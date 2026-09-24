Delia e Gianlorenzo arrivano all'altare dopo l'ultimo imprevisto, mentre Diana, la figlia di Carla, entra al Circolo e scombina gli equilibri dei Guarnieri.

Nelle puntate del Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre 2026, Delia e Gianlorenzo superano l'ultimo ostacolo e si sposano. Diana, la figlia di Carla, entra al Circolo, Riccardo cerca soci per il fast-food e Marcello teme di far pagare al Paradiso il contratto con le crociere.

Quando va in onda Il Paradiso delle Signore dal 28 settembre

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, intorno alle 16, e in streaming su RaiPlay. La soap è alla sua undicesima stagione, la nona nel formato daily, ripartita il 7 settembre 2026.

Delia e Gianlorenzo all'altare

Concetta vuole organizzare in Caffetteria un rinfresco per Delia e Gianlorenzo Botteri il venerdì delle nozze. Prima del sì, però, la coppia deve superare un altro imprevisto sulla data del matrimonio. Irene lancia un'idea per risolvere il problema e venerdì 2 ottobre Delia e Gianlorenzo coronano il loro amore, nato proprio tra le vetrine del Paradiso.

Diana al Circolo e la verità di Carla

Diana annuncia di voler tornare a Londra. Carla la ferma con una rivelazione che la sconvolge. Poco dopo la ragazza fa il suo ingresso al Circolo, attira la curiosità dei presenti e sorprende Rebecca. Mimmo, impegnato nei preparativi per l'evento di venerdì, scopre che le due sono cugine.

Diana prova a riconquistare la madre con le buone quando scopre che Carla le ha tagliato i fondi. Carla non cede. Dopo l'ennesimo scontro Diana decide di cercarsi un lavoro.

Riccardo, il fast-food e la telefonata da Parigi

Riccardo racconta ad Adelaide della crisi con Nicoletta. Odile gli suggerisce un modo per reinventarsi sul lavoro e lui mette in piedi il progetto di un fast-food. Umberto però non può finanziarlo, e Riccardo si mette a caccia di nuovi soci.

Una telefonata da Parigi lo turba. Marta se ne accorge, lo mette alle strette e lui le riferisce quello che gli ha detto Nicoletta. La famiglia Guarnieri si stringe attorno a lui. Umberto gli presenta Carla come possibile investitrice, ma Adelaide diffida dell'alleanza con la Corsi. Una mossa a sorpresa di Carla la inquieta ancora di più, perché tocca la corsa alla presidenza del Circolo.

Marcello e il contratto con le crociere

Il contratto firmato da Marcello con la compagnia di crociere rischia di costare caro al Paradiso. Cesare arriva come avvocato per risolvere la questione. Elisa e Valter vivono la sua presenza come una minaccia.

Marcello vuole risolvere il problema da solo e chiede aiuto a Valeria. Quando capisce che il Paradiso potrebbe dover pagare una somma importante per colpa sua, ha una reazione emotiva. Con Valeria ritrova un po' di leggerezza.

Simona torna a ballare

Lia trova una foto di Simona in tutù e la spinge a non rinunciare alla danza. La venere reagisce male. Qualche giorno dopo, sola in Galleria, accenna qualche passo, cade e danneggia un manichino. Valter la soccorre, si prende la responsabilità del danno e la incoraggia a ballare. Simona recupera la lettera della scuola di ballo che aveva strappato.

Domande frequenti

A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore dal 28 settembre 2026?

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, intorno alle 16. La stagione in corso è l'undicesima, ripartita il 7 settembre 2026. Nella settimana dal 28 settembre al 2 ottobre 2026 le puntate si possono vedere anche in streaming e on demand su RaiPlay.

Delia e Gianlorenzo si sposano nel Paradiso delle Signore?

Sì. Nelle puntate dal 28 settembre al 2 ottobre 2026 Delia e Gianlorenzo Botteri affrontano un nuovo imprevisto sulla data delle nozze. Irene propone una soluzione e venerdì 2 ottobre i due coronano il loro sogno d'amore. Concetta, intanto, prepara in Caffetteria un rinfresco per festeggiarli prima del matrimonio.

Chi è Diana nel Paradiso delle Signore?

Diana è la figlia di Carla Corsi. Nelle puntate dal 28 settembre al 2 ottobre 2026 vorrebbe tornare a Londra, ma la madre la trattiene con una verità sconvolgente. Entra al Circolo, dove Mimmo scopre che è cugina di Rebecca, e dopo il taglio dei fondi decide di trovarsi un lavoro.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore in streaming?

Le puntate del Paradiso delle Signore sono disponibili su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai, in diretta durante la messa in onda su Rai 1 e on demand dopo il passaggio in tv. Sulla piattaforma puoi recuperare anche gli episodi dall'inizio dell'undicesima stagione, ripartita il 7 settembre 2026.