio in tv? Su Rai 1, in chiaro. Lo streaming gratuito è disponibile su RaiPlay, da app e da sito, senza abbonamento.

Chi è il commissario tecnico dell'Italia? Roberto Mancini, nominato il 28 luglio 2026 al suo secondo incarico da ct azzurro. Claudio Ranieri è il direttore tecnico.

Quali squadre ci sono nel girone dell'Italia? Il girone A1 di Nations League comprende Italia, Francia, Belgio e Turchia.

Perché il Belgio gioca senza Courtois? Il portiere del Real Madrid ha annunciato il 9 settembre una pausa dalla nazionale e salta l'intera fase a gironi di Nations League.

Quanti esordienti ha convocato Mancini? Nove su 34 convocati: Pessina, Ghilardi, Kayode, Kouadio, Romano, Doumbia, Sebastiano Esposito, Vergara e Zoma.

Quando gioca di nuovo l'Italia dopo il Belgio? Lunedì 28 settembre contro la Turchia a Bursa, sempre alle 20.45.