Venerdì 25 settembre alle 20.45 l'Italia apre la Nations League contro il Belgio allo Stadio Olimpico, in diretta su Rai 1. È la prima partita del secondo ciclo di Roberto Mancini e anche l'esordio di Mark van Bommel sulla panchina belga. Nel Belgio ci sono sei giocatori della Serie A, da De Bruyne a De Ketelaere. Gli azzurri devono già fare i conti con i forfait di Cristante e Dimarco.

Due commissari tecnici al debutto, uno stadio che conosce bene entrambe le squadre e sei avversari che la Serie A la giocano ogni domenica. Italia-Belgio apre la Nations League 2026/2027 con più incroci di quanti ne suggerisca il calendario.

Si gioca venerdì 25 settembre alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, prima giornata del Gruppo 1 della Lega A. In contemporanea, nello stesso girone, si gioca Turchia-Francia.

Dove vederla

La partita è trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1, con streaming gratuito su RaiPlay.

Il doppio esordio

Per Roberto Mancini è la prima partita del secondo ciclo sulla panchina azzurra, dopo la terza mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali. Per Mark van Bommel è la prima assoluta da commissario tecnico del Belgio: l'ex centrocampista olandese ha preso il posto di Rudi Garcia e ha diramato la sua prima lista di convocati appena venerdì scorso.

Due allenatori che non hanno ancora avuto il tempo di costruire nulla, e che si studieranno con la curiosità di chi non conosce ancora del tutto la propria squadra.

I sei "italiani" del Belgio

Il dato che rende questa partita particolare per il pubblico di casa è la lista belga. Van Bommel ha convocato ventotto giocatori, e sei di loro giocano in Serie A.

In difesa Koni De Winter del Milan e Arthur Theate del Bologna. A centrocampo Kevin De Bruyne del Napoli e Mandela Keita del Parma, che torna in nazionale due anni dopo l'ultima convocazione. In attacco Charles De Ketelaere dell'Atalanta e Diego Moreira del Milan.

A completare il reparto offensivo ci sono due nomi che in Italia hanno lasciato il segno: Romelu Lukaku, ex Napoli, e Lois Openda, ex Juventus.

Per Moreira è un ritorno in uno stadio che conosce da pochi giorni: all'Olimpico, nella quarta giornata di campionato, ha segnato la doppietta con cui il Milan ha rimontato la Lazio dal 2-0 al 2-2.

Le assenze azzurre

Il gruppo di Mancini ha perso due pezzi prima ancora di cominciare. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Bryan Cristante ha dato forfait ed è stato sostituito da Ricci. Poi, secondo Sportmediaset, Federico Dimarco ha lasciato il ritiro di Coverciano per problemi fisici, sostituito da Ruggeri.

La perdita di Dimarco pesa soprattutto sulla fascia sinistra, dove l'esterno dell'Inter era un riferimento consolidato. È anche la ragione per cui una lista ampia da trentaquattro nomi, apparsa eccessiva al momento dell'annuncio, comincia ad avere un senso.

I precedenti

Negli ultimi confronti ufficiali l'Italia ha avuto la meglio sul Belgio nei momenti che contavano: gli azzurri lo hanno battuto agli Europei del 2016 e a quelli del 2021, e nella finale per il terzo posto della Nations League 2020/2021.

L'ultimo incrocio all'Olimpico, però, non è andato altrettanto bene. Nell'ottobre 2024, sempre in Nations League, finì 2-2: è anche l'ultima partita giocata dalla Nazionale in questo stadio.

Cosa c'è in palio

Il girone è di quelli severi: le prime due vanno ai quarti di finale, la terza gioca uno spareggio per restare in Lega A, la quarta retrocede in Lega B. E il piazzamento pesa sulla composizione delle fasce per il sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028.

Con quattro partite in undici giorni e una trasferta in Turchia a tre giorni di distanza, cominciare con un risultato positivo in casa non è un dettaglio.

Il calendario dei due gruppi

L'Italia, dopo il Belgio, gioca a Bursa contro la Turchia lunedì 28 settembre, a Saint-Denis contro la Francia venerdì 2 ottobre e di nuovo contro la Turchia al Dall'Ara di Bologna lunedì 5 ottobre.

Il Belgio affronta invece la Francia a Bruxelles il 28 settembre, la Turchia a Liegi il 2 ottobre e di nuovo la Francia a Parigi il 5 ottobre.

Domande frequenti

Quando si gioca Italia-Belgio?Venerdì 25 settembre 2026 alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, nella prima giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League. In contemporanea si gioca Turchia-Francia.

Dove vedere Italia-Belgio in tv?In diretta e in chiaro su Rai 1, con streaming gratuito su RaiPlay tramite sito e app per smartphone, tablet, computer e smart tv.

Chi è il ct del Belgio?Mark van Bommel, ex centrocampista olandese, che ha preso il posto di Rudi Garcia. Italia-Belgio è la sua prima partita da commissario tecnico dei Diavoli Rossi.

Quali giocatori della Serie A ci sono nel Belgio?Sei: Koni De Winter e Diego Moreira del Milan, Arthur Theate del Bologna, Kevin De Bruyne del Napoli, Mandela Keita del Parma e Charles De Ketelaere dell'Atalanta. Tra i convocati anche Romelu Lukaku e Lois Openda.

Chi manca nell'Italia?Bryan Cristante, sostituito da Ricci, e Federico Dimarco, che ha lasciato il ritiro per problemi fisici e al cui posto è stato convocato Ruggeri.