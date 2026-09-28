Il Volo pubblica Our Christmas venerdì 6 novembre 2026 per Epic Records e Sony Music Italy. È il nuovo album natalizio del trio, realizzato con l'accompagnamento di una grande orchestra e già disponibile in pre-order nei formati CD e LP White. Dodici brani, e a dicembre cinque date nei palasport italiani con il tour Christmas Nights.

L'annuncio dal palco di Palazzo Te

L'annuncio è arrivato domenica sera dall'Esedra di Palazzo Te, a Mantova, nell'ultima delle tre serate di Tutti per Uno, il concerto-evento del trio arrivato alla quarta edizione e ospitato nella reggia gonzaghesca il 24, il 26 e il 27 settembre.

Per il gruppo è la seconda volta in quella cornice, dopo l'edizione precedente. Lo spazio ha una capienza limitata e un impianto scenografico che il trio ha scelto di riutilizzare, e la chiusura della terza serata era il momento naturale per mettere sul tavolo la stagione successiva.

Un album costruito sull'orchestra

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno registrato le dodici tracce con un'orchestra al completo, spostando il progetto verso il versante sinfonico.

Il repertorio tiene insieme tre famiglie diverse. Ci sono i classici americani del Novecento, da White Christmas a It's Beginning to Look a Lot like Christmas a I'll Be Home For Christmas. Ci sono i canti della tradizione liturgica, Astro del ciel, Adeste Fideles, Angels We Heard on High, O Holy Night. E c'è una terza zona che allarga il perimetro oltre il Natale in senso stretto: le due Ave Maria, quella di Schubert e quella di Gounod, e Amazing Grace, che appartiene al repertorio sacro anglosassone più che a quello natalizio.

La tracklist completa di Our Christmas

Angels We Heard on High Amazing Grace Adeste Fideles Astro del ciel Ave Maria di F. Schubert Feliz Navidad O Holy Night Little Drummer Boy / Peace On Earth I'll Be Home For Christmas Ave Maria di C. Gounod It's Beginning to Look a Lot like Christmas White Christmas

Tredici anni dopo Buon Natale

Per Il Volo non è il primo disco di Natale. Nel 2013 il trio aveva pubblicato Buon Natale - The Christmas Album per Geffen, con distribuzione Universal, arrivando in cima alla classifica statunitense Billboard Classical Albums.

Fra i due album esiste un ponte fatto di quattro titoli. White Christmas, l'Ave Maria di Schubert, Astro del ciel e Feliz Navidad erano già nella scaletta del 2013 e tornano adesso in una veste diversa. Feliz Navidad, in particolare, allora era un duetto con la cantante Belinda, mentre nella nuova tracklist compare senza ospiti.

Cambia anche la casa discografica. Nel 2013 il trio era su Geffen, oggi è su Epic Records con Sony Music Italy, e la differenza si legge nella costruzione del progetto: il primo album di Natale era un disco pop-crossover con featuring internazionali, il secondo si appoggia all'orchestra.

Il disco arriva tre settimane prima della tournée, che porta il trio nei principali palasport italiani per tutto dicembre con i brani natalizi e i successi del repertorio. Le date, prodotte da MT Opera & Blues e Friends & Partners, sono cinque:

Data Città Impianto 7 dicembre Milano Unipol Forum 12 dicembre Firenze Nelson Mandela Forum 17 dicembre Roma Palazzo dello Sport 19 dicembre Torino Inalpi Arena 20 dicembre Bologna Unipol Arena

I biglietti sono disponibili su TicketOne. Ulteriori informazioni sul sito di Friends & Partners.

Domande frequenti

Quando esce Our Christmas de Il Volo?

Venerdì 6 novembre 2026, per Epic Records e Sony Music Italy. L'album è già in pre-order nei formati CD e LP White ed è disponibile anche in digitale.

Quante canzoni ci sono in Our Christmas?

Dodici. La tracklist comprende Angels We Heard on High, Amazing Grace, Adeste Fideles, Astro del ciel, l'Ave Maria di Schubert, Feliz Navidad, O Holy Night, Little Drummer Boy / Peace On Earth, I'll Be Home For Christmas, l'Ave Maria di Gounod, It's Beginning to Look a Lot like Christmas e White Christmas.

Cinque appuntamenti a dicembre 2026: il 7 a Milano all'Unipol Forum, il 12 a Firenze al Nelson Mandela Forum, il 17 a Roma al Palazzo dello Sport, il 19 a Torino all'Inalpi Arena e il 20 a Bologna all'Unipol Arena.

Dove si comprano i biglietti del tour?

Su TicketOne. Le date sono prodotte da MT Opera & Blues e Friends & Partners.

È il primo album di Natale de Il Volo?

No. Nel 2013 il trio aveva pubblicato Buon Natale - The Christmas Album per Geffen, che raggiunse la prima posizione della classifica Billboard Classical Albums negli Stati Uniti. Our Christmas è il secondo disco natalizio del gruppo.

Dove è stato annunciato l'album?

Dal palco dell'Esedra di Palazzo Te a Mantova, nell'ultima delle tre serate di Tutti per Uno, il concerto-evento del trio giunto alla quarta edizione.