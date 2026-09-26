L'Italia perde 2-0 contro il Belgio nella prima giornata di Nations League, giocata venerdì 25 settembre 2026 allo stadio Olimpico di Roma. Decidono i gol di Mika Godts nel primo tempo e di Dodi Lukebakio al 69'. È la prima partita del ritorno di Roberto Mancini sulla panchina azzurra, chiusa tra i fischi dei 47.155 spettatori.

La partita: primo tempo belga, ripresa azzurra

Prima del calcio d'inizio l'Olimpico ha osservato un minuto di silenzio per Sandro Mazzola. Mancini ha schierato un 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Coppola e Calafiori in difesa, Barella, Romano e Tonali a centrocampo, Kean, Pio Esposito e Cambiaghi in attacco. Il Belgio di Mark van Bommel, anche lui all'esordio da commissario tecnico, ha risposto con Lammens in porta e De Bruyne, De Ketelaere e Godts a guidare la manovra.

Il primo tempo è stato tutto degli ospiti. Al 21' Romano ha perso palla a centrocampo, il Belgio è ripartito e Godts ha battuto Donnarumma. Il portiere azzurro ha poi evitato il raddoppio con una serie di parate, e l'Italia è andata al riposo sotto di un solo gol.

Nella ripresa gli azzurri hanno alzato il baricentro, recuperato molti palloni e creato diverse occasioni per il pareggio. Al 69', su un'altra palla persa, il Belgio ha colpito in contropiede con Lukebakio, entrato dalla panchina. Nel finale l'Italia ha colpito anche una traversa, senza riuscire a riaprire la partita.

Mancini: "I fischi? Quando si perde ci stanno"

Ai microfoni della Rai il commissario tecnico ha diviso la gara in due: "Nel primo tempo il Belgio ha giocato meglio, noi eravamo in difficoltà. Nel secondo tempo potevamo pareggiare, ma su un nostro errore abbiamo subito il gol del raddoppio". Sulla reazione del pubblico: "La squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 2-0, abbiamo avuto cinque, sei occasioni per arrivare al pareggio. Quando si perde nessuno è contento. I fischi? Quando si perde ci stanno".

In conferenza stampa Mancini ha indicato il problema del primo tempo: "Non siamo stati corti, abbiamo dato troppo spazio e loro hanno giocato meglio". Sulla ripresa: "Per venticinque minuti abbiamo fatto bene, avuto occasioni e recuperato tante seconde palle. Sul secondo gol abbiamo lasciato troppo campo aperto". Poi un messaggio rivolto all'ambiente: "Dobbiamo lasciar andare il passato. Non possiamo pensare a ciò che è stato, dobbiamo pensare positivo".

Su Pio Esposito al centro dell'attacco il ct ha preso tempo: "Sessanta minuti non possono bastare per valutare se è la soluzione migliore".

Il contesto: Mancini di nuovo ct dopo oltre tre anni

Per Mancini era la prima partita ufficiale sulla panchina della Nazionale dal 18 giugno 2023. Il nuovo ciclo parte dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, decisa dallo spareggio in Bosnia. Il Belgio si è presentato a Roma senza Courtois, Doku, Onana e Trossard, fermati da infortuni.

Il girone e le prossime partite

Nell'altra partita del gruppo 1 della Lega A la Francia di Zinedine Zidane ha vinto 1-0 in Turchia con un gol di Kylian Mbappé, uscito poi per infortunio. Dopo la prima giornata Francia e Belgio guidano a quota 3, Italia e Turchia sono ferme a zero.

Gli azzurri tornano in campo lunedì 28 settembre a Bursa contro la Turchia di Vincenzo Montella, poi venerdì 2 ottobre affrontano la Francia.

Domande frequenti

Come è finita Italia-Belgio di Nations League? Il Belgio ha battuto l'Italia 2-0 venerdì 25 settembre 2026 allo stadio Olimpico di Roma, nella prima giornata di Nations League. Ha segnato Mika Godts nel primo tempo dopo una palla persa da Romano, poi Dodi Lukebakio al 69' in contropiede. È stata la prima partita del ritorno di Roberto Mancini da ct.

Chi ha segnato in Italia-Belgio? I gol del Belgio sono di Mika Godts, a segno al 21' dopo un recupero palla a centrocampo, e di Dodi Lukebakio, entrato dalla panchina e a segno al 69' in contropiede. L'Italia ha creato diverse occasioni nel secondo tempo e ha colpito una traversa nel finale, senza trovare la rete.

Cosa ha detto Mancini dopo Italia-Belgio? Ai microfoni della Rai Mancini ha ammesso che nel primo tempo il Belgio ha giocato meglio, rivendicando invece la ripresa, con cinque o sei occasioni per pareggiare. Sui fischi dell'Olimpico ha detto che quando si perde ci stanno. In conferenza stampa ha chiesto di lasciar andare il passato e pensare positivo.

Quando gioca l'Italia la prossima partita di Nations League? L'Italia torna in campo lunedì 28 settembre 2026 a Bursa contro la Turchia di Vincenzo Montella, nella seconda giornata del gruppo 1 della Lega A. Venerdì 2 ottobre è in programma la sfida contro la Francia di Zinedine Zidane, che ha vinto all'esordio in Turchia.