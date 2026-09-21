Dalla Gallura alla Barbagia, cinque puntate per raccontare la Sardegna oltre le immagini da cartolina. Da oggi, lunedì 21 settembre, fino a venerdì 25 settembre, Federico Quaranta conduce “Il Provinciale” alle 20.10 su Rai 3. Si parte dai luoghi di Fabrizio De André a L’Agnata, per poi attraversare Aggius, Bitti, il Nuorese e Ottana tra musica, storia, pastori e antiche tradizioni.

Una Sardegna lontana dall'immagine esclusivamente turistica, da attraversare cercando le radici della sua identità. È il nuovo viaggio di Federico Quaranta che, da oggi, lunedì 21 settembre, dedica un'intera settimana de “Il Provinciale” all'isola.

L'appuntamento è ogni sera alle 20.10 su Rai 3, fino a venerdì 25 settembre.

Cinque puntate e altrettanti percorsi che porteranno il pubblico dalla Gallura alla Barbagia, affrontando alcuni elementi profondamente legati alla cultura sarda: musica, storia antica, vita agropastorale, spiritualità e tradizioni.

Il programma proverà anche a interrogarsi sugli stereotipi attraverso i quali la Sardegna viene spesso osservata dall'esterno. E per farlo partirà dalla storia di un uomo arrivato dal continente che con l'isola costruì un rapporto profondissimo: Fabrizio De André.

Fabrizio De André e la Sardegna aprono la settimana

La puntata di oggi, lunedì 21 settembre, porterà Federico Quaranta a L'Agnata, nel comune di Tempio Pausania, per ripercorrere l'esperienza vissuta da Fabrizio De André in Sardegna.

Il racconto sarà costruito attraverso materiali di repertorio e testimonianze di persone che hanno conosciuto De André, utilizzando la sua esperienza come punto di partenza per osservare il rapporto tra i cosiddetti “continentali” e l'isola.

Da una Sardegna vista come destinazione turistica alla ricerca del suo carattere più autentico e selvaggio: sarà questo il filo conduttore del primo appuntamento.

Tra gli ospiti ci saranno lo scrittore Flavio Soriga, i musicisti Moses Concas e Sandro Fresi e l'influencer Mari Mameda.

Martedì 22 settembre: Aggius e il banditismo

Il viaggio cambierà prospettiva nella seconda puntata.

Martedì 22 settembre Quaranta arriverà ad Aggius, in provincia di Sassari, per affrontare alcune delle pagine più difficili della storia sarda attraverso il racconto di faide, vendette e banditismo.

Il conduttore visiterà il locale museo dedicato al banditismo e ricostruirà il ruolo avuto dal paese in questa parte della storia dell'isola.

Uno dei momenti centrali sarà l'intervista a Luca Locci, rapito nel 1978 quando aveva sette anni.

La puntata sarà arricchita dal contributo di Flavio Soriga e dai cori di “cantu a concordu” di Aggius.

Mercoledì 23: Bitti, Romanzesu e l'energia della Sardegna

Mercoledì Il Provinciale utilizzerà invece il concetto di energia per mettere in comunicazione passato e presente.

Il viaggio raggiungerà il santuario di Romanzesu, nei dintorni di Bitti, partendo dal rapporto tra le antiche popolazioni sarde, il territorio e le pratiche religiose.

Lo stesso tema verrà poi proiettato nella contemporaneità attraverso il dibattito sulle energie rinnovabili e sui parchi eolici.

Federico Quaranta ne parlerà con Flavio Soriga e con il regista Antoni Conzu, mentre la componente musicale sarà affidata ai Tenores de Bitti.

Giovedì 24: una giornata tra pastori, ovili e pascoli

Per comprendere un altro elemento dell'identità dell'isola, giovedì il programma entrerà nella quotidianità della pastorizia sarda.

Federico Quaranta trascorrerà una giornata tra ovili e pascoli nei dintorni di Nuoro, raccontando una tradizione di allevamento ovino e caprino che continua ad avere un ruolo importante in Sardegna.

Ad accompagnarlo saranno Gigi Sanna, pastore e musicista del gruppo Istentales, e ancora una volta lo scrittore Flavio Soriga.

Non soltanto quindi una ricostruzione delle tradizioni, ma un incontro con chi ancora oggi vive e lavora all'interno di questo mondo.

Venerdì 25: le antiche maschere di Ottana

Il viaggio terminerà venerdì a Ottana, nel Nuorese.

Qui Federico Quaranta entrerà nel mondo delle maschere tradizionali del Carnevale, attraverso i riti legati a Boes, Merdules e Filonzane.

Figure che permetteranno al programma di chiudere il percorso tornando ancora una volta alle radici e alle tradizioni dell'isola.

Ospiti dell'ultima puntata saranno Flavio Soriga e il musicista Gavino Murgia.

Cinque giorni per raccontare una Sardegna diversa

Dalla storia personale di Fabrizio De André alle vicende del banditismo, dalla spiritualità alle energie rinnovabili, fino alla vita dei pastori e alle maschere tradizionali: Il Provinciale costruisce così cinque racconti differenti intorno alla stessa domanda.

Cosa significa davvero raccontare la Sardegna senza fermarsi agli stereotipi?

Federico Quaranta proverà a rispondere attraversando l'isola e incontrando persone, luoghi e tradizioni che ne raccontano identità diverse.

“Il Provinciale” va in onda da oggi, lunedì 21, a venerdì 25 settembre 2026 alle 20.10 su Rai 3.