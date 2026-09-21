Fuori quasi nulla, dentro parecchio. iPhone 18 Pro e 18 Pro Max mantengono diagonali e spessore della generazione precedente, ma portano il chip A20 Pro, una fotocamera principale con diaframma variabile, fino a sei ore di autonomia in più e la ricarica al 50% in quindici minuti. In cambio pesano di più e costano di più. Per chi ha un 17 Pro l'aggiornamento non è necessario.

Guardarli uno accanto all'altro non aiuta. iPhone 18 Pro e iPhone 17 Pro hanno le stesse diagonali, lo stesso spessore di 8,75 millimetri e un'impostazione esterna quasi identica.

Le differenze stanno sotto la superficie, e non tutte hanno lo stesso peso. Il confronto che segue si basa sulle specifiche ufficiali Apple, non su una prova diretta dei due dispositivi.

La fotocamera principale, la vera novità

È qui che iPhone 18 Pro prende davvero le distanze. La fotocamera principale Fusion da 48 megapixel abbandona l'apertura fissa ƒ/1.78 di iPhone 17 Pro e adotta un diaframma variabile a quattro posizioni, a partire da ƒ/1.48.

In pratica significa poter controllare la profondità di campo agendo sul diaframma fisico, e gestire meglio le situazioni di forte luce senza affidarsi soltanto all'elaborazione software. Apple ha accompagnato la novità con un controllo manuale completo e miglioramenti in scarsa luminosità e nel video.

Sulle altre focali, ultra-grandangolo e teleobiettivo, la strada scelta è molto più conservativa: il comparto deriva in gran parte dalla generazione precedente.

Il diaframma variabile è presente su entrambi i modelli, Pro e Pro Max. I due telefoni differiscono tra loro quasi soltanto per dimensioni dello schermo e autonomia.

Il negativo digitale

C'è una funzione nuova che interessa poche persone ma dice molto sulla direzione presa. Con Apple Reference Image il sensore può firmare i dati a livello di pixel al momento dello scatto e generare un'immagine di riferimento non modificabile, da confrontare con la fotografia finale.

È una sorta di negativo digitale che permette di verificare se una foto è stata alterata dopo lo scatto. Nel fotogiornalismo e nella documentazione, dove l'autenticità dell'immagine conta, può diventare rilevante.

Autonomia, il salto più concreto

Se la fotocamera è la novità più vistosa, la batteria è quella che si sente di più nell'uso quotidiano. Secondo le schede tecniche italiane, in riproduzione video:

iPhone 17 Pro : 31 ore, iPhone 18 Pro : 34 ore

: 31 ore, : 34 ore iPhone 17 Pro Max: 37 ore, iPhone 18 Pro Max: 43 ore

Il guadagno più consistente è quindi sul Pro Max, che arriva a sei ore in più. Le versioni esclusivamente eSIM salgono ancora, fino a 36 ore per il Pro e 45 per il Pro Max, perché lo spazio del carrellino SIM viene recuperato per la batteria.

Ricarica più veloce, ma con condizioni

Il 17 Pro raggiungeva il 50% in circa venti minuti con un alimentatore da almeno 40W. Il 18 Pro scende a circa quindici minuti, ma serve un alimentatore e un cavo compatibili con la nuova ricarica da 60W e con lo standard USB PD 3.1 con AVS.

Il dettaglio conta: con il caricatore che si ha già in casa, il vantaggio potrebbe non esserci.

Prestazioni, display e il resto

Il chip passa da A19 Pro ad A20 Pro, con una gestione termica rivista. Per l'uso quotidiano, messaggi, navigazione, posta, il salto difficilmente si percepisce: la differenza emerge nei carichi prolungati, come il montaggio video o il gioco.

Le diagonali restano identiche. L'unica differenza visibile è una Dynamic Island più piccola, ottenuta con una nuova tecnologia del display, che ora può mostrare tre Live Activities contemporaneamente contro le due del predecessore.

Arriva anche il taglio di memoria da 2 TB, prima non disponibile.

Quello che si paga

I miglioramenti hanno un costo che va oltre il prezzo. Il peso cresce: iPhone 18 Pro passa da 204 a 211 grammi, differenza contenuta, mentre il Pro Max passa da 231 a 249 grammi, e diciotto grammi in più in mano si sentono.

Anche i prezzi salgono. In Italia iPhone 18 Pro parte da 1.489 euro nella versione da 256 GB e iPhone 18 Pro Max da 1.639 euro.

Vale la pena?

Dipende da dove si parte, e la risposta onesta è diversa per ciascun caso.

Se hai già un iPhone 17 Pro che funziona bene, il passaggio non è una necessità. È un aggiornamento reale, ma non enorme, e il dispositivo che hai in mano resta avanzato sotto ogni punto di vista.

Se fotografi molto, il diaframma variabile è l'unica novità che cambia davvero il modo di scattare, ed è la ragione più solida per aggiornare.

Se il problema è la batteria e usi un Pro Max, le sei ore in più sono un argomento concreto, da pesare però contro i grammi aggiuntivi.

Se arrivi da un modello di due o più generazioni fa, il salto diventa significativo sotto tutti gli aspetti: prestazioni, autonomia, fotocamera e ricarica.

E se devi comprare adesso, vale la pena confrontare iPhone 18 Pro con un iPhone 17 Pro a prezzo ribassato, a parità di memoria: la differenza di spesa può essere più convincente della differenza di specifiche.

Un'ultima considerazione: quest'anno non esiste un iPhone 18 base, atteso nella primavera del 2027. Chi cerca un iPhone nuovo non Pro deve guardare ai modelli della generazione precedente o aspettare.

Domande frequenti

Cosa cambia tra iPhone 17 Pro e iPhone 18 Pro?

Il chip passa da A19 Pro ad A20 Pro, la fotocamera principale adotta un diaframma variabile al posto dell'apertura fissa ƒ/1.78, l'autonomia cresce di tre ore sul Pro e sei sul Pro Max, e la ricarica arriva al 50% in circa quindici minuti. Diagonali e spessore restano identici.

Il diaframma variabile c'è anche su iPhone 18 Pro?

Sì. È presente su entrambi i modelli, Pro e Pro Max, che differiscono tra loro quasi soltanto per dimensioni dello schermo e autonomia.

Quanto pesa iPhone 18 Pro Max?

249 grammi, contro i 231 di iPhone 17 Pro Max. iPhone 18 Pro pesa invece 211 grammi, contro i 204 del modello precedente.

Conviene passare da iPhone 17 Pro a iPhone 18 Pro?

Non è necessario se il telefono attuale funziona bene. Il passaggio ha più senso per chi fotografa molto, per chi usa il Pro Max e vuole più autonomia, o per chi arriva da un modello di due o più generazioni fa.

Quanto costa iPhone 18 Pro in Italia?

Parte da 1.489 euro nella versione da 256 GB, mentre iPhone 18 Pro Max parte da 1.639 euro. Sono disponibili tagli fino a 2 TB.