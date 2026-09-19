Dalla Gallura alla Barbagia, passando per Fabrizio De André, il banditismo, i Tenores di Bitti e le antiche maschere di Ottana. Federico Quaranta dedica alla Sardegna la nuova settimana de “Il Provinciale”, in onda dal 21 al 25 settembre alle 20.10 su Rai 3. Cinque puntate per andare oltre l'immagine da cartolina dell'isola e indagarne identità, storia e tradizioni.

Cinque giorni per attraversare la Sardegna cercando di capire quanto ci sia di autentico e quanto di stereotipato nell'immagine che dell'isola è arrivata al resto d'Italia.

È il viaggio scelto da Federico Quaranta per la nuova settimana de “Il Provinciale”, in onda da lunedì 21 a venerdì 25 settembre alle 20.10 su Rai 3.

L'itinerario si muoverà dalla Gallura alla Barbagia, mettendo insieme musica, storia antica, vita agropastorale, spiritualità e tradizioni popolari. Ogni puntata utilizzerà un tema differente per entrare nell'identità sarda e interrogarsi anche sul modo in cui questa viene percepita da chi arriva dal continente.

Il primo incontro sarà con un uomo che in Sardegna trovò una nuova dimensione della propria vita: Fabrizio De André.

Lunedì 21 settembre: De André e la sua Sardegna

La settimana comincerà da L'Agnata, nel territorio di Tempio Pausania, luogo profondamente legato alla storia sarda di Fabrizio De André.

Attraverso testimonianze di persone che lo hanno conosciuto e materiali di repertorio, Federico Quaranta ricostruirà l'esperienza vissuta dal cantautore sull'isola.

Il punto di partenza sarà il rapporto dei cosiddetti “continentali” con la Sardegna: da una visione dell'isola come destinazione turistica alla ricerca di un territorio più autentico e selvaggio.

Tra gli ospiti della prima puntata ci saranno lo scrittore Flavio Soriga, i musicisti Moses Concas e Sandro Fresi e l'influencer Mari Mameda.

Martedì 22: Aggius e la storia del banditismo

Il tono cambierà nella seconda puntata.

Martedì 22 settembre Il Provinciale arriverà ad Aggius, in provincia di Sassari, per affrontare alcune delle pagine più dure della storia dell'isola, tra faide, vendette e banditismo.

Quaranta visiterà il museo dedicato al fenomeno e racconterà il ruolo avuto dalla località nella storia sarda.

Uno dei momenti centrali sarà l'intervista a Luca Locci, rapito nel 1978 quando aveva sette anni. Al racconto parteciperanno ancora Flavio Soriga e i cori di “cantu a concordu” di Aggius.

Mercoledì 23: da Romanzesu alle energie rinnovabili

La terza tappa utilizzerà invece l'energia come filo conduttore tra passato e futuro.

Il viaggio passerà dal santuario di Romanzesu, nei dintorni di Bitti, per raccontare il rapporto che le antiche popolazioni sarde avevano con il territorio e con le pratiche religiose.

Da qui lo sguardo si sposterà verso il presente, affrontando il tema delle energie rinnovabili e dei parchi eolici.

Federico Quaranta ne parlerà con Flavio Soriga e con il regista Antoni Conzu, mentre la musica porterà in primo piano i Tenores de Bitti.

Giovedì 24: una giornata con i pastori sardi

Non si può affrontare l'identità della Sardegna senza incontrare il mondo della pastorizia.

La quarta puntata sarà quindi dedicata alla tradizione dell'allevamento ovino e caprino.

Quaranta trascorrerà una giornata tra ovili e pascoli nei dintorni di Nuoro, entrando nella quotidianità di una realtà che continua ad avere un ruolo importante nel territorio.

Ad accompagnarlo ci saranno Gigi Sanna, pastore e musicista degli Istentales, e ancora una volta Flavio Soriga.

Venerdì 25: le misteriose maschere di Ottana

Il viaggio si concluderà a Ottana, nel Nuorese.

Qui il racconto entrerà nel mondo delle antiche maschere del Carnevale e dei riti che ogni anno riportano in scena Boes, Merdules e Filonzane.

Sarà l'ultimo tassello di un percorso costruito per mostrare una Sardegna nella quale il presente continua a confrontarsi con tradizioni molto antiche.

Nella puntata conclusiva interverranno Flavio Soriga e il musicista Gavino Murgia.

Cinque racconti differenti, dunque, per un'unica isola. Dalla Sardegna scelta da Fabrizio De André alla vita dei pastori, dalle vicende del banditismo ai riti di Ottana, Il Provinciale proverà soprattutto ad andare oltre l'immagine più immediata della regione per cercarne le molte identità.